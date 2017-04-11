Впервые в Чехии: Европейский кинофестиваль для подростков Young Film Fest

7 мая 2017 года пражском центре современного искусства DOX впервые пройдет кинофестиваль для подростков Young Film Fest (начало программы – в 9:00). Это фестиваль для молодых людей от 12 до 14 лет, который проходит в один и тот же день в 31 стране Европы. Теперь к этим странам присоединилась и Чехия.
Гости фестиваля смогут за 120 крон посмотреть три лучших номинированных фильма, снятых в 2016 году, выразить свое мнение и выбрать из них победителя. Премия фестиваля будет в тот же вечер передана режиссеру.
В программе:
Фильм Goodbye Berlin (Германия)
Герои художественного фильма режиссера Фатиха Акина принимают решение восстать против привычного распорядка жизни. На внедорожнике они отправляются за приключениями и переживают множество неожиданных событий.
Мультфильм My Life As A Zucchini (Франция/Швейцария)
В этом анимационном фильме Клода Барраса рассказывается о несладкой жизни детей в детском доме и о том, как даже самую незавидную ситуацию могут изменить хорошие друзья.
Документальный фильм The Girl Down Loch Änzi (Швейцария)
В документальном фильме режиссера Элис Шмид главная героиня Лаура пытается преодолеть свой страх и проникнуть в пропасть, куда до сих пор никто не отваживался войти. Что ждет отважную девушку среди таинственных швейцарских гор?
Развлекательная программа
Кроме интересных фильмов посетителей ждет богатая развлекательная программа, в рамках которой можно будет выбрать любой из 3 воркшопов: звуковой, актерский или цифровой мир.
В завершение дня пройдет голосование, на котором все гости получат уникальный шанс попасть в новый дирижабль над центром DOX.
Регистрируйтесь на участие и покупайте билеты на сайте фестиваля www.youngfilmfest.cz.