Главные кинопремьеры в Чехии в мае 2017

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Guardians of the Galaxy Vol. 2 / Strážci Galaxie Vol. 2 / Стражи Галактики. Часть 2
Премьера в Чехии: 04.05.2017
Киностудия Marvel представляет новый фильм «Стражи Галактики. Часть 2» о приключениях компании супергероев, которые отправляются с заданием к границам космоса. Стражи должны научиться держаться сообща и раскрыть загадку родителей Питера Квилла. Бывшие враги становятся союзниками, на помощь супергероям приходят также новые персонажи Marvel.
King Arthur: Legend of the Sword / Král Artuš: Legenda o meči / Меч короля Артура
Премьера в Чехии: 11.05.2017
Режиссер Гай Риччи по-особенному и на современный лад рассказывает классическую историю о короле Артуре в жанре фентези и экшн. В детстве законный престолонаследник столкнулся с убийством отца, а короной завладел его дядя – Вортигерн.
Артур, которого лишили права на трон, не подозревает, кем он на самом деле является. Он растет в жестких условиях – на улице. Но однажды с ним случается нечто необычное: он достает меч из камня, и все в его жизни переворачивается. Теперь ему предстоит осознать свое истинное происхождение.
Alien: Covenant / Vetřelec: Covenant / Чужой: Завет
Премьера в Чехии: 18.05.2017
Режиссер Ридли Скотт «вернулся» в космос, чтобы снять новую серию «Чужого». По сюжету, экипаж космического корабля «Завет» отправляется на отдаленную планету с другой стороны галактики, которая могла бы стать неоткрытым раем. На самом деле там скрывается опасность, о которой никто из членов экипажа и не подозревает. Единственный, кто обитает на этой планете, – синтетический андроид Дэвид.
Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales / Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta / Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки
Премьера в Чехии: 25.05.2017
Удача снова отвернулась от Джека Воробья: теперь его преследуют призрачные пираты под руководством ужасного капитана Салазара, которому все-таки удалось выбраться из Дьявольского треугольника. Единственная надежда на спасение – трезубец Посейдона, обладатель которого получит возможность управлять морями.