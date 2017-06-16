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Поэтический вечер «Без фарса», июнь 2017

Поэтический вечер «Без фарса», июнь 2017

Вадим Терентьев 72 0
Встреча любителей поэзии в Праге.
Фото: Анна Волкова
Поэтический вечер «Без фарса», июнь 2017
Место:
Dark Velvet Cafe
Время:
17.06.2017 18:00
Адрес:
Husitská 15, Praha 3 - Žižkov
Стоимость:
Свободный

17 июня в Dark Velvet Café Bar на Жижкове по адресу Husitská 15 пройдет третий по счету поэтический вечер «Без фарса». На вечере выступают как поэты любители, так и те, кто имеет больший опыт в данной сфере. Команда «Без фарса» задалась целью донести поэзию и дух независимого творчества в широкие массы.

Первое мероприятие запомнилось всем множеством гостей, теплой атмосферой и невероятным количеством творческих самородков, котрые имели возможность выступить на открытом микрофоне в конце вечера. Проект имеет большие планы на будущее и полон новых идей.

В субботу «Без фарса» проведет свой дебютный музыкально-поэтический вечер.

Читать начинают в 19:00.

Подробнее о вечере можно узнать во встрече Вконтакте или у организаторов.

Автор фотографии: Анна Волкова. Остальные фотографии с вечера 20 мая 2017 года.

 

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