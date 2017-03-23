Презентация Istituto Marangoni в Праге

Италия традиционно считается центром моды, искусства и дизайна. Обучение в Istituto Marangoni, одном из ведущих институтов моды, искусства и дизайна, – первый шаг на пути к мечте о международной карьере в fashion-индустрии.
В 2016 году институт занял 4 место в топ-25 лучших учебных заведений в мире в наиболее влиятельном рейтинге школ моды Fashionista. За 80 лет истории студентами Istituto Marangoni были многие знаменитые деятели индустрии, в том числе Доменико Дольче, Франко Москино, Алессандра Факкинетти и другие всемирно известные модельеры.
Вуз предлагает более 60 программ: бакалавриат, магистратура, интенсивные и краткосрочные курсы. 4 кампуса находятся в мировых столицах моды – Милане, Париже, Лондоне и Флоренции. Преподаватели института – профессиональные дизайнеры, стилисты, бренд-менеджеры, фотографы и маркетологи, которые работают вместе с учащимися над реальными проектами.
Студенты Istituto Marangoni проходят стажировки у лидеров индустрии, знакомятся с представителями мировых брендов, участвуют в творческих конкурсах и неделях моды. Выпускник университета имеет на руках не только диплом, который ценится во всем мире, но также солидное портфолио и конкурентоспособные навыки.
Посетите презентацию Istituto Marangoni, чтобы узнать всю необходимую информацию о легендарном вузе, который называют «Оксфордом fashion-индустрии»:
- академические программы и стажировки в международных компаниях;
- уникальный подход к обучению, нацеленный на отработку практических навыков;
- тесные связи с представителями мировых брендов;
- кампусы вуза в 4 центрах моды;
- карьерные перспективы выпускников и реальные истории успеха.
Мероприятие будет полезно:
- студентам и школьникам, которые хотят получить перспективное образование в одном из мировых центров моды, искусства и дизайна;
- профессионалам индустрии — дизайнерам, стилистам, фотографам и другим специалистам, которые стремятся повысить свой уровень.
Организатор мероприятия
Образовательная компания IQ Consultancy является официальным представителем Istituto Marangoni в Чехии. Специалисты помогут выбрать программу обучения, оформить визу и необходимые документы и успешно зачислиться в университет.
Мероприятие бесплатно, для участия необходимо предварительно зарегистрироваться. Количество мест ограничено.