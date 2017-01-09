Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
50n -2 °C
Главное
Flu
Министерство здравоохранения запретило вывозить из Чехии лекарство от гриппа
Решение было принято в связи с ростом заболеваемости ОРЗ и гриппом в Чехии и опасениями, что антивирусный препарат может оказаться в дефиците из-за вывоза за рубеж.
Minsk-643267_960_720
Беларусь отменяет визы для граждан Чехии и еще 79 государств
Возможность посетить Беларусь без визы будет предоставлена гражданам 80 государств, прибывающим в республику через аэропорт Минск. Находиться в стране они смогут в течение 5 дней.
Railway-pr
Групповая поездка на поезде в Чехии: скидка больше не полагается
Перевозчик «Чешские дороги» изменил условия предоставления скидки на оплату проезда для групп от пяти человек.
Cinema1
Рекорд чешских кинотеатров: максимальная посещаемость и самый кассовый фильм
В прошлом году кинотеатрам в Чехии удалось привлечь больше всего зрителей и собрать самую большую кассу. Ожидается, что рекорд побьет и чешская комедия, которая может стать самой кассовой лентой чешского производства.
Solar1
Чехи смогут получить дотации на экологичное жилье по новым пунктам
Чешский государственный фонд окружающей среды рассказал о нововведениях, которые расширяют перечень возможностей для получения дотаций на жилье.
Hrad-chto Пражский град рассекретил зарплаты высших чиновников Чехии
816
0
Electrician-1080586_960_720 Чешские предприятия назвали вакансии, которые сложнее всего закрывать
918
0
Dinner-czech Сколько в среднем стоит обеденное меню в Чехии
816
0
Ближайшие события
26
февраля
Сергей Бабкин с программой «Избранное Электричество» в Праге
Музыка
Сергей Бабкин с программой «Избранное Электричество» в Праге
269 0
14
января
Новогодний спектакль для детей «Тайна запечного сверчка» в Праге
Театр
Новогодний спектакль для детей «Тайна запечного сверчка» в Праге
405 0
05
марта
Александр Васильев с моноспектаклем «Загадка Коко Шанель» в Праге
Другие события
Александр Васильев с моноспектаклем «Загадка Коко Шанель» в Праге
456 0
с 27.12.2016
по 06.01.2016
Розыгрыш билетов на новогоднюю елку «Зимняя сказка 2017»
Другие события
Розыгрыш билетов на новогоднюю елку «Зимняя сказка 2017»
528 2
Сообщество
Создать тему
Ic_community_flood
Массажист
Обо всем Вчера 17:49 0
Medical
Стоматология в Праге
Медицина 07 января 15:12 0
Ic_community_flood
Требуется инженер
Объявления 15 декабря 13:19 0

Авто
Car-snow За что зимой в Чехии лишают водительских прав
1927
0
Tesla В Вене открылся новый автосалон Tesla, где говорят по-чешски
570
0
Ridicak В Чехии станет намного легче получить водительские права
1486
0
Фотографии
Концерт Дениса Мацуева в Праге
Концерт Дениса Мацуева в Праге
0
981
30.12.2016
Male_xsmallВладимир
Рождественская вечеринка в бутике ESCADA в Праге
Рождественская вечеринка в бутике ESCADA в Праге
0
838
30.12.2016
3057095_0_0_13755106_11n_tlogVlada Marsheva
Новогодняя фотостудия в Праге
Новогодняя фотостудия в Праге
0
1586
06.12.2016
3057095_0_0_13755106_11n_tlogVlada Marsheva
Dekko studio: «Девушка и ковер»
Dekko studio: «Девушка и ковер»
0
2442
21.10.2016
3057095_0_0_13755106_11n_tlogVlada Marsheva
Ресторан Hodovna
Ресторан Hodovna
0
6328
12.04.2016
Dsc_3756artyommm
Ранним утром ресторан Torino в Праге готовится к приему гостей
Ранним утром ресторан Torino в Праге готовится к приему гостей
0
7575
29.03.2016
Lnaaoyd13haДжамиля Андреева
Выставка Александра Онищенко в Праге
Выставка Александра Онищенко в Праге
0
6948
05.03.2016
Dsc_3756artyommm
Концерт группы «Мумий Тролль» в Праге
Концерт группы «Мумий Тролль» в Праге
0
8401
11.11.2015
YsmpwgnxbfiТатьяна Михалёва
Финалисты MoneyPolo 12
Финалисты MoneyPolo 12
0
7634
30.10.2015
Lnaaoyd13haДжамиля Андреева
Мнения
Education-1580143_960_720 Подводные камни тренингов личностного роста: деньги не бумеранг, они не вернутся
1532
0
Merkuriev1 Наталья Иванова о балетных мастерских и открытии школы Андрея Меркурьева в Праге
871
0
5w4b3799-2 Ведущий солист Большого театра Андрей Меркурьев: «Прага напоминает мне Петербург»
1035
0
Бизнес
Korporative_1 5 причин, почему чешские компании не жалеют денег на рождественские корпоративы
890
0
Prague-923174_960_720 Офис мечты в Танцующем доме
1138
0
Euro-on-hand Евро в Чехии: когда ждать, почему, что будет и другие вопросы
2189
0
Отдых
Smes Смех, да и только: самые забавные новости Чехии за 2016 год
1184
0
Vanoce-girl Что делают чехи на Рождество: самые популярные традиции и обычаи
2888
0
City-1284436_960_720 «Мы не полные идиоты, и у нас есть Uber»: чешский писатель привел 10 причин своей любви к Чехии
2273
0
Карьера
Brigada Заработать к праздникам: компании в Праге предлагают рекордные зарплаты временным сотрудникам
1564
0
Tie-690084_960_720 ТОП-10 специальностей с самыми высокими стартовыми зарплатами в Чехии
2652
0
Mentor 9 чешских компаний, которые дают хороший шанс студентам и выпускникам
1908
0
Журнал
Allergy-18656_960_720 Пережить эпидемию гриппа в Чехии: круглосуточные аптеки и лекарства без рецепта
1555
0
Branch-437501_960_720 Что делать в Праге с 7 по 13 января 2017
987
0
Medic-563425_640 Медицинская помощь в Чехии: как обеспечить себе высокий уровень обслуживания
2099
0
Иммиграция
Happy-new-year-1912680_960_720 Что ожидает жителей Чехии в 2017-м: самые важные изменения
2896
0
Construction-646914_960_720 Новая поправка в закон защитит рабочих-иностранцев в Чехии
1569
0
Vor Рассказ очевидца: Прячьте кошельки, в Прагу приехали болгарские карманники
2306
0
Недвижимость
Prague345 Обзор: сколько стоят квартиры в разных районах Праги
1868
0
Prague-1786644_960_720 Праге нужно срочно изменить подход к строительству жилья
1021
0
House-664673_960_720 Почему ипотеки в Чехии в 2017 году подорожают и станут менее доступными
1195
0
Все о Чехии и Праге
 
Портал Чехия Онлайн 420on.cz полностью посвящён жизни в Чехии и, в частности, в Праге. У нас Вы найдёте множество интересных материалов о жизни в Праге: новости, отели, погода, карты, достопримечательности, цены на товары и услуги, развлечения и экскурсии в Праге И это далеко не полный список освещаемых нами тем. Вам больше не придётся собирать информацию о Чехии на разных сайтах, потому что на нашем сайте - Вы найдете все о Праге и Чехии.
 
Мы поможем составить Вам маршрут путешествия в Чехию, для этого Вам достаточно посетить рубрику "Отдых" и сервис "Достопримечательности".
 
Благодаря нам Вы сможете насладиться не только красотой архитектуры столицы Чехии, но и шоппингом в Праге. Самый полный каталог магазинов у нас на сайте.
 
Вам не нужно покупать путеводитель по Праге, чтобы узнать, куда сходить в Праге или какие районы Праги самые безопасные. Вся информация доступна круглосуточно на портале Чехия Онлайн 420on.cz.
 
Мы стараемся охватить абсолютно все сферы жизни Праги: новости, работа, объявления, каталог компаний и многое другое. 
 



Мобильная версия