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Презентация швейцарских университетов гостеприимства и международного менеджмента в Праге

Презентация швейцарских университетов гостеприимства и международного менеджмента в Праге

Vladislava M 235 0
Узнайте все о перспективном зарубежном образовании в сфере гостеприимства.
Презентация швейцарских университетов гостеприимства и международного менеджмента в Праге
Место:
Four Seasons Hotel Praha
Время:
13.02.2017
Адрес:
Veleslavínova 1098/2a, Staré Město, 110 00 Praha
Стоимость:
бесплатная регистрация
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Хотите получить высшее образование в сфере гостеприимства, спортивного, развлекательного и событийного менеджмента? Приходите на встречу с представителем ведущих швейцарских вузов гостеприимства Glion и Les Roches. Вы узнаете о преимуществах обучения за рубежом, востребованных специальностях и перспективах международной карьеры.

Образование мирового уровня

Швейцарские методики обучения в сфере гостеприимства, основанные на практике и стажировках, считаются лучшими в мире. Рейтинги лучших учебных заведений в этой области возглавляют институты гостиничного бизнеса и менеджмента Glion и Les Roches.

Более 50 лет они предлагают студентам образование мирового уровня, получив которое, вы сможете работать в топовых компаниях индустрии в любой точке земного шара.

 Почему Glion и Les Roches?

 - Лидеры рейтингов: Glion и Les Roches входят в топ-3 авторитетного рейтинга мировых вузов гостеприимства TNS Global Survey (2013). В 2015 году Glion также был признан лучшим вузом гостеприимства мира по версии Worldwide Hospitality Awards.

- Кампусы в разных странах: учиться гостеприимству по признанным швейцарским методикам можно не только в Швейцарии: кампусы Glion и Les Roches также есть в Великобритании (Glion London), Испании (Les Roches Marbella) и Китае (Les Roches Jin Jiang).

 - Востребованные специальности: вузы предлагают обучение по направлениям гостиничного, туристического и ресторанного бизнеса, спортивного и event-менеджмента, маркетинга в премиальном сегменте и других областях.

- Стажировки: У вузов налажены тесные связи с ведущими компаниями отрасли. Студенты проходят стажировки в Hilton, Four Seasons, Bloomberg, Apple, Louis Vuitton, Disneyland, Booking.com, Mandarin Oriental, Hyatt, The Ritz-Carlton и других мировых сетях. Glion и Les Roches являются частными вузами.


Обучение — платное.

Узнать все об обучении в Glion и Les Roches вы сможете на встрече с представителем вузов, которая пройдет в формате презентации. После презентации вы сможете задать вопросы и получить консультацию экспертов по образованию за рубежом.

На встрече вы узнаете о:

- мировой индустрии гостеприимства и перспективах ее развития; - преимуществах обучения в Glion и Les Roches;
- кампусах вузов в Швейцарии, Великобритании, Испании и Китае; - программах обучения и условиях поступления;
- стажировках и перспективах трудоустройства для выпускников.

Продолжительность мероприятия: ≈ 1 час. Начало мероприятия - в 18:00.

Спикер: Юлия Токарева, региональный директор по зачислению студентов в институты Glion и Les Roches. Презентация будет проходить на английском языке!

Участие бесплатно, необходима регистрация на www.iq.events/glion-les-roches-cz

Организатор мероприятия – образовательная компания IQ Consultancy — официальный представитель Glion Institute of Higher Education и Les Roches International School of Hotel Management в России, Украине и Чехии.

Мы поможем выбрать программу обучения, оформить документы и успешно зачислиться в вуз. Наши услуги бесплатны. 

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