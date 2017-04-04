В Праге пройдет крупная конференция по криптовалютам и блокчейну

19 мая в столице Чехии пройдет Blockchain & Bitcoin Conference Prague – событие, посвященное развитию криптовалют и блокчейна. Гостей ждут встречи со сторонниками децентрализованной экономики, успешными блокчейн-разработчиками и предпринимателями, а также выставка оборудования для индустрии.

Прага – один из важнейших биткоин-центров Европы. В городе открыто около сотни мест, принимающих оплату в биткоинах (в том числе и исключительно в биткоинах, без фиатных валют). Нередко персонал в таких местах получает зарплату в криптовалюте и поэтому заинтересован в привлечении клиентов.

Имея биткоины, в Праге можно пообедать, остановиться в гостинице, а также расплатиться за образовательные или бытовые услуги. Ряд магазинов примет биткоин-карту наравне с традиционной валютой.

Популярность среди граждан Чехии набирает процедура вживления бесконтактных чипов, в том числе для проведения биткоин-платежей.

Эти и другие вопросы будут обсуждаться на конференции.

Среди тем – развитие криптовалют, блокчейн в госуправлении (Govtech), блокчейн-сервисы в Fintech, а также вопросы законодательства. Участники разберут уже работающие проекты – от идеи до выхода на рынок и монетизации.

Организатор – ивент-компания Smile-Expo, известная благодаря успешно проведенным блокчейн-конференциям в Таллине, Москве, Санкт-Петербурге и Киеве.

Подробности и регистрация – на сайте мероприятия.