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«Кинобус 2017» в Праге: Бесплатные киносеансы под открытым небом

«Кинобус 2017» в Праге: Бесплатные киносеансы под открытым небом

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Мобильный кинотеатр от Транспортного предприятия Праги отправляется в десятое, юбилейное турне с 19 июня.
Фото: DPP - Miloš Skácel
«Кинобус 2017» в Праге: Бесплатные киносеансы под открытым небом
Место:
Прага
Время:
19.06.2017 - 14.09.2017
Стоимость:
бесплатно

В этом году полюбившийся пражанам мобильный кинотеатр «Кинобус» (Kinobus) отправляется в летнее турне в десятый раз. По традиции автобус с оборудованием для проекции фильмов будет останавливаться в разных районах столицы и показывать чешские и зарубежные картины бесплатно. 

Всего в этом году ожидается 15 остановок «Кинобуса», который будет работать с 19 июня по 14 сентября. Всего планируется провести 54 вечерних киносеанса. Фильмы будут показывать с понедельника по четверг. В программу вошли комедии и фильмы на серьезные темы чешского и иностранного производства: «В центре внимания», «Масарик», «Флоренс Фостер Дженкинс», «Изгой-один. Звёздные войны: Истории», «Зверополис» и другие.

«Кинобус» предложит 200 мест для сидения и бесплатную аренду пледов. На месте можно будет купить перекус. Киносеансы будут начинаться после захода солнца – во время от 20:30 до 21:45. Вход свободный. 

В этом году «Кинобус» в благотворительных целях будет сотрудничать с Фондом NOVA, который помогает детям до 18 лет в Чехии в области здравоохранения, образования и гуманитарной сфере. Зрители мобильного кинотеатра смогут сделать пожертвование и помочь конкретному ребенку, истории которых были отобраны фондом.

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Темы
кинотеатр кино Транспортное предприятие Праги
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