Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d 19 °C
Евротур Прага-Будапешт: бары, клубы, много алкоголя и царские купальни

Евротур Прага-Будапешт: бары, клубы, много алкоголя и царские купальни

artyommm 152 0
Самая громкая и нашумевшая туристическая компания Eurotrips зовет тебя в потрясающий алко-тур 6-9 октября с увлекательными экскурсиями и шопингом.
Евротур Прага-Будапешт: бары, клубы, много алкоголя и царские купальни
Место:
Прага-Будапешт
Время:
06.10.2017 - 09.10.2017
Стоимость:
от 2 500 крон

Самая громкая и нашумевшая туристическая компания Eurotrips™ приглашает тебя отправиться в Будапешт из Праги, чтобы оторваться в лучших клубах столицы Венгрии и зарядиться энергией в легендарных царских купальнях. 

Алко-оздоровительный тур пройдет с 6 по 9 октября. Участие в туре стоит от 2 500 крон. Для тура такого высокого качества это действительно скромная цена. 

Внимание! Количество мест ограничено, в тур сможет поехать всего 80 человек. 

Что будет?

В первый день в Будапеште ты будешь гулять по городу с местным жителем, который проведет небанальную экскурсию и покажет самые потайные уголки венгерской столицы. Ты обязательно посетишь Будайскую крепость и Королевский Дворец, где можно будет попробовать лучшее, что есть в венгерской кухне, продегустировать отменные вина и насладиться дешевым шопингом.

Вечером начнется тур по пабам. Местный житель проведет тебя с большой компанией по культовым и самым оригинальным барам Будапешта. Везде тебя будут угощать приветственным алкогольным напитком. Завершится вечер в самом тусовочном клубе венгерской столицы.

На следующий день ты отправишься гулять по паркам, уличным галереям, займешься шопингом, побываешь на потрясающих смотровых площадках, посетишь культовые заведения Будапешта и, скорее всего, заведешь неожиданные знакомства. В этот же день по программе запланирован отдых в знаменитых царских купальнях, где можно будет восстановить силы после бурной ночи. Позже тебя будет ожидать расслабляющая прогулка на частном кораблике по Дунаю. 

Никаких скучных экскурсий! Попробуй новый формат молодежных путешествий от Eurotrips.

Изучить подробную программу поездки 

Рассказать всем:
Темы
Туризм студенты Венгрия отдых клубы
Читайте
по теме 
Презентация швейцарских институтов гостеприимства в Праге
27.09.2017 15:21 Обучение
Презентация швейцарских институтов гостеприимства в Праге
171 0
Презентация швейцарских институтов гостиничного бизнеса и менеджмента в Праге
21.09.2016 13:58 Обучение
Презентация швейцарских институтов гостиничного бизнеса и менеджмента в Праге
1413 0
Летняя ярмарка «Прага на пляже» в Доме моды
02.05.2016 12:22 Выставки
Летняя ярмарка «Прага на пляже» в Доме моды
1718 0
Ближайшие события:
с 01.09.2017
по 30.09.2017
Культурно-развлекательная программа РЦНК в Праге на сентябрь 2017
Другие события
Культурно-развлекательная программа РЦНК в Праге на сентябрь 2017
1106 0
с 21.06.2017
по 30.09.2017
Летняя программа в саду Анежского монастыря Anežka Live! в Праге
Другие события
Летняя программа в саду Анежского монастыря Anežka Live! в Праге
1374 0
03
октября
Лев Рубинштейн в Праге: авторские чтения и дебаты
Встречи
Лев Рубинштейн в Праге: авторские чтения и дебаты
273 0
04
октября
Концерт группировки «Ленинград» в Праге
Музыка
Концерт группировки «Ленинград» в Праге
6762 0
с 28.09.2017
по 05.10.2017
Бесплатные экскурсии по историческим зданиям Праги и других городов
Фестивали
Бесплатные экскурсии по историческим зданиям Праги и других городов
1171 0
05
октября
Презентация швейцарских институтов гостеприимства в Праге
Обучение
Презентация швейцарских институтов гостеприимства в Праге
171 0
06
октября
Впервые в Праге: Опера-балет для драматических актеров «А чой-то ты во фраке?»
Театр
Впервые в Праге: Опера-балет для драматических актеров «А чой-то ты во фраке?»
302 0
06
октября
Блистательная оперная певица – солистка Мариинского театра Марина Шагуч в Праге
Музыка
Блистательная оперная певица – солистка Мариинского театра Марина Шагуч в Праге
513 0
с 06.10.2017
по 09.10.2017
Евротур Прага-Будапешт: бары, клубы, много алкоголя и царские купальни
Кино
Евротур Прага-Будапешт: бары, клубы, много алкоголя и царские купальни
152 0
11
октября
Хореографический спектакль «Ромео и Джульетта» (С. Прокофьев) в Праге
Театр
Хореографический спектакль «Ромео и Джульетта» (С. Прокофьев) в Праге
1878 0


Мобильная версия