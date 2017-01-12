Выставка «Частные школы-пансионы и языковые центры за рубежом»

В феврале 2017 года компания IQ Consultancy и международное образовательное агентство Linden Educational Services проводят совместную выставку в Праге, посвященную среднему образованию за рубежом.

Информация из первых рук

Директора и менеджеры по зачислению ведущих учебных заведений США, Канады, Швейцарии и других стран приедут, чтобы лично встретиться с заинтересованными семьями. Они расскажут о своих учебных программах, вступительных требованиях и перспективах, которые открываются перед студентами и выпускниками.

Помощь экспертов

На выставке будут работать специалисты по образованию за рубежом. Они посоветуют подходящие учебные заведения, оценят шансы ребенка на поступление и проконсультируют по подготовке к учебе. Вы сможете подобрать как краткосрочный языковой курс (например, подготовку к SAT или TOEFL), так и двухгодичную программу предуниверситетской подготовки (A-Level, IB) в одной из престижных зарубежных школ.

Зачем учиться за рубежом?

Среднее образование за границей — это первый шаг на пути к поступлению в ведущие международные вузы, в том числе, в легендарные Оксфорд, Кембридж, Гарвард, Принстон и другие вузы из топ-100 лучших университетов мира. Академическая и внеклассная программа школ направлена на развитие зрелой, всесторонне развитой личности. Воспитанники школ-пансионов пробуют себя в дебатах, музыке, верховой езде, дизайне и других дисциплинах, в результате чего определяют свои сильные стороны и осознанно выбирают будущую профессию.

Языковые программы за рубежом

Для ребенка это не только возможность повысить уровень английского, преодолеть языковой барьер и познакомиться с новой страной, но и возможность «попробовать» образование за рубежом перед тем, как семья примет окончательное решение о поступлении в школу.

На выставке вы узнаете про:

- образовательные системы разных стран;

- особенности обучения в школе-пансионе;

- летние языковые программы на базе школ и университетов;

- внеклассные занятия;

- экскурсии и развлечения;

- стоимость программ;

- вступительные требования;

- перспективы поступления в вузы.

Организаторы выставки

IQ Consultancy

Образовательное агентство с офисами в 7 городах России, Украины и Чехии, официальный представитель более чем 150 зарубежных школ по всему миру. Помогаем определиться с выбором школы, оформить документы, подготовиться к обучению, быстро и комфортно пройти процесс зачисления.

Linden Educational Services

Международное образовательное агентство, которое помогает студентам из разных стран поступать в ведущие школы-пансионы, вузы и на языковые программы по всему миру (приоритетное направление — США).

Мероприятие бесплатное, необходима регистрация. Приходите всей семьей!