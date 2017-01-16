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Главное
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Чешские ученые: Через суши с тихоокеанским лососем можно заразиться ленточными червями
Чешские ученые первыми обнаружили личинки паразитических плоских червей в лососе с Аляски. Об открытии сообщил канал CNN.
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Чехия решила, как будет готовиться к изменениям климата
Чехия приняла план подготовки к климатическим изменениям: на осуществление всех защитных мер пойдет больше миллиарда крон.
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Big Mac Index: Сколько должен на самом деле стоить один доллар США в Чехии
Составители рейтинга Big Mac Index, который основан на теории паритета покупательской способности, снова сравнили цены на популярные сэндвичи от McDonald’s и курсы валют.
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Чешские студенты будут голодать в память о Яне Палахе
Сегодня в Чехии вспоминают мужественный поступок студента Яна Палаха, который в январе 1969 года поджег себя перед Национальным музеем в Праге, чтобы выразить протест оккупационному режиму.
Florbal
Видео: в спортзале чешского города во время матча обвалилась крыша
В этот момент в спортзале находились 80 человек, всем им удалось убежать до того, как крыша упала. Полиция расследует происшествие.
Prest-pol Бесстрашный вор в Праге: украл карты из машины и тут же обналичил деньги в банкомате
809
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London Куда поехать в отпуск британцу: в Чехии безопасно, в Словакии – нет
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Brandenburg-gate-417890_640 Журналист Der Spiegel рассказал, как немцы относятся к чехам
641
0
Ближайшие события
08
февраля
Выставка «Частные школы-пансионы и языковые центры за рубежом»
Обучение
Выставка «Частные школы-пансионы и языковые центры за рубежом»
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17
марта
Сольное выступление резидента Stand Up Славы Комиссаренко впервые в Праге
Шоу
Сольное выступление резидента Stand Up Славы Комиссаренко впервые в Праге
310 0
21
января
Концерт классической и китайской музыки Happy Chinese New Year в Праге
Музыка
Концерт классической и китайской музыки Happy Chinese New Year в Праге
214 0
26
февраля
Сергей Бабкин с программой «Избранное Электричество» в Праге
Музыка
Сергей Бабкин с программой «Избранное Электричество» в Праге
469 0
Сообщество
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Ищу работу
Обо всем 08 января 17:49 0
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Требуется инженер
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Ищу работу , повар сушист
Еда 06 ноября 21:57 0

Авто
Vzbava Это нужно знать: обязательное оснащение автомобиля в Чехии в 2017 году
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Car-snow За что зимой в Чехии лишают водительских прав
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Tesla В Вене открылся новый автосалон Tesla, где говорят по-чешски
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Фотографии
Концерт Дениса Мацуева в Праге
Концерт Дениса Мацуева в Праге
0
1112
30.12.2016
Male_xsmallВладимир
Рождественская вечеринка в бутике ESCADA в Праге
Рождественская вечеринка в бутике ESCADA в Праге
0
992
30.12.2016
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Новогодняя фотостудия в Праге
Новогодняя фотостудия в Праге
0
1718
06.12.2016
3057095_0_0_13755106_11n_tlogVlada Marsheva
Dekko studio: «Девушка и ковер»
Dekko studio: «Девушка и ковер»
0
2566
21.10.2016
3057095_0_0_13755106_11n_tlogVlada Marsheva
Ресторан Hodovna
Ресторан Hodovna
0
6447
12.04.2016
Dsc_3756artyommm
Ранним утром ресторан Torino в Праге готовится к приему гостей
Ранним утром ресторан Torino в Праге готовится к приему гостей
0
7694
29.03.2016
Lnaaoyd13haДжамиля Андреева
Выставка Александра Онищенко в Праге
Выставка Александра Онищенко в Праге
0
7067
05.03.2016
Dsc_3756artyommm
Концерт группы «Мумий Тролль» в Праге
Концерт группы «Мумий Тролль» в Праге
0
8518
11.11.2015
YsmpwgnxbfiТатьяна Михалёва
Финалисты MoneyPolo 12
Финалисты MoneyPolo 12
0
7711
30.10.2015
Lnaaoyd13haДжамиля Андреева
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Все о Чехии и Праге
 
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