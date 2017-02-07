Творческий балетный тур из Праги в Москву

Погружение в мир балета, личное знакомство со звездами, уникальные мастер-классы со звездами русского балета, экскурсии по тайным местам Большого театра, а также посещение замечательного балета «Щелкунчик» в Кремлевском дворце. Все это ждет участников творческого тура в Москву на первую международную балетную мастерскую.
Летом ведущий солист Большого театра и заслуженный артист России Андрей Меркурьев планирует открыть в Праге собственную балетную школу. Предварительным этапом перед открытием станет выездной тур в Москву на балетные мастерские, который продлится с 19.03.2017 по 26.03.2017.
Участников ждет знакомство с закулисным миром Большого театра, а также серия международных мастер-классов авторской школы Андрея Меркурьева.
Вы сможете посетить 5 уникальных балетных мастерских в Москве с ведущими солистами Большого Академического театра России в рамках программы «Открытие классики» и узнать много интересного о балете. Это бесценный опыт для будущих артистов балета, которые хотят постоянно повышать свой образовательный уровень, мыслить и понимать, что они хотят донести зрителю.
В тур могут поехать:
- дети от 5 лет;
- студенты балетных школ;
- все, кто хочет связать свою жизнь с этим видом искусства;
- взрослые, которых интересует балет.
В стоимость входит:
- 5 уникальных балетных мастерских в Москве с ведущими солистами Большого Академического театра России;
- перелет Прага-Москва-Прага;
- проживание в 4-звездочном отеле;
- все трансферы, перемещение по Москве;
- 2-х разовое питание;
- постоянное сопровождение принимающей стороны;
- обзорная экскурсия по Москве;
- экскурсия по Большому театру;
- посещение балета «Щелкунчик» в Кремлевском дворце.
Кто принимает
Наталья Иванова, менеджер ведущего солиста балета Большого театра Андрея Меркурьева и ООО «Концерт-Концерт».
Заказ билетов и подробная информация по телефону +420777831558