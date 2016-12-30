Кинопремьеры в декабре, которых ждали в Чехии целый год

Какие фильмы составят конкуренцию «Пассажирам», «Кредо убийцы» и новой серии «Звездных войн», у которых самый высокий рейтинг зрительских ожиданий?

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Расписание кино в Праге



Bad Santa 2 / Santa je pořád úchyl / Плохой Санта 2

Премьера в Чехии: 01.12.2016

У Вилли по-прежнему проблемы с алкоголем, женщинами и деньгами. Кажется, он снова оказался на самом дне. Как раз в этот момент из тюрьмы выходит его бывший друг Маркус, который предлагает выполнить «работку» на 2 млн долларов. Преступный дуэт отправляется на большое дело в Чикаго, где Вилли ожидают романтические чувства и... встреча с мамой, которую он не видел 15 лет.

Mal de pierres / Kameny bolesti / Иллюзия любви

Премьера в Чехии: 01.12.2016

Габриэль (Марийон Котийяр) не может совладать со своими чувствами, а ее поступки в той небольшой деревушке на юге Франции, где она живет после Второй мировой, расцениваются как безумие и скандал. Семья, чтобы избежать позора, заставляет ее выйти замуж за иммигранта из Испании. Спасением для нее становится болезнь почек, из-за которой она отправляется на курортное лечение, где встречает свою настоящую любовь. Девушке кажется, что она уже знает, что ее ждет в будущем, но забывает, что у судьбы могут быть совсем неожиданные для нее планы.



La Tortue Rouge / Červená želva / Красная черепаха

Премьера в Чехии: 01.12.2016

Студия «Гибли», основанная известным режиссером Хаяо Миядзаки, представляет новый мультфильм «Красная черепаха». Это история без слов о потерпевшем кораблекрушение человеке, который оказывается на острове, населенном черепахами, крабами и птицами. С помощью одних только приемов мультипликации оскароносный режиссер из Нидерландов Михаэль Дюдок де Вит рассказывает о самопознании, любви, родителях и смене поколений.



Underworld: Blood Wars / Underworld: Krvavé války / Другой мир: Войны крови

Премьера в Чехии: 08.12.2016

В новой части киносериала «Другой мир» под названием «Войны крови» сражающейся вампирше Селене предстоит защищаться от жестоких ликанов и сородичей, когда-то предавших ее. Вместе со своими единственными союзниками Дэвидом и его отцом Томасом она должна остановить многовековую войну между двумя видами, даже если ради этого потребуется принести самую большую жертву.



Office Christmas Party / Pařba o Vánocích / Новогодний корпоратив

Премьера в Чехии: 08.12.2016

Руководитель филиала узнает, что компания, которой руководит его чопорная сестра, угрожает закрыть его отделение. Тогда ему приходит в голову идея устроить грандиозную рождественскую вечеринку, на которой можно было бы заполучить выгодного клиента. Вот только в один момент праздник заходит слишком далеко...



Rogue One: A Star Wars Story / Изгой-один: Звездные войны. Истории

Премьера в Чехии: 15.12.2016

В декабре зрители в Чехии смогут увидеть одну из первых серий независимой продукции студии Lucasfilm. В ней будет рассказываться о Повстанцах, которым предстоит объединиться в Альянс, чтобы выполнить заведомо невыполнимое задание: украсть чертежи совершенного оружия Империи. Но они не подозревают, что Император направит против них своего самого ужасного подчиненного – Дарта Вейдера, после встречи с которым сложно остаться в живых.



Incarnate / Inkarnace / Инкарнация

Премьера в Чехии: 15.12.2016

Телом мальчика овладел древний демон, родители пытаются призвать к помощи лучших экзорцистов, но на их пути появляется особый специалист. Он не изгоняет дьяволов, а проникает в голову заболевшего и борется с недугом изнутри. Только никто не представляет, с чем придется столкнуться в результате.



Sing / Zpívej / Зверопой

Премьера в Чехии: 22.12.2016

Перед коалой Бастером Муном стоит серьезная задача – спасти от банкротства театр, который достался ему от отца. И он решает поставить все на одну карту – на великолепный песенный конкурс, какого раньше еще не было. Возможно, шоу бы не нашло такого большого отклика среди конкурсантов, если бы секретарша Кроул (хамелеон с непоседливыми глазами) не перепутала сумму награды для победителя на рекламных листовках. В огромной очереди перед театром оказывается обезьяна Джонни, сын известного гангстера, который не признает таланта своего отпрыска. Там же и многодетная мать Розита, у которой остается время на пение только на кухне; а также слониха Мина, которая на публике не может даже пикнуть. У каждого из них есть мечта. Удастся ли им осуществить ее?



Collateral Beauty / Collateral Beauty: Druhá šance / Призрачная красота

Премьера в Чехии: 22.12.2016

Говард управлял рекламным агентством и жил насыщенной и интересной жизнью в Нью-Йорке. Но смерть ребенка меняет все, и некогда успешный человек теряет смысл. Единственное, что помогает ему пережить утрату, – письма, которые он пишет не людям, а... абстрактным понятиям: смерти, любви, времени. И через какое-то время эти понятия (благодаря стараниям коллег) находят воплощение в реальных образах. Говард стоит перед удивительным выбором, после которого сможет начать жить сначала.



Masaryk / Масарик

Премьера в Чехии: 25.12.2016

Он вел богемный образ жизни, любил женщин, музыку и широкие жесты. В его сердце боролись неудержимость экстравагантного художника и обязанности чиновника, дипломата. Большую часть жизни он провел в путешествиях, но никогда не забывал о родине, о республике, которую основал его отец – Томаш Гарриг. Смерть Яна Масарика до сих пор остается загадкой, как и многие факты из его биографии. В 30-е гг. дипломатическая карьера Масарика достигает своего пика; большую часть работы он ведет в Великобритании, где пытается перетянуть мировые державы на сторону Чехословакии.



Passengers / Pasažéři / Пассажиры

Премьера в Чехии: 29.12.2016

Джим и Аврора вошли в число пяти тысяч пассажиров, которые были добровольно погружены в сон и отправлены на большом элитном космическом корабле на новую планету. Но они проснулись раньше на 90 лет, и теперь им предстоит прожить в роскоши до конца жизни, не видя никого, кроме друг друга. Между ними зарождаются романтические отношения, и, казалось бы, так может продолжаться долго, вот только корабль оказывается в опасности. В руках этой пары теперь судьбы людей, которые могут не долететь до новой планеты.



Assassin’s Creed / Кредо убийцы

Премьера в Чехии: 29.12.2016

Компания Abstergo Industries забирает преступника Каллума Линча, исследовав его генеалогию на 500 лет назад, до самого дальнего предка – Ассасина. Тот жил в Испании во времена жестокой инквизиции, и Каллуму предстоит пережить все его воспоминания повторно и сразиться с рыцарями тамплиерами. Что это за эксперимент и для чего он нужен?