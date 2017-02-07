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Творческий балетный тур из Праги в Москву

Творческий балетный тур из Праги в Москву

Vladislava M 589 0
Участников тура (с 19 по 26 марта 2017) ждут занятия в балетных классах с мировыми звездами балета, экскурсии по Москве и Большому театру, а также посещение сказочного балета «Щелкунчик» в Кремлевском дворце.
Творческий балетный тур из Праги в Москву
Место:
Москва
Время:
19.03.2017 - 26.03.2017

Погружение в мир балета, личное знакомство со звездами, уникальные мастер-классы со звездами русского балета, экскурсии по тайным местам Большого театра, а также посещение замечательного балета «Щелкунчик» в Кремлевском дворце. Все это ждет участников творческого тура в Москву на первую международную балетную мастерскую.

Летом ведущий солист Большого театра  и заслуженный артист России Андрей Меркурьев планирует открыть в Праге собственную балетную школу. Предварительным этапом перед открытием станет выездной тур в Москву на балетные мастерские, который продлится с 19.03.2017 по 26.03.2017.

Участников ждет знакомство с закулисным миром Большого театра, а также серия международных мастер-классов авторской школы Андрея Меркурьева.

Вы сможете посетить 5 уникальных балетных мастерских в Москве с ведущими солистами Большого Академического театра России в рамках программы «Открытие классики» и узнать много интересного о балете. Это бесценный опыт для будущих артистов балета, которые хотят постоянно повышать свой образовательный уровень, мыслить и понимать, что они хотят донести зрителю.

В тур могут поехать:

- дети от 5 лет;
- студенты балетных школ;
- все, кто хочет связать свою жизнь с этим видом искусства;
- взрослые, которых интересует балет.

В стоимость входит:

- 5 уникальных балетных мастерских в Москве с ведущими солистами Большого Академического театра России;
- перелет Прага-Москва-Прага;
- проживание в 4-звездочном отеле;
- все трансферы, перемещение по Москве;
- 2-х разовое питание;
- постоянное сопровождение принимающей стороны;
- обзорная экскурсия по Москве;
- экскурсия по Большому театру;
- посещение балета «Щелкунчик» в Кремлевском дворце.

Кто принимает

Наталья Иванова, менеджер ведущего солиста балета Большого театра Андрея Меркурьева и ООО «Концерт-Концерт».

Заказ билетов и подробная информация по телефону +420777831558

 

 

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Темы
искусство
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