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Главное
Flat1
Чешский стартап по поиску жилья Flatio выходит на европейский рынок
Сервис Flatio на данный момент помогает найти подходящее жилье для среднесрочной аренды от 1 до 6 месяцев в Праге, Брно, Братиславе и Вене.
Uborka
Безработным в Чехии придется потрудиться на благо общества
В Чехии вступила в силу поправка в законе, которая предусматривает понижение пособия для безработных.
Ducks-806388_960_720
Птичий грипп наносит удары по Чехии: уничтожено крупнейшее стадо уток
Птицеферма в районе чешского города Прахатице в Южноморавском крае лишилась 17 тысяч уток из-за птичьего гриппа.
Policie
Чехия купила суперсовременные автомобили для проверки документов у иностранцев
Чешская полиция по делам иностранцев похвасталась новейшими «шенгенбусами», которые будут использовать для борьбы с миграционным кризисом.
Riam
В Евросоюзе понизятся цены на роуминг
Стало известно, как изменятся цены на звонки, сообщения и мобильные данные в роуминге по Евросоюзу с июня 2017 года.
Airbnb__1_ Сервис Airbnb в Чехии заподозрили в мошенничестве
498
0
Tesla-1738969_640 Чешский министр поедет в Калифорнию на переговоры с Tesla
324
0
Brno12 С 1 февраля Uber начинает работать и в Брно
327
0
Ближайшие события
с 24.02.2017
по 28.05.2017
Из Москвы в Париж: выставка Эдуарда Штейнберга в Праге
Выставки
Из Москвы в Париж: выставка Эдуарда Штейнберга в Праге
99 0
18
февраля
Воркшоп для невест Bridal Tea Party в Праге
Встречи
Воркшоп для невест Bridal Tea Party в Праге
427 0
08
февраля
Выставка «Частные школы-пансионы и языковые центры за рубежом»
Обучение
Выставка «Частные школы-пансионы и языковые центры за рубежом»
483 0
17
марта
Сольное выступление резидента Stand Up Славы Комиссаренко впервые в Праге
Шоу
Сольное выступление резидента Stand Up Славы Комиссаренко впервые в Праге
589 0
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Авто
Road С 1 февраля Чехия переходит на дорожные виньетки 2017 года
618
0
Novy_kadiak Фото: «Шкода» представила новую версию внедорожника «Кадьяк»
716
0
Vzbava Это нужно знать: обязательное оснащение автомобиля в Чехии в 2017 году
2429
0
Фотографии
Православные отмечают Крещение в центре Праги
Православные отмечают Крещение в центре Праги
0
2206
19.01.2017
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Концерт Дениса Мацуева в Праге
Концерт Дениса Мацуева в Праге
0
1366
30.12.2016
Male_xsmallВладимир
Рождественская вечеринка в бутике ESCADA в Праге
Рождественская вечеринка в бутике ESCADA в Праге
0
1210
30.12.2016
3057095_0_0_13755106_11n_tlogVladislava M
Новогодняя фотостудия в Праге
Новогодняя фотостудия в Праге
0
1940
06.12.2016
3057095_0_0_13755106_11n_tlogVladislava M
Dekko studio: «Девушка и ковер»
Dekko studio: «Девушка и ковер»
0
2786
21.10.2016
3057095_0_0_13755106_11n_tlogVladislava M
Ресторан Hodovna
Ресторан Hodovna
0
6656
12.04.2016
Dsc_3756artyommm
Ранним утром ресторан Torino в Праге готовится к приему гостей
Ранним утром ресторан Torino в Праге готовится к приему гостей
0
7889
29.03.2016
Lnaaoyd13haДжамиля Андреева
Выставка Александра Онищенко в Праге
Выставка Александра Онищенко в Праге
0
7232
05.03.2016
Dsc_3756artyommm
Концерт группы «Мумий Тролль» в Праге
Концерт группы «Мумий Тролль» в Праге
0
8636
11.11.2015
YsmpwgnxbfiТатьяна Михалёва
Мнения
Vladimir_zelenskiy_prague Владимир Зеленский: «Мы людям максимально поднимаем настроение»
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0
Banknotes-82948_960_720 Редактор чешской газеты о том, почему чехи беднее немцев и австрийцев
2735
0
Education-1580143_960_720 Подводные камни тренингов личностного роста: деньги не бумеранг, они не вернутся
1721
0
Бизнес
Korporative_1 5 причин, почему чешские компании не жалеют денег на рождественские корпоративы
1071
0
Prague-923174_960_720 Офис мечты в Танцующем доме
1357
0
Euro-on-hand Евро в Чехии: когда ждать, почему, что будет и другие вопросы
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0
Отдых
Prahasilena 25 вещей, которые сводят с ума жителей Праги
3126
0
Malinois Чешские собаки охраняют США
421
0
Smes Смех, да и только: самые забавные новости Чехии за 2016 год
1389
0
Карьера
Office-620817_960_720 Что нужно знать об отпуске за свой счет в Чехии
1027
0
Office-1589459_640 На заметку работодателям: ради чего чехи готовы поменять работу
726
0
Brigada Заработать к праздникам: компании в Праге предлагают рекордные зарплаты временным сотрудникам
1792
0
Журнал
M-str Что делать в Праге с 28 января по 3 февраля 2017
878
0
Dort5 Вкус детства: торт «Наполеон» завоевывает Прагу
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0
16265577_10211498012868028_3167925110320359501_n Фотомодель Анхен Богомазова: Чешскую кухню можно пробовать даже моделям!
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Иммиграция
It-spec Куда поступать на IT-специалиста в Чехии
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Bubenska_1 Киношкола Domkino в Праге открыла набор на весенний семестр
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Недвижимость
Apa Как в Праге «кидают» с арендой квартир: история одного мошенничества
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Prague345 Обзор: сколько стоят квартиры в разных районах Праги
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Prague-1786644_960_720 Праге нужно срочно изменить подход к строительству жилья
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