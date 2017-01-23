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Мастер-класс по фотопозированию от известной модели в Праге

Мастер-класс по фотопозированию от известной модели в Праге

AfoninaAnna 259 0
Известная модель Анхен Богомазова готова научить всех, кто любит фотографироваться, тому, как удачно выглядеть на любой фотографии. Применить новые навыки участники смогут на настоящей фотосессии.
Мастер-класс по фотопозированию от известной модели в Праге
Место:
AdFoSt Studio
Время:
28.01.2017 - 29.01.2017
Адрес:
Sovova 3, Praha-Karlin
Стоимость:
2 000 крон
Купить билеты

28 и 29 января в Праге пройдет мастер-класс по фотопозированию – проведет его известная модель Анхен Богомазова, которая поделится своим опытом не только с новичками, но и с коллегами-фотомоделями и фотографами самой разной специализации.

Анхен Богомазова работает моделью более 6 лет – в Милане, Нью-Йорке, Сингапуре и других странах по всему миру. Уже год она проводит мастер-классы по фотопозированию в Москве и других городах, однако в Прагу с подобным мастер-классом приедет впервые.

В ходе обучения Анхен Богомазова уделит внимание как самому процессу съемок – позированию и работе с фотографом, так и подготовке к нему – выбору образов для фотосессии, макияжу и уходу за внешностью.

Профессиональная модель подробно расскажет о том, как найти свои сильные стороны и выгодно их показать, на что обратить внимание при работе с фотографом, как научиться красиво двигаться перед камерой, избавиться от зажатости и стеснительности и управлять своим телом в любой ситуации.

В результате все участники смогут потренироваться в применении полученных знаний на практике – во время настоящей фотосессии, отснятый материал с которой (практика + backstage) затем получат в электронном виде.

Стоимость участия в мастер-классе от модели Анхен Богомазовой составит 2 000 крон. Занятия будут проходить в пражской AdFoSt Studio по 3-4 часа каждый день. Начало – в 12:00.

Узнать все подробности программы, а также записаться на мастер-класс можно по телефону +420 727 950 365 или на сайте.

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Темы
мастер-класс фото мода
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