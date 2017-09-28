Евротур Прага-Будапешт: бары, клубы, много алкоголя и царские купальни

Самая громкая и нашумевшая туристическая компания Eurotrips зовет тебя в потрясающий алко-тур 6-9 октября с увлекательными экскурсиями и шопингом.

Самая громкая и нашумевшая туристическая компания Eurotrips™ приглашает тебя отправиться в Будапешт из Праги, чтобы оторваться в лучших клубах столицы Венгрии и зарядиться энергией в легендарных царских купальнях.

Алко-оздоровительный тур пройдет с 6 по 9 октября. Участие в туре стоит от 2 500 крон. Для тура такого высокого качества это действительно скромная цена.

Внимание! Количество мест ограничено, в тур сможет поехать всего 80 человек.

Что будет?

В первый день в Будапеште ты будешь гулять по городу с местным жителем, который проведет небанальную экскурсию и покажет самые потайные уголки венгерской столицы. Ты обязательно посетишь Будайскую крепость и Королевский Дворец, где можно будет попробовать лучшее, что есть в венгерской кухне, продегустировать отменные вина и насладиться дешевым шопингом.

Вечером начнется тур по пабам. Местный житель проведет тебя с большой компанией по культовым и самым оригинальным барам Будапешта. Везде тебя будут угощать приветственным алкогольным напитком. Завершится вечер в самом тусовочном клубе венгерской столицы.

На следующий день ты отправишься гулять по паркам, уличным галереям, займешься шопингом, побываешь на потрясающих смотровых площадках, посетишь культовые заведения Будапешта и, скорее всего, заведешь неожиданные знакомства. В этот же день по программе запланирован отдых в знаменитых царских купальнях, где можно будет восстановить силы после бурной ночи. Позже тебя будет ожидать расслабляющая прогулка на частном кораблике по Дунаю.

Никаких скучных экскурсий! Попробуй новый формат молодежных путешествий от Eurotrips.

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