Международный кинофестиваль Febiofest-2017 в Праге

23-30 марта 2017 года в пражском мультиплексе Cinestar Anděl будут показывать самые интересные и новейшие фильмы со всего мира.

Фото: http://www.facebook.com/febiofest

С 23 по 30 марта 2017 года в Праге будет проходить 24-й Международный кинофестиваль Febiofest, в рамках которого публике показывают самые лучшие, интересные и новейшие фильмы со всего мира. Каждый год на фестиваль приезжают известные гости, за событием следят зрители всех возрастных категорий, а фестивальные фильмы привлекают интерес чешских критиков и печати.

В этом году Febiofest в Праге будет проходить в мультиплексе Cinestar Anděl на пражском Смихове. Во всех 12 кинозалах зрителям гарантируют исключительно высокое техническое качество трансляции во всех форматах, а также приятную атмосферу. Кроме кинопоказов фестиваль может похвастаться богатой музыкальной программой.

После Праги фильмы в рамках фестиваля покажут и в других городах Чехии.

Фестиваль Febiofest в 1993 году основала независимая кино- и телевизионная компания FEBIO. С годами из небольшой акции он превратился в крупный кинофестиваль, который пользуется огромной популярностью в Чехии. С каждым годом посетителей фестиваля становится все больше и больше.

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