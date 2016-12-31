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Главное
Chov1
Польский самолет приземлился в Праге из-за угрозы бомбы
В пражский аэропорт прибыл министр Хованец. Никто из пассажиров не пострадал, подозреваемого задержали.
Smes
Смех, да и только: самые забавные новости Чехии за 2016 год
2016 год был напряженным и тяжелым: смерти великих людей, атаки террористов в Европе и Америке, война в Сирии, миграционный кризис. Мы все об этом помним, поэтому не будем перечислять эти серьезные события еще раз. В новый год с собой хочется взять только хорошее, посмеяться и расслабиться: поэтому мы составили для вас подборку самых забавных и курьезных новостей Чехии за 2016 год. Повеселитесь вместе с нами!
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Новогодняя ночь 2017 в Праге: вооруженная полиция, перекрытые дороги и скорая помощь
Новый год 2017 в Праге будет проходить под усиленным контролем полиции. Какие ограничения ожидают горожан?
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Девушка получила шок от взрыва пиротехники в центре Праги
Из-за взрыва на Карловой площади на 3 часа остановили движение. Хулиганы будут нести уголовную ответственность.
Laser
Прорыв в науке: в Чехии создали самый мощный в мире лазер
Команде чешских и британских ученых удалось добиться максимально высокой мощности лазера. Ученые со всего мира пытались достичь подобного результата 15 лет.
New-sp Новогодняя неделя в Праге: что делать с 31 декабря по 6 января
2039
0
Skis-1785285_640 На Новый год в чешских горах будут идеальные условия для лыжников
573
0
Zizkov-neighborhood-airbnb1216 Пражский Жижков вошел в список самых трендовых районов мира от Airbnb
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Ближайшие события
с 27.12.2016
по 06.01.2016
Розыгрыш билетов на новогоднюю елку «Зимняя сказка 2017»
Другие события
Розыгрыш билетов на новогоднюю елку «Зимняя сказка 2017»
244 1
08
января
Новогодняя елка: детское представление «ЗИМНЯЯ СКАЗКА 2017» в Праге
Фестивали
Новогодняя елка: детское представление «ЗИМНЯЯ СКАЗКА 2017» в Праге
474 0
21
марта
Юмористическое шоу «Квартал 95» в Праге
Шоу
Юмористическое шоу «Квартал 95» в Праге
484 0
с 28.11.2016
по 12.04.2017
Зимние катки: где покататься на льду в Праге 2016-2017
Спорт
Зимние катки: где покататься на льду в Праге 2016-2017
1075 0
Сообщество
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Авто
Ridicak В Чехии станет намного легче получить водительские права
1046
0
Parking-825371_960_720 Где на зимних праздниках в Праге можно парковаться бесплатно
611
0
Korunovacni Конец пробкам у Дейвице: в Праге открыли улицу Коруновачни
941
0
Фотографии
Концерт Дениса Мацуева в Праге
Концерт Дениса Мацуева в Праге
0
572
30.12.2016
Male_xsmallВладимир
Рождественская вечеринка в бутике ESCADA в Праге
Рождественская вечеринка в бутике ESCADA в Праге
0
400
30.12.2016
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Новогодняя фотостудия в Праге
Новогодняя фотостудия в Праге
0
1214
06.12.2016
3057095_0_0_13755106_11n_tlogVlada Marsheva
Dekko studio: «Девушка и ковер»
Dekko studio: «Девушка и ковер»
0
2104
21.10.2016
3057095_0_0_13755106_11n_tlogVlada Marsheva
Ресторан Hodovna
Ресторан Hodovna
0
5986
12.04.2016
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Ранним утром ресторан Torino в Праге готовится к приему гостей
Ранним утром ресторан Torino в Праге готовится к приему гостей
0
7241
29.03.2016
Lnaaoyd13haДжамиля Андреева
Выставка Александра Онищенко в Праге
Выставка Александра Онищенко в Праге
0
6622
05.03.2016
Dsc_3756artyommm
Концерт группы «Мумий Тролль» в Праге
Концерт группы «Мумий Тролль» в Праге
0
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11.11.2015
YsmpwgnxbfiТатьяна Михалёва
Финалисты MoneyPolo 12
Финалисты MoneyPolo 12
0
7515
30.10.2015
Lnaaoyd13haДжамиля Андреева
Мнения
Merkuriev1 Наталья Иванова о балетных мастерских и открытии школы Андрея Меркурьева в Праге
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5w4b3799-2 Ведущий солист Большого театра Андрей Меркурьев: «Прага напоминает мне Петербург»
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Dsc_0033 Доцент Гануш Никл о русской эмиграции в Чехии: «Советую современным эмигрантам больше общаться с чехами»
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Бизнес
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Euro-on-hand Евро в Чехии: когда ждать, почему, что будет и другие вопросы
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Отдых
Smes Смех, да и только: самые забавные новости Чехии за 2016 год
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New-sp Новогодняя неделя в Праге: что делать с 31 декабря по 6 января
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Все о Чехии и Праге
 
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