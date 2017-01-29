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Главное
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ОАЭ облегчили визовый режим с Россией
Власти ОАЭ приняли указ, который позволит россиянам получать визу для посещения страны прямо на границе, например, в аэропорту.
Rasinovo
Набережные в Праге преобразятся
На набережных Праги постепенно будут появляться кофейни, выставочные пространства, туалеты и умные мусорные баки.
M-str
Что делать в Праге с 28 января по 3 февраля 2017
Мы отобрали для вас самые интересные мероприятия в Праге, которые пройдут на этих выходных, и не забыли рассказать, чем можно скрасить будние дни на следующей неделе.
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День памяти жертв холокоста в Праге: «Холокост – худший пример нетолерантности»
27 января в здании чешского Сената в Праге прошла памятная встреча в честь Дня памяти жертв холокоста.
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В Праге назвали самые криминальные районы прошлого года
Полиция сообщила данные криминальной статистики в Праге за 2016 год: где и какие совершали преступления в столице.
Pozar1 В Летнянах горит PVA Expo Praha
1634
0
Angry Эксперты назвали сумасшествием государственный фонд поддержки стартапов в Чехии
869
0
Bridge В Праге собираются построить три новых моста через Влтаву
1006
0
Ближайшие события
с 23.06.2017
по 24.06.2017
Британская рок-группа Kasabian выступит на фестивале в Праге
Фестивали
Британская рок-группа Kasabian выступит на фестивале в Праге
258 0
с 28.01.2017
по 29.01.2017
Мастер-класс по фотопозированию от известной модели в Праге
Обучение
Мастер-класс по фотопозированию от известной модели в Праге
524 0
18
февраля
Воркшоп для невест Bridal Tea Party в Праге
Встречи
Воркшоп для невест Bridal Tea Party в Праге
394 0
08
февраля
Выставка «Частные школы-пансионы и языковые центры за рубежом»
Обучение
Выставка «Частные школы-пансионы и языковые центры за рубежом»
452 0
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Ищу работу в сфере маркетинга или доработки сайтов
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Приобрету чистую без долгов фирму
Бизнес 24 января 03:37 1
Ic_community_flood
Ищу работу
Обо всем 08 января 17:49 0

Авто
Novy_kadiak Фото: «Шкода» представила новую версию внедорожника «Кадьяк»
621
0
Vzbava Это нужно знать: обязательное оснащение автомобиля в Чехии в 2017 году
2367
0
Car-snow За что зимой в Чехии лишают водительских прав
2926
0
Фотографии
Православные отмечают Крещение в центре Праги
Православные отмечают Крещение в центре Праги
0
2162
19.01.2017
3057095_0_0_13755106_11n_tlogVladislava M
Концерт Дениса Мацуева в Праге
Концерт Дениса Мацуева в Праге
0
1318
30.12.2016
Male_xsmallВладимир
Рождественская вечеринка в бутике ESCADA в Праге
Рождественская вечеринка в бутике ESCADA в Праге
0
1176
30.12.2016
3057095_0_0_13755106_11n_tlogVladislava M
Новогодняя фотостудия в Праге
Новогодняя фотостудия в Праге
0
1900
06.12.2016
3057095_0_0_13755106_11n_tlogVladislava M
Dekko studio: «Девушка и ковер»
Dekko studio: «Девушка и ковер»
0
2744
21.10.2016
3057095_0_0_13755106_11n_tlogVladislava M
Ресторан Hodovna
Ресторан Hodovna
0
6617
12.04.2016
Dsc_3756artyommm
Ранним утром ресторан Torino в Праге готовится к приему гостей
Ранним утром ресторан Torino в Праге готовится к приему гостей
0
7858
29.03.2016
Lnaaoyd13haДжамиля Андреева
Выставка Александра Онищенко в Праге
Выставка Александра Онищенко в Праге
0
7206
05.03.2016
Dsc_3756artyommm
Концерт группы «Мумий Тролль» в Праге
Концерт группы «Мумий Тролль» в Праге
0
8619
11.11.2015
YsmpwgnxbfiТатьяна Михалёва
Мнения
Vladimir_zelenskiy_prague Владимир Зеленский: «Мы людям максимально поднимаем настроение»
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0
Banknotes-82948_960_720 Редактор чешской газеты о том, почему чехи беднее немцев и австрийцев
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Education-1580143_960_720 Подводные камни тренингов личностного роста: деньги не бумеранг, они не вернутся
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Бизнес
Korporative_1 5 причин, почему чешские компании не жалеют денег на рождественские корпоративы
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Prague-923174_960_720 Офис мечты в Танцующем доме
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Euro-on-hand Евро в Чехии: когда ждать, почему, что будет и другие вопросы
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Отдых
Prahasilena 25 вещей, которые сводят с ума жителей Праги
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Malinois Чешские собаки охраняют США
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Smes Смех, да и только: самые забавные новости Чехии за 2016 год
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Карьера
Office-620817_960_720 Что нужно знать об отпуске за свой счет в Чехии
998
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Office-1589459_640 На заметку работодателям: ради чего чехи готовы поменять работу
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Brigada Заработать к праздникам: компании в Праге предлагают рекордные зарплаты временным сотрудникам
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Журнал
M-str Что делать в Праге с 28 января по 3 февраля 2017
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Dort5 Вкус детства: торт «Наполеон» завоевывает Прагу
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Иммиграция
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Недвижимость
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Prague-1786644_960_720 Праге нужно срочно изменить подход к строительству жилья
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Все о Чехии и Праге
 
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