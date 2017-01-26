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Главное
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Чехи готовы отдавать до 17 евро в месяц на экологию, а поляки – ничего
Академия наук и Карлов университет провели социологическое исследование в Чехии, Польше и Великобритании.
Polunin
Скандальный артист балета Сергей Полунин приедет в Прагу
Виртуозный солист балета Сергей Полунин, которого сравнивают с легендарным Михаилом Барышниковым, выступит в Национальном театре в Праге.
Kamin
Чехи любят «погорячее»: жителей страны обвинили в излишнем отоплении
Средняя температура воздуха в помещениях в Чехии составляет 24 градуса Цельсия. В Западной Европе этот показатель на 4 градуса меньше.
Novy_kadiak
Фото: «Шкода» представила новую версию внедорожника «Кадьяк»
Автомобильная компания «Шкода» представила в Женеве новые версии внедорожника «Кадьяк»: Sportline и Scout.
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Осторожно: от имени Чешской почты в ваш смартфон может проникнуть вирус
Чешская почта официально заявила, что не имеет никакого отношения к СМС-сообщениям с призывом установить приложение Pošta Online и вредоносной ссылкой.
Cz-flag Чехию больше не считают страной с совершенной демократией
677
0
Bechovice Прага заботится об экологии: в столице посадили большой лес
631
0
Boho Подтверждено Tripadvisor: Прага может гордиться своими отелями
511
0
Ближайшие события
с 28.01.2017
по 29.01.2017
Мастер-класс по фотопозированию от известной модели в Праге
Обучение
Мастер-класс по фотопозированию от известной модели в Праге
442 0
18
февраля
Воркшоп для невест Bridal Tea Party в Праге
Встречи
Воркшоп для невест Bridal Tea Party в Праге
354 0
08
февраля
Выставка «Частные школы-пансионы и языковые центры за рубежом»
Обучение
Выставка «Частные школы-пансионы и языковые центры за рубежом»
412 0
17
марта
Сольное выступление резидента Stand Up Славы Комиссаренко впервые в Праге
Шоу
Сольное выступление резидента Stand Up Славы Комиссаренко впервые в Праге
523 0
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Novy_kadiak Фото: «Шкода» представила новую версию внедорожника «Кадьяк»
195
0
Vzbava Это нужно знать: обязательное оснащение автомобиля в Чехии в 2017 году
2270
0
Car-snow За что зимой в Чехии лишают водительских прав
2867
0
Фотографии
Православные отмечают Крещение в центре Праги
Православные отмечают Крещение в центре Праги
0
2108
19.01.2017
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Концерт Дениса Мацуева в Праге
Концерт Дениса Мацуева в Праге
0
1270
30.12.2016
Male_xsmallВладимир
Рождественская вечеринка в бутике ESCADA в Праге
Рождественская вечеринка в бутике ESCADA в Праге
0
1137
30.12.2016
3057095_0_0_13755106_11n_tlogVladislava M
Новогодняя фотостудия в Праге
Новогодняя фотостудия в Праге
0
1865
06.12.2016
3057095_0_0_13755106_11n_tlogVladislava M
Dekko studio: «Девушка и ковер»
Dekko studio: «Девушка и ковер»
0
2693
21.10.2016
3057095_0_0_13755106_11n_tlogVladislava M
Ресторан Hodovna
Ресторан Hodovna
0
6570
12.04.2016
Dsc_3756artyommm
Ранним утром ресторан Torino в Праге готовится к приему гостей
Ранним утром ресторан Torino в Праге готовится к приему гостей
0
7819
29.03.2016
Lnaaoyd13haДжамиля Андреева
Выставка Александра Онищенко в Праге
Выставка Александра Онищенко в Праге
0
7169
05.03.2016
Dsc_3756artyommm
Концерт группы «Мумий Тролль» в Праге
Концерт группы «Мумий Тролль» в Праге
0
8599
11.11.2015
YsmpwgnxbfiТатьяна Михалёва
Мнения
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Merkuriev1 Наталья Иванова о балетных мастерских и открытии школы Андрея Меркурьева в Праге
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Korporative_1 5 причин, почему чешские компании не жалеют денег на рождественские корпоративы
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Vika_lupik На курсы режиссуры и продюсирования в Праге открыт набор на весенний семестр
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Недвижимость
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Все о Чехии и Праге
 
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