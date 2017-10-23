Семинар русских фильмов в Годонине: Духовное кино

С 10 по 12 ноября в Годонине (Южноморавский край) пройдет 24-й Семинар русских фильмов для любителей русской культуры. В этом году темой фестиваля будет духовная сфера.

Семинар русских фильмов стал уже традиционным мероприятием в Чехии. В этом году темой фестиваля будет духовная сфера. Показы пройдут в выходные, с 10 по 12 ноября 2017 года в Годонине (кинотеатр Svět).

Категория духовности в фильмах сложно поддается точному определению. Послушать об этом подробнее можно будет на лекции доц. Владимира Суханека под названием «Существует ли вообще духовное кино и искусство?». Лекция будет посвящена теоретическим и практическим аспектам проблемы.

В программу семинара вошли метафорически богатые фильмы, просмотр которых может вызвать у зрителя катарсис и духовные изменения. Это будут фильмы не только таких признанных мастеров, как Андрей Тарковский или Сергей Параджанов, но и картины менее известных, современных режиссеров, заслуживающие внимания.

Подробную программу всех фильмов и информацию о билетах можно посмотреть на странице мероприятия в социальной сети Facebook.