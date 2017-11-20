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Неделя украинского кино в Праге

Неделя украинского кино в Праге

artyommm 234 0
С 27 ноября по 1 декабря в пражских кинотеатрах Atlas и Ponrepo пройдет Неделя украинского кино (Týden ukrajinského filmu).
Фото: Кадр из к/ф "Стремглав"
Неделя украинского кино в Праге
Место:
Прага, кинотеатры Atlas и Ponrepo
Время:
27.11.2017 - 01.12.2017
Стоимость:
60 крон

Кроме фильмов запланированы встречи с представителями киноиндустрии из Украины. Так, в Прагу приедет режиссер фильма, который будет открывать фестиваль, Марина Степанская. Ее картина «Стремглав» станет первой, которую увидит чешский зритель в рамках кинонедели.

В списке гостей можно найти имя писателя и сценариста Андрея Кокотюхи, автора романа, по которому был снят фильм «Красный», а также режиссера, сценариста и актера Михаила Ильенко. Он прославился благодаря роли в фильме своего брата Юрия «Белая птица с черной отметиной». Также о современном украинском кино в Праге расскажут представители Международного кинофестиваля «Молодость» (Киев).

В рамках Недели украинского кино можно будет увидеть игровые и документальные фильмы, а также погрузиться в архивы украинского кино. В некоторых картинах можно будет найти рефлексию на тему сложной истории Украины и современности. Суровый реализм и нежная поэтика, массовый национальный призыв и попытка создания миниатюр характеров, пафос, грусть и юмор – все это ожидает зрителя, который придет на фестиваль.

Все фильмы будут показывать на языке оригинала с чешскими субтитрами. Билеты будут продаваться в кассах кинотеатров по цене 60 крон. 

В понедельник, 27 ноября, Неделю украинского кино откроет фильм «Стремглав» (в кинотеатре «Атлас»). Это история о начале нежных отношений между двумя людьми, которая получила приз на фестивале в Вильнюсе, а в этом году была включена в конкурс «На Восток с Запада» Карловарского кинофестиваля. 

Совсем другой сюжет в документальном фильме «Родные» Виталия Манского (2016 г.). Режиссер родился во Львове, но долгое время жил в Москве. На родину он возвращается уже будучи гражданином России. Дома он наблюдает за изменениями, которые произошли на Украине после Майдана. 

Организаторы фестиваля отмечают, что украинское кино в последнее время переживает большой подъем. И это касается как национальной кинопродукции, так и совместных международных проектов. 

Страница фестиваля в Фейсбуке 

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Темы
украинцы Украина кино кинотеатр фестиваль
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