Январские кинопремьеры в Чехии с самым высоким рейтингом ожидания

Этих фильмов зрители ждали уже давно, и в январе их можно будет увидеть на широких экранах в кинотеатрах Праги.



Расписание кино в Праге

С 5 января

The Great Wall / Velká čínská zeď / Великая стена

Великая стена строилась на протяжении 17 веков и протянулась на долгие 8 850 км. От кого непреступной оградой хотела защититься Поднебесная, и кто тот враг, вторжение которого так желали предотвратить?



Paterson / Патерсон

Патерсон работает водителем автобуса в одноименном городе. Каждый день он переживает один и тот же сценарий: ездит по неизменному маршруту, смотрит на убегающий город из-за лобового стекла и слушает обрывки разговоров. Ежедневно он пишет стихи в записную книжку, ходит на прогулки с собакой, выпивает один бокал пива в любимом баре и возвращается домой к своей жене Лоре.

Ее жизнь – полная противоположность. У Лоры постоянно что-то меняется, появляются новые идеи и мечты. Патерсон и Лора любят и поддерживают друг друга: он помогает ей реализовывать самые невероятные планы, а она восхищается его поэтическим дарованием. Новый фильм Джима Джармуша рассказывает историю побед и поражений повседневной жизни и красоты, которая скрывается в самых незаметных деталях.



Ozzy / Большой собачий побег

Бигль Оззи живет в семье Мартинов, и его хозяева души не чают в своем питомце. Но вот приходит время отправиться в отпуск, и любимца решают отдать на время в дорогой спа-отель – для четвероногих. Но могли ли Мартины подумать, что ждет их собаку, которая окажется в настоящей тюрьме – для собак.



La La Land / Ла-Ла Ленд

Райан Гослинг и Эмма Стоун снялись в современной версии классического голливудского любовного романа с прекрасными песнями и великолепными танцевальными номерами. Героиня Стоун бегает на прослушивания, а в остальное время подает кофе состоявшимся кинозвездам. Он – джазовый музыкант, который зарабатывает на жизнь, играя в барах. Все это только подогревает их любовь, но когда приходит успех, происходит неожиданный поворот.



С 12 января

Why Him? / Proč právě on? / Почему он?

Стефани работает в Силиконовой долине и приглашает родителей туда знакомиться с ее парнем. Но отец даже представить себе не может, что его ожидает. Избранник дочери, интернет-миллиардер, ведет себя, мягко говоря, вульгарно, и любящему папе предстоит понять, что именно привлекло его дочь в этом типе.



Live by Night / Pod rouškou noci / Закон ночи

События в фильме происходит в 20-е гг. прошлого века в США, где действовал запрет на продажу, производство и импорт алкоголя. Главный герой возвращается с войны и решает заработать на нелегальной продаже спиртного, сам не замечая, как его затягивает водоворот преступного мира. Новую режиссерскую работу Бена Аффлека можно будет увидеть в Праге в январе.



L'odyssée / Jacques-Yves Cousteau: Odysea / Одиссея

В Праге покажут самый масштабный проект в истории современного кино Франции – фильм о Жак-Иве Кусто, исследователе мирового океана, изобретателе, фотографе и режиссере. Съемки проходили в Южной Африке, на островах Средиземного моря и даже в Антарктиде, где раньше никто еще не снимал фильмы. Эта картина «сухим» погружением в захватывающий подводный мир и расскажет чуть больше, чем вы могли знать о знаменитом французе.



С 19 января

xXx: The Return of Xander Cage / xXx: Návrat Xandera Cage / Три икса: Мировое господство

Экстремал Ксандер Кейдж снова выходит на службу в спецотряд. На этот раз ему предстоит оказать сопротивление воину Сяну и его прислужникам. Сян хочет завладеть опасным оружием – т.н. «ящиком Пандоры». Кейдж набирает в свою команду помощников, которые так же, как и он, не знают, что такое страх.



Split / Rozpolcený / Сплит

Кевин не может выбрать какую-то одну свою личность. Неудивительно, ведь выбирать приходится как минимум из 23 совершенно разных характеров. Однажды он похищает трех девочек-подростков. Они напуганы, и не понимают, зачем их держат взаперти, и сколько еще воплощений Кевина им предстоит увидеть. Силой одних своих мыслей он способен изменять внешность: сегодня он 9-летний мальчик, завтра – 40-летняя женщина. Но история близится к развязке: остается последняя личность, о которой они еще не знали.



С 26 января

The Founder / Zakladatel / Основатель

Рэй Крок стал олицетворение американской мечты. Ему удалось построить самую известную в мире сеть ресторанов быстрого питания McDonald`s. А все началось с заказа на шесть миксеров для производства милк-шейков от братьев Макдональдов, владевших небольшим рестораном и продававших гамбургеры в Южной Калифорнии. Такой крупный на то время заказ заинтересовал Крока, и он решил, что будет сопровождать его лично. С того момента и начинается история империи McDonald`s: сегодя по всему миру работает 35 тысяч филиалов сети.



Allied / Spojenci / Союзники

1942 год. Макс работает шпионом на союзников, и по новому заданию он оказывается в Касабланке. Здесь он должен притворяться мужем Марианны, участницы сопротивления, которая имеет доступ в немецкие органы и является ценным источником информации. Пока идет опасная игра под прикрытием фиктивная пара влюбляется в друг друга и решает начать новую жизнь в Англии, ведь у них родился общий ребенок. Но мечты оказываются лишь мечтами, когда Макс узнает, что Марианна была двойным агентом, и ему поручено ее устранить.



Resident Evil: The Final Chapter / Resident Evil: Poslední kapitola / Обитель зла: Последняя глава

Элис – единственная выжившая после ключевого столкновения с мертвецами, который должен был решить судьбу всего человечества. Теперь ей нужно вернуться туда, откуда эта катастрофа и началась – в подземный комплекс в Раккун-Сити, где Umbrella Corporation собирает свои силы и подготавливает финальное нападение на людей, которым удалось пережить Апокалипсис.