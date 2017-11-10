Благотворительный концерт Ладислава Бубнара с участием солистов Большого Театра

Лауреат конкурса «Пироговский рассвет», участник «Новой Волны» и шоу «Супер Стар» и «Голос» Ладислав Бубнар приглашает на свой бенефис в Праге. В концерте примут участие известные чешские исполнители и солисты балета Большого Театра. Часть вырученных средств передадут в фонд помощи детям.

26 марта, в пражском мультикультурном центре Карлин пройдет бенефис известного певца, участника конкурсов «Супер Стар», «Новая Волна» и «Голос» (6 сезон), лауреат международного конкурса вокалистов «Пироговский рассвет» Ладислава Бубнара.

Приглашение поучаствовать в благотворительном концерте приняли известные чешские певцы. Большим сюрпризом для зрителей будет выступление солистов балета Большого Театра. Часть средств с продажи билетов пойдет в благотворительный фонд помощи детям «Капелька Надежды» (Kapka Naděje).

В концерте примут участие Леош Мареш, Моника Багарова, Павел Калта, Камила Нивлтова и многие другие. За музыкальное сопровождение будут отвечать оркестр Pajky Pajk Orchestra Мартина Кумжака и детский коллектив Kühnův .

Билеты по цене от 890 до 2490 крон можно купить в кассах Ticketportal либо онлайн – на портале ticketportal.cz. Начало в 19:00.

Фонд «Капелька Надежды» основали в 2000 году, чтобы помочь отделению детской трансплантологии и онкологии Клинической больницы Мотол. На данный момент фонд помогает более чем 40 больницам по всей Чехии. За 17 лет организация перечислила на лечение детей больше 170 млн крон. Фонд завоевал очень высокую репутацию среди граждан и экспертов как благотворительная организация с прозрачной деятельностью. Сейчас он поддерживает 8 проектов.

Слушайте хорошую музыку, помогая детям.