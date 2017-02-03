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Pra-reb
Выходные в Праге: куда пойти и что делать 4-5 февраля
На этих выходных в Праге открывается сезон фермерских рынков, Национальная галерея дарит бесплатный вход, проходит Фестиваль ледяных скульптур, показывают прямую трансляцию из Большого театра и происходит еще кое-что интересное.
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Спустя долгое время Чехия попала на CNN – благодаря «министерству правды»
Американские журналисты телеканала CNN прибыли в Прагу, чтобы снять репортаж о борьбе чешского правительства с дезинформацией и пропагандой.
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Впервые в Чехии: Школьников готовят к риску вооруженного нападения
Каждая вторая школа на юге Чехии уже прошла теоретическую часть курса по подготовке к возможному нападению вооруженного человека. Детей учат, что делать в критических ситуациях.
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Скандал: Премьер Чехии нецензурно высказался о министре финансов
Премьер-министр Чехии Богуслав Соботка опубликовал на своей странице Facebook статус, в котором открыто заявил о том, что министр финансов Андрей Бабиш обманул чешское государство. Только, вместо слова «обманул», он использовал нецензурный синоним.
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Страшный сон автобазаров: За скрученный пробег в Чехии будут лишать техпаспорта
Чешское правительство рассматривает возможности борьбы со скручиванием пробега у подержанных машин и ужесточения наказания за это.
Work Официальная статистика: Чехия установила рекорд по низкой безработице
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Black-ice В Праге сильная гололедица, 45 человек пострадали
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Mzv Хакеры атаковали МИД, министр отрицает угрозу безопасности Чехии
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Ближайшие события
с 24.02.2017
по 28.05.2017
Из Москвы в Париж: выставка Эдуарда Штейнберга в Праге
Выставки
Из Москвы в Париж: выставка Эдуарда Штейнберга в Праге
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18
февраля
Воркшоп для невест Bridal Tea Party в Праге
Встречи
Воркшоп для невест Bridal Tea Party в Праге
459 0
08
февраля
Выставка «Частные школы-пансионы и языковые центры за рубежом»
Обучение
Выставка «Частные школы-пансионы и языковые центры за рубежом»
518 0
17
марта
Сольное выступление резидента Stand Up Славы Комиссаренко впервые в Праге
Шоу
Сольное выступление резидента Stand Up Славы Комиссаренко впервые в Праге
626 0
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Авто
Road С 1 февраля Чехия переходит на дорожные виньетки 2017 года
713
0
Novy_kadiak Фото: «Шкода» представила новую версию внедорожника «Кадьяк»
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Vzbava Это нужно знать: обязательное оснащение автомобиля в Чехии в 2017 году
2501
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Фотографии
Православные отмечают Крещение в центре Праги
Православные отмечают Крещение в центре Праги
0
2245
19.01.2017
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Концерт Дениса Мацуева в Праге
Концерт Дениса Мацуева в Праге
0
1406
30.12.2016
Male_xsmallВладимир
Рождественская вечеринка в бутике ESCADA в Праге
Рождественская вечеринка в бутике ESCADA в Праге
0
1243
30.12.2016
3057095_0_0_13755106_11n_tlogVladislava M
Новогодняя фотостудия в Праге
Новогодняя фотостудия в Праге
0
1972
06.12.2016
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Dekko studio: «Девушка и ковер»
Dekko studio: «Девушка и ковер»
0
2813
21.10.2016
3057095_0_0_13755106_11n_tlogVladislava M
Ресторан Hodovna
Ресторан Hodovna
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6687
12.04.2016
Dsc_3756artyommm
Ранним утром ресторан Torino в Праге готовится к приему гостей
Ранним утром ресторан Torino в Праге готовится к приему гостей
0
7919
29.03.2016
Lnaaoyd13haДжамиля Андреева
Выставка Александра Онищенко в Праге
Выставка Александра Онищенко в Праге
0
7251
05.03.2016
Dsc_3756artyommm
Концерт группы «Мумий Тролль» в Праге
Концерт группы «Мумий Тролль» в Праге
0
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11.11.2015
YsmpwgnxbfiТатьяна Михалёва
Мнения
Vladimir_zelenskiy_prague Владимир Зеленский: «Мы людям максимально поднимаем настроение»
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Banknotes-82948_960_720 Редактор чешской газеты о том, почему чехи беднее немцев и австрийцев
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Бизнес
Korporative_1 5 причин, почему чешские компании не жалеют денег на рождественские корпоративы
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Pra-reb Выходные в Праге: куда пойти и что делать 4-5 февраля
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