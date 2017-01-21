Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
50n -10 °C
Главное
Prahasilena
25 вещей, которые сводят с ума жителей Праги
Жизнь в столице Чехии Праге нельзя назвать идеальной, как может показаться из окна туристического автобуса. Сами пражане прекрасно знают, как этот город сводит их с ума. 25 раздражающих пунктов перечисляет журналист Зузана Кашутова.
Ir-mo
В полицию сообщили о «гранате» под мостом Йирасека в центре Праги
Мост Йирасека был закрыт до 12:30. Было остановлено движение автомобилей и общественного транспорта. С набережной эвакуировали людей.
Koruna2
Миллион крон под проценты в чешском банке: каким будет доход?
Приводим ответ на вопрос, выгодно ли в Чехии положить крупную сумму под проценты в банк с целью получить доход.
Cnb1
Агентство Standard & Poor's обновило кредитный рейтинг Чехии
В пятницу, 20 января, спустя полгода международное рейтинговое агентство Standard & Poor's опубликовало новую информацию о кредитной надежности Чешской Республики.
Brno_1
Чехию высоко оценили в глобальном рейтинге привлекательных для работы стран
В рейтинге привлечения талантов The Global Talent Competitiveness Index за 2017 год Чехия добилась высокой оценки. Первая – Швейцария.
Tomatoes В стране появились традиционные чешские магазины
993
0
England-969000_640 Сегодня в Праге отметят Мясопуст и вьетнамский Новый год
632
0
Prague-i Что делать в Праге с 21 по 27 января 2017
795
0
Ближайшие события
18
февраля
Воркшоп для невест Bridal Tea Party в Праге
Встречи
Воркшоп для невест Bridal Tea Party в Праге
294 0
08
февраля
Выставка «Частные школы-пансионы и языковые центры за рубежом»
Обучение
Выставка «Частные школы-пансионы и языковые центры за рубежом»
319 0
17
марта
Сольное выступление резидента Stand Up Славы Комиссаренко впервые в Праге
Шоу
Сольное выступление резидента Stand Up Славы Комиссаренко впервые в Праге
444 0
21
января
Концерт классической и китайской музыки Happy Chinese New Year в Праге
Музыка
Концерт классической и китайской музыки Happy Chinese New Year в Праге
293 0
Сообщество
Создать тему
Ic_community_flood
Ищу работу
Обо всем 08 января 17:49 0
Ic_community_flood
Требуется инженер
Объявления 15 декабря 13:19 0
Ic_cat_food_b
Ищу работу , повар сушист
Еда 06 ноября 21:57 0

Авто
Vzbava Это нужно знать: обязательное оснащение автомобиля в Чехии в 2017 году
2084
0
Car-snow За что зимой в Чехии лишают водительских прав
2762
0
Tesla В Вене открылся новый автосалон Tesla, где говорят по-чешски
860
0
Фотографии
Православные отмечают Крещение в центре Праги
Православные отмечают Крещение в центре Праги
0
1964
19.01.2017
3057095_0_0_13755106_11n_tlogVlada Marsheva
Концерт Дениса Мацуева в Праге
Концерт Дениса Мацуева в Праге
0
1200
30.12.2016
Male_xsmallВладимир
Рождественская вечеринка в бутике ESCADA в Праге
Рождественская вечеринка в бутике ESCADA в Праге
0
1070
30.12.2016
3057095_0_0_13755106_11n_tlogVlada Marsheva
Новогодняя фотостудия в Праге
Новогодняя фотостудия в Праге
0
1793
06.12.2016
3057095_0_0_13755106_11n_tlogVlada Marsheva
Dekko studio: «Девушка и ковер»
Dekko studio: «Девушка и ковер»
0
2631
21.10.2016
3057095_0_0_13755106_11n_tlogVlada Marsheva
Ресторан Hodovna
Ресторан Hodovna
0
6508
12.04.2016
Dsc_3756artyommm
Ранним утром ресторан Torino в Праге готовится к приему гостей
Ранним утром ресторан Torino в Праге готовится к приему гостей
0
7757
29.03.2016
Lnaaoyd13haДжамиля Андреева
Выставка Александра Онищенко в Праге
Выставка Александра Онищенко в Праге
0
7117
05.03.2016
Dsc_3756artyommm
Концерт группы «Мумий Тролль» в Праге
Концерт группы «Мумий Тролль» в Праге
0
8566
11.11.2015
YsmpwgnxbfiТатьяна Михалёва
Мнения
Banknotes-82948_960_720 Редактор чешской газеты о том, почему чехи беднее немцев и австрийцев
2264
0
Education-1580143_960_720 Подводные камни тренингов личностного роста: деньги не бумеранг, они не вернутся
1666
0
Merkuriev1 Наталья Иванова о балетных мастерских и открытии школы Андрея Меркурьева в Праге
992
0
Бизнес
Korporative_1 5 причин, почему чешские компании не жалеют денег на рождественские корпоративы
1000
0
Prague-923174_960_720 Офис мечты в Танцующем доме
1262
0
Euro-on-hand Евро в Чехии: когда ждать, почему, что будет и другие вопросы
2356
0
Отдых
Prahasilena 25 вещей, которые сводят с ума жителей Праги
1798
0
Malinois Чешские собаки охраняют США
283
0
Smes Смех, да и только: самые забавные новости Чехии за 2016 год
1313
0
Карьера
Office-620817_960_720 Что нужно знать об отпуске за свой счет в Чехии
60
0
Office-1589459_640 На заметку работодателям: ради чего чехи готовы поменять работу
556
0
Brigada Заработать к праздникам: компании в Праге предлагают рекордные зарплаты временным сотрудникам
1677
0
Журнал
Prague-i Что делать в Праге с 21 по 27 января 2017
795
0
Hyperloop-02 До Братиславы за 10 минут: Брно будет сотрудничать с проектом Илона Маска Hyperloop
1159
0
Alexandr_vasiliev_praga Жизнь состоит из сонма чудесных вещей
2713
0
Иммиграция
Dengi Отправляем денежный перевод из Чехии: обзор возможных вариантов
886
0
Happy-new-year-1912680_960_720 Что ожидает жителей Чехии в 2017-м: самые важные изменения
3241
0
Construction-646914_960_720 Новая поправка в закон защитит рабочих-иностранцев в Чехии
1803
0
Недвижимость
Prague345 Обзор: сколько стоят квартиры в разных районах Праги
2670
0
Prague-1786644_960_720 Праге нужно срочно изменить подход к строительству жилья
1132
0
House-664673_960_720 Почему ипотеки в Чехии в 2017 году подорожают и станут менее доступными
1353
0
Все о Чехии и Праге
 
Портал Чехия Онлайн 420on.cz полностью посвящён жизни в Чехии и, в частности, в Праге. У нас Вы найдёте множество интересных материалов о жизни в Праге: новости, отели, погода, карты, достопримечательности, цены на товары и услуги, развлечения и экскурсии в Праге И это далеко не полный список освещаемых нами тем. Вам больше не придётся собирать информацию о Чехии на разных сайтах, потому что на нашем сайте - Вы найдете все о Праге и Чехии.
 
Мы поможем составить Вам маршрут путешествия в Чехию, для этого Вам достаточно посетить рубрику "Отдых" и сервис "Достопримечательности".
 
Благодаря нам Вы сможете насладиться не только красотой архитектуры столицы Чехии, но и шоппингом в Праге. Самый полный каталог магазинов у нас на сайте.
 
Вам не нужно покупать путеводитель по Праге, чтобы узнать, куда сходить в Праге или какие районы Праги самые безопасные. Вся информация доступна круглосуточно на портале Чехия Онлайн 420on.cz.
 
Мы стараемся охватить абсолютно все сферы жизни Праги: новости, работа, объявления, каталог компаний и многое другое. 
 



Мобильная версия