От смерти кино к посткино: Открытая лаборатория Ольги Романовой

Ольга Романова - кандидат филологических наук, культуролог. Окончила Беларусский государственный университет и Институт европейских культур (Москва). Преподавала в Институте современных знаний и Европейском гуманитарном университете (Минск), читала авторские курсы по кино в Государственном университете гуманитарных наук и Всероссийском государственном институте кинематографии (Москва).

В 2004–2006 гг. – участник международной школы для педагогов «Cultural and Visual Studies» («Higher education support program of the Open Society institute», ЕГУ). Автор сайтов «Новая Еўропа» и «Уроки истории. ХХ век».