Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 8 °C
Событие года в мире интернет-бизнеса в Праге: Конференция WebExpo 2017

Событие года в мире интернет-бизнеса в Праге: Конференция WebExpo 2017

Vladislava M 895 0
2 дня, 80 спикеров, 2000 участников. 22 и 23 сентября 2017 года в Праге пройдет крупнейшая конференция WebExpo 2017. Это событие советуют посетить всем, кто хочет работать на просторах чешского интернета.
Событие года в мире интернет-бизнеса в Праге: Конференция WebExpo 2017
Место:
культурный комплекс Люцерна
Время:
22.09.2017 - 23.09.2017
Адрес:
Štěpánská 61, 116 02 Praha 1
Стоимость:
от 4999 крон
Купить билеты

22 и 23 сентября 2017 года в пражском культурном комплексе «Люцерна» пройдет крупнейшая конференция Центральной Европы на тему интернет-бизнеса – WebExpo 2017. В этом престижном мероприятии поучаствует больше 2000 экспертов со всего мира. Посетителей ждут интересные лекции на актуальные темы, мастер-классы, дискуссии со специалистами, нетворкинг и многое другое.

На конференции WebExpo 2017 встретятся передовые веб-разработчики, веб-дизайнеры, онлайн-маркетологи и предприниматели из Чехии и других стран. Вы сможете познакомиться с единомышленниками, поделиться своими наработками, получить ценные рекомендации и наладить уникальные контакты.

В этом году организаторы конференции предложат еще больше мест для лекций и встреч. Мероприятия WebExpo 2017 будут проходить в Большом зале Люцерны, Кинотеатре и Музыкальном баре Люцерны, а также помещениях для нетворкинга: Галерее, Мраморном зале и Кофейне Люцерны.

Билеты на конференцию уже в продаже. Спешите приобрести их по выгодным ценам.

Подробности программы будут появляться на сайте фестиваля в ближайшее время.

Рассказать всем:
Темы
конференция интернет бизнес образование Прага
Читайте
по теме 
В Праге пройдет крупная конференция по криптовалютам и блокчейну
04.04.2017 13:57 Обучение
В Праге пройдет крупная конференция по криптовалютам и блокчейну
1258 0
Родительская конференция в Праге: «Аутизм: помогать, а не бояться»
11.11.2016 13:52 Обучение
Родительская конференция в Праге: «Аутизм: помогать, а не бояться»
960 0
"Prahaton-2015" при поддержке компании Microsoft в Праге
31.08.2015 15:48 Встречи
"Prahaton-2015" при поддержке компании Microsoft в Праге
2835 0
Mobile Internet Forum 2015 в Праге
25.08.2015 18:10 Другие события
Mobile Internet Forum 2015 в Праге
1846 0
Ближайшие события:
23
августа
Концерт панк-рок-группы The Offspring в Праге
Музыка
Концерт панк-рок-группы The Offspring в Праге
925 2
25
августа
Лучшие оперные певцы выступят во дворе замка в Брандисе-над-Лабем
Музыка
Лучшие оперные певцы выступят во дворе замка в Брандисе-над-Лабем
396 0
25
августа
Артисты грузинской эстрады выступят в Праге
Музыка
Артисты грузинской эстрады выступят в Праге
474 0
26
августа
Большой фестиваль уличной еды на набережной в Праге
Фестивали
Большой фестиваль уличной еды на набережной в Праге
1114 0
с 26.08.2017
по 27.08.2017
«Ночь крепостей и замков 2017» в Чехии
Другие события
«Ночь крепостей и замков 2017» в Чехии
1026 0
с 05.07.2017
по 31.08.2017
Культурно-развлекательная программа РЦНК в Праге на лето 2017
Другие события
Культурно-развлекательная программа РЦНК в Праге на лето 2017
914 0
с 24.08.2017
по 02.09.2017
Фестиваль новой и экспериментальной музыки «Остравские дни»
Фестивали
Фестиваль новой и экспериментальной музыки «Остравские дни»
511 0
с 17.08.2017
по 03.09.2017
Международный фестиваль цирка на Летне в Праге
Фестивали
Международный фестиваль цирка на Летне в Праге
1710 0
09
сентября
Крупнейший фестиваль азиатской кухни на набережной в Праге
Фестивали
Крупнейший фестиваль азиатской кухни на набережной в Праге
460 0
с 09.09.2017
по 10.09.2017
Самый вкусный фестиваль Бургерфест 2017 в Праге
Фестивали
Самый вкусный фестиваль Бургерфест 2017 в Праге
1139 0


Мобильная версия