Кино в Чехии: премьеры в ноябре 2016

В ноябре в кинотеатрах Праги и по всей Чехии зрителей ожидает ряд кинопремьер, которые не стоит пропускать.

Фото: pixabay.com



Расписание кино в Праге

Trollové / Trolls / Тролли

Премьера в Чехии: 03.11.2016

Тролли – самые счастливые и веселые существа на планете: танцы, музыка и песни – их любимое времяпрепровождение. Единственное, что омрачает их жизнь, – зловредные бергены. Они считают, что их счастье – тролли... в их желудке.









Pohádky pro Emu

Премьера в Чехии: 03.11.2016

50-летний Петр Миллер работает в Лондоне в иммиграционном учреждении. Однажды ему звонят из Праги и сообщают, что незамужняя женщина попала в больницу, где указала в качестве опекуна своей дочери именно его. Но у Миллера нет никаких детей. Однако мысль о том, что, возможно, он последний шанс для 8-летней Эммы не попасть в детский дом, не дает ему покоя.







Fuocoammare / Požár na moři / Море в огне

Премьера в Чехии: 03.11.2016

20 лет назад жизнь на острове Лампедуза в Средиземном море изменили люди, которые стали приплывать сюда на маленьких и небезопасных судах, спасаясь от войны, дискриминации и социальных катастроф бегством из Африки. Остров стал входной дверью для беженцев, которые ищут призрачное счастье в чужих странах.



Snowden / Сноуден

Премьера в Чехии: 10.11.2016

Оливер Стоун снял фильм об Эдварде Стоуне, американском техническом специалисте и спецагенте, экс-сотруднике ЦРУ и Агентства национальной безопасности США, который в июне 2013 года передал изданиям The Guardian и The Washington Post засекреченные данные о том, что американские спецслужбы следят за гражданами многих государств.

Сноуден похитил 1,7 млн секретных файлов, его обвинили в шпионаже и хищении государственного имущества, после чего объявили в международный розыск. В 2014 году он получил вид на жительство в России сроком на 3 года.



Příchozí / Arrival / Прибытие

Премьера в Чехии: 10.11.2016

На Землю прибывают инопланетяне на космических кораблях. Военные хотят понять, зачем они прибыли, и находят специалистку по лингвистике. Она учится общаться с пришельцами, и со временем ее как будто переносит в прошлое, где она узнает тайну об их прибытии.



Je to jen konec světa / Juste la fin du monde / Это всего лишь конец света

Премьера в Чехии: 10.11.2016

Молодой успешный драматург спустя 12 лет жизни в большом городе решает вернуться в дом родителей, чтобы сообщить своей семье о его близкой смерти. Мир писателя-космополита далек от его родных, и они не намерены спокойно проводить рядом с ним наполненные тихой грустью последние дни.

Hacksaw Ridge: Zrození hrdiny / Hacksaw Ridge / По соображениям совести

Премьера в Чехии: 10.11.2016

Дезмонд Досс – американский герой, который в жестокой войне спас жизни 75 мужчинам без единого выстрела оружия. Благодаря такому героическому поступку он завоевал почет среди сослуживцев, а потом стал первым противником оружия и пацифистом, получивший Медаль Почета от Конгресса США.



Planetarium / Планетариум

Премьера в Чехии: 17.11.2016

По слухам, две сестры обладают сверхъестественными способностями и умеют разговаривать с духами. После выступления в Париже с ними знакомится продюсер. Он уже знает, как получить выгоду из необычного таланта двух девушек.



Hologram pro krále / A Hologram for the King / Голограмма для короля

Премьера в Чехии: 17.11.2016

Аллан Клей продает информационные технологии, но его бизнес уже давно не переживал успешных мгновений. Тогда он решает поехать в Саудовскую Аравию, чтобы представить тамошнему королю последнюю новинку в мире коммуникаций. И вот здесь его настигает столкновение разных культурных миров.



Fantastická zvířata a kde je najít / Fantastic Beasts and Where to Find Them / Фантастические твари и где они обитают

Премьера в Чехии: 17.11.2016

Ньют Скамандер прибывает в Нью-Йорк со своим волшебным чемоданчиком, в котором хранится большая коллекция редких волшебных животных, попавшихся ему на пути во время путешествий по миру. Но что случится, когда волшебник из Великобритании отправится в Америку, и его животные (некоторые из них – небезопасные) сбегут из чемоданчика? Это фильм о писателе Скамандере, который учился в Секретном обществе волшебниц и волшебников в Нью-Йорке. Спустя 70 лет Гарри Поттер прочитает об этом книгу его авторства.



Americká idyla / American Pastoral / Американская пастораль

Премьера в Чехии: 17.11.2016

Действие происходит в послевоенной Америке. Некогда успешный предприниматель вспоминает о своей былой совершенной жизни, которая с треском провалилась. Новое политическое увлечением его дочери грозит уничтожением всей семье.



Odvážná Vaiana: Legenda o konci světa / Moana / Моана

Премьера в Чехии: 24.11.2016

Дочь вождя на островах в Тихом океане Моана отправляется на поиски семьи вместе со своим героем Мауи. Им предстоит переплыть океан и встретиться с гигантскими морскими существами, обитавшими на Земле две тысячи лет назад.



Noční zvířata / Nocturnal Animals / Под покровом ночи

Премьера в Чехии: 24.11.2016

У Сьюзан Морроу есть все, о чем она мечтала, и, несмотря на это, – она угодила в ловушку. Свою жизнь она заполняет выставками шокирующих экспонатов в собственной галерее. Но в золотой клетке не нравится ни ей, ни ее партнеру, который нередко избегает Сьюзан. И однажды все изменяет посылка от бывшего мужа Эдварда, который написал роман «Ночные животные» и прислал ей рукопись.



Frankofonie / Francofonia, le Louvre sous l’Occupation / Франкофония

Премьера в Чехии: 24.11.2016

Режиссер Александр Сокуров изучает связь между искусством и властью на фоне событий Второй мировой войны. В фильме рассказывается история произведений искусства и исторических реликвий Лувра в период фашистской оккупации.

Приятного просмотра!