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Презентация Istituto Marangoni в Праге

Презентация Istituto Marangoni в Праге

Vladislava M 55 0
Узнайте все о ведущем европейском институте моды, искусства и дизайна на презентации Istituto Marangoni: 4 апреля, начало в 18:00. Не забудьте предварительно зарегистрироваться.
Презентация Istituto Marangoni в Праге
Место:
Les Palais Art Hotel Prague
Время:
04.04.2017
Адрес:
U Zvonařky 1, 120 00 Praha 2
Стоимость:
бесплатная регистрация
Купить билеты

Италия традиционно считается центром моды, искусства и дизайна. Обучение в Istituto Marangoni, одном из ведущих институтов моды, искусства и дизайна, – первый шаг на пути к мечте о международной карьере в fashion-индустрии.

В 2016 году институт занял 4 место в топ-25 лучших учебных заведений в мире в наиболее влиятельном рейтинге школ моды Fashionista. За 80 лет истории студентами Istituto Marangoni были многие знаменитые деятели индустрии, в том числе Доменико Дольче, Франко Москино, Алессандра Факкинетти и другие всемирно известные модельеры.    

Вуз предлагает более 60 программ: бакалавриат, магистратура, интенсивные и краткосрочные курсы. 4 кампуса находятся в мировых столицах моды – Милане, Париже, Лондоне и Флоренции. Преподаватели института – профессиональные дизайнеры, стилисты, бренд-менеджеры, фотографы и маркетологи, которые работают вместе с учащимися над реальными проектами.  

Студенты Istituto Marangoni проходят стажировки у лидеров индустрии, знакомятся с представителями мировых брендов, участвуют в творческих конкурсах и неделях моды. Выпускник университета имеет на руках не только диплом, который ценится во всем мире, но также солидное портфолио и конкурентоспособные навыки.

Посетите презентацию Istituto Marangoni, чтобы узнать всю необходимую информацию о легендарном вузе, который называют «Оксфордом fashion-индустрии»:

- академические программы и стажировки в международных компаниях;

- уникальный подход к обучению, нацеленный на отработку практических навыков;

- тесные связи с представителями мировых брендов;

- кампусы вуза в 4 центрах моды;

- карьерные перспективы выпускников и реальные истории успеха.

Мероприятие будет полезно:

- студентам и школьникам, которые хотят получить перспективное образование в одном из мировых центров моды, искусства и дизайна;

- профессионалам индустрии —   дизайнерам, стилистам, фотографам и другим специалистам, которые стремятся повысить свой уровень.

Организатор мероприятия

Образовательная компания IQ Consultancy является официальным представителем Istituto Marangoni в Чехии. Специалисты помогут выбрать программу обучения, оформить визу и необходимые документы и успешно зачислиться в университет.

Мероприятие бесплатно, для участия необходимо предварительно зарегистрироваться. Количество мест ограничено.

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Темы
образование Прага
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