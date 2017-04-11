Впервые в Чехии: Европейский кинофестиваль для подростков Young Film Fest

7 мая в пражском центре DOX и еще 31 городе Европы пройдет кинофестиваль для подростков 12-14 лет. Это уникальная возможность за 120 крон посмотреть 3 отличных фильма 2016 года, поучаствовать в воркшопе и выбрать победителя на голосовании прямо в дирижабле над DOX.

7 мая 2017 года пражском центре современного искусства DOX впервые пройдет кинофестиваль для подростков Young Film Fest (начало программы – в 9:00). Это фестиваль для молодых людей от 12 до 14 лет, который проходит в один и тот же день в 31 стране Европы. Теперь к этим странам присоединилась и Чехия.

Гости фестиваля смогут за 120 крон посмотреть три лучших номинированных фильма, снятых в 2016 году, выразить свое мнение и выбрать из них победителя. Премия фестиваля будет в тот же вечер передана режиссеру.

В программе:

Фильм Goodbye Berlin (Германия)

Герои художественного фильма режиссера Фатиха Акина принимают решение восстать против привычного распорядка жизни. На внедорожнике они отправляются за приключениями и переживают множество неожиданных событий.

Мультфильм My Life As A Zucchini (Франция/Швейцария)

В этом анимационном фильме Клода Барраса рассказывается о несладкой жизни детей в детском доме и о том, как даже самую незавидную ситуацию могут изменить хорошие друзья.

Документальный фильм The Girl Down Loch Änzi (Швейцария)

В документальном фильме режиссера Элис Шмид главная героиня Лаура пытается преодолеть свой страх и проникнуть в пропасть, куда до сих пор никто не отваживался войти. Что ждет отважную девушку среди таинственных швейцарских гор?

Развлекательная программа

Кроме интересных фильмов посетителей ждет богатая развлекательная программа, в рамках которой можно будет выбрать любой из 3 воркшопов: звуковой, актерский или цифровой мир.

В завершение дня пройдет голосование, на котором все гости получат уникальный шанс попасть в новый дирижабль над центром DOX.

Регистрируйтесь на участие и покупайте билеты на сайте фестиваля www.youngfilmfest.cz.