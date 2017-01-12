Выставка «Частные школы-пансионы и языковые центры за рубежом»

Информация из первых рук
Директора и менеджеры по зачислению ведущих учебных заведений США, Канады, Швейцарии и других стран приедут, чтобы лично встретиться с заинтересованными семьями. Они расскажут о своих учебных программах, вступительных требованиях и перспективах, которые открываются перед студентами и выпускниками.
Помощь экспертов
На выставке будут работать специалисты по образованию за рубежом. Они посоветуют подходящие учебные заведения, оценят шансы ребенка на поступление и проконсультируют по подготовке к учебе. Вы сможете подобрать как краткосрочный языковой курс (например, подготовку к SAT или TOEFL), так и двухгодичную программу предуниверситетской подготовки (A-Level, IB) в одной из престижных зарубежных школ.
Зачем учиться за рубежом?
Среднее образование за границей — это первый шаг на пути к поступлению в ведущие международные вузы, в том числе, в легендарные Оксфорд, Кембридж, Гарвард, Принстон и другие вузы из топ-100 лучших университетов мира. Академическая и внеклассная программа школ направлена на развитие зрелой, всесторонне развитой личности. Воспитанники школ-пансионов пробуют себя в дебатах, музыке, верховой езде, дизайне и других дисциплинах, в результате чего определяют свои сильные стороны и осознанно выбирают будущую профессию.
Языковые программы за рубежом
Для ребенка это не только возможность повысить уровень английского, преодолеть языковой барьер и познакомиться с новой страной, но и возможность «попробовать» образование за рубежом перед тем, как семья примет окончательное решение о поступлении в школу.
На выставке вы узнаете про:
- образовательные системы разных стран;
- особенности обучения в школе-пансионе;
- летние языковые программы на базе школ и университетов;
- внеклассные занятия;
- экскурсии и развлечения;
- стоимость программ;
- вступительные требования;
- перспективы поступления в вузы.
Организаторы выставки
IQ Consultancy
Образовательное агентство с офисами в 7 городах России, Украины и Чехии, официальный представитель более чем 150 зарубежных школ по всему миру. Помогаем определиться с выбором школы, оформить документы, подготовиться к обучению, быстро и комфортно пройти процесс зачисления.
Linden Educational Services
Международное образовательное агентство, которое помогает студентам из разных стран поступать в ведущие школы-пансионы, вузы и на языковые программы по всему миру (приоритетное направление — США).
Мероприятие бесплатное, необходима регистрация. Приходите всей семьей!