Главные кинопремьеры Чехии в июне 2017

Новые фильмы и мультфильмы, которые с июня можно будет увидеть в кинотеатрах Праги.



Расписание кино в Праге



Mumie / The Mummy / Мумия

Премьера в Чехии: 08.06.2017

Две тысячи лет назад египетская принцесса собиралась взять в свои руки власть после отца, и, чтобы добиться желаемого, она заключила союз с темными силами. За ужасные деяния, которые она совершила, ее мумифицировали заживо и похоронили там, где ее никто не должен был найти.

Спустя два тысячелетия на месте ее захоронения оказывается искатель приключений Ник Мортон и археолог Дженни Хасли. Случайно они обнаруживают саркофаг, в котором покоилась принцесса, и решают перевезти его в Лондон для дальнейших исследований. Между тем, Дженни работает на секретную организацию, которая занимается поисками и ловлей опасных монстров.

Самолет, в котором везут саркофаг проклятой принцессы, не может нормально приземлиться, случается авиакатастрофа. Но Нику удается выжить. Если бы он знал, что его ожидает после этого...



Auta 3 / Cars 3 / Тачки 3

Премьера в Чехии: 15.06.2017

Легендарный гонщик Молния Маккуин однажды начинает понимать, что новое поколение гоночных автомобилей готово отправить его на заслуженный отдых. Но он не готов с этим мириться. Вернуться назад в игру ему может помочь молодой автомеханик Круз Рамирез, но она и сама увлечена идеей победы. Знаменитый гонщик под номером 95 должен доказать всем, что он еще не старый кусок железа. И помогут ему в этом не только мощность и скорость двигателя.



Pobřežní hlídka / Baywatch / Спасатели Малибу

Премьера в Чехии: 15.06.2017

Митч – человек с четкими моральными убеждениями и 100% отдачей в работе. Мэт – его полная противоположность. Но знаменитый спортсмен, которого известность довела до пары десятков часов общественных работ, должен слушаться пляжного спасателя Митча.



У того все было под контролем, пока не пришли проблемы: то на берег приплывает пакет с наркотиками, то труп. Случайность или чей-то злой умысел? Побережье оказывается под угрозой исчезновения из-за идеи крупной нефтяной компании, которая преследует только корыстные интересы ее владельцев.



Já, padouch 3 / Despicable Me 3 / Гадкий я 3

Премьера в Чехии: 29.06.2017

Коварный злодей Грю попал в неприятную ситуацию: из его лап ускользнул самый отъявленный негодяй на планете. Миньоны перестают верить в его силу зла и не хотят ему прислуживать. Да и постоянный конкурент Балтазар Братт не перестает строить козни.