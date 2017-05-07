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Главные кинопремьеры в Чехии в мае 2017

Главные кинопремьеры в Чехии в мае 2017

artyommm 696 0
Какие фильмы будут показывать в кинотеатрах Праги в мае? Мы выбрали 4 мировые премьеры, которые не стоит пропускать.
Главные кинопремьеры в Чехии в мае 2017
Место:
кинотеатры Праги
Время:
07.05.2017 - 20.06.2017
Адрес:
Прага
   
         
Cinema City Galaxie

Cinema City Letňany

Cinema City Nový Smíchov

Cinema City Slovanský dům

Cinema City Zličín		   CineStar Praha – Anděl

CineStar Praha – Černý Most		   Premiere Cinemas Praha Hostivař


Расписание кино в Праге
 

Guardians of the Galaxy Vol. 2 / Strážci Galaxie Vol. 2 / Стражи Галактики. Часть 2

Премьера в Чехии: 04.05.2017

Киностудия Marvel представляет новый фильм «Стражи Галактики. Часть 2» о приключениях компании супергероев, которые отправляются с заданием к границам космоса. Стражи должны научиться держаться сообща и раскрыть загадку родителей Питера Квилла. Бывшие враги становятся союзниками, на помощь супергероям приходят также новые персонажи Marvel.
 


King Arthur: Legend of the Sword / Král Artuš: Legenda o meči / Меч короля Артура

Премьера в Чехии: 11.05.2017

Режиссер Гай Риччи по-особенному и на современный лад рассказывает классическую историю о короле Артуре в жанре фентези и экшн. В детстве законный престолонаследник столкнулся с убийством отца, а короной завладел его дядя – Вортигерн. 

Артур, которого лишили права на трон, не подозревает, кем он на самом деле является. Он растет в жестких условиях – на улице. Но однажды с ним случается нечто необычное: он достает меч из камня, и все в его жизни переворачивается. Теперь ему предстоит осознать свое истинное происхождение.


Alien: Covenant / Vetřelec: Covenant / Чужой: Завет

Премьера в Чехии: 18.05.2017

Режиссер Ридли Скотт «вернулся» в космос, чтобы снять новую серию «Чужого». По сюжету, экипаж космического корабля «Завет» отправляется на отдаленную планету с другой стороны галактики, которая могла бы стать неоткрытым раем. На самом деле там скрывается опасность, о которой никто из членов экипажа и не подозревает. Единственный, кто обитает на этой планете, – синтетический андроид Дэвид.


Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales / Piráti z Karibiku: Salazarova pomsta / Пираты Карибского моря: Мертвецы не рассказывают сказки

Премьера в Чехии: 25.05.2017

Удача снова отвернулась от Джека Воробья: теперь его преследуют призрачные пираты под руководством ужасного капитана Салазара, которому все-таки удалось выбраться из Дьявольского треугольника. Единственная надежда на спасение – трезубец Посейдона, обладатель которого получит возможность управлять морями.
 

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