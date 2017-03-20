От смерти кино к посткино: Открытая лаборатория Ольги Романовой

24 марта, 18-00: Трансформации кинематографа в ХХI веке: от “смерти кино” к “посткино”. Тренинг «От детали к сюжету».
25 марта, 18-00: Психоанализ в кинематографе ХХ века. Тренинг «Конструирование сновидений».
Ольга Романова - кандидат филологических наук, культуролог. Окончила Беларусский государственный университет и Институт европейских культур (Москва). Преподавала в Институте современных знаний и Европейском гуманитарном университете (Минск), читала авторские курсы по кино в Государственном университете гуманитарных наук и Всероссийском государственном институте кинематографии (Москва).
В 2004–2006 гг. – участник международной школы для педагогов «Cultural and Visual Studies» («Higher education support program of the Open Society institute», ЕГУ). Автор сайтов «Новая Еўропа» и «Уроки истории. ХХ век».
Руководитель концентрации «Массовая культура и медиа» в European College of Liberal Arts in Belarus.
Автор курсов “Голливудский кинематограф в культуре двадцатого века” и “Счастье, любовь и повседневность в советском кинематографе (введение в исследования советской культуры)”
Количество участников ограничено. НЕОБХОДИМО ЗАПИСАТЬСЯ ТУТ:
http://www.domkino.cz/
olga-romanova-mart-2017
http://www.domkino.cz/