Событие года в мире интернет-бизнеса в Праге: Конференция WebExpo 2017

2 дня, 80 спикеров, 2000 участников. 22 и 23 сентября 2017 года в Праге пройдет крупнейшая конференция WebExpo 2017. Это событие советуют посетить всем, кто хочет работать на просторах чешского интернета.

22 и 23 сентября 2017 года в пражском культурном комплексе «Люцерна» пройдет крупнейшая конференция Центральной Европы на тему интернет-бизнеса – WebExpo 2017. В этом престижном мероприятии поучаствует больше 2000 экспертов со всего мира. Посетителей ждут интересные лекции на актуальные темы, мастер-классы, дискуссии со специалистами, нетворкинг и многое другое.

На конференции WebExpo 2017 встретятся передовые веб-разработчики, веб-дизайнеры, онлайн-маркетологи и предприниматели из Чехии и других стран. Вы сможете познакомиться с единомышленниками, поделиться своими наработками, получить ценные рекомендации и наладить уникальные контакты.

В этом году организаторы конференции предложат еще больше мест для лекций и встреч. Мероприятия WebExpo 2017 будут проходить в Большом зале Люцерны, Кинотеатре и Музыкальном баре Люцерны, а также помещениях для нетворкинга: Галерее, Мраморном зале и Кофейне Люцерны.

Билеты на конференцию уже в продаже. Спешите приобрести их по выгодным ценам.

Подробности программы будут появляться на сайте фестиваля в ближайшее время.