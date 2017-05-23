Бизнес-саммит в Праге от профессионала №1 по командообразованию

3 июня 2017 года в Праге состоится уникальный бизнес-саммит и бизнес-игра на тему создания высоэффективных и приносящих прибыль команд и клиентского сервиса в Европе. Мастер-класс проведет эксперт в области маркетинга и бизнеса Владимир Маринович.

3 июня в центре Праги (клуб Tresor на Виноградской, 25) пройдет бизнес-саммит Создание высокоэффективных команд и построение прибыльного клиентского сервиса в Европе, который будет вести настоящий профессионал в области командообразования – Владимир Маринович. Он расскажет о том, как построить высокоэффективную команду мечты и клиентский сервис в Европе.

Это будет не просто академический набор умных вещей, которые вы могли читать в книгах, а реальные практические инструменты немецких и итальянских компаний. Вы узнаете, как находить сильных людей и мотивировать их на достижение цели, чтобы создавать эффективный бизнес и получать прибыль.

Что вы получите от бизнес-конференции

1. Чек-листы для улучшения сервиса работы с клиентами в вашем бизнесе.

2. Практические упражнения и приемы для формирования высокоэффективных команд и поднятия боевого духа.

3. Новые знакомства на самом крутом нетворкинге Праги: потенциальные партнеры, клиенты, полезные бизнес-связи.

4. Узкопрофильные индивидуальные рекомендации от Владимира Мариновича.

5. Возможность быть зрителей первой бизнес-игры в Чехии.

Видео: три направления бизнес-саммита в Праге

Мастер-класс разделен на три блока:

1. Как построить команду мечты и заставить бизнес работать на вас.

2. Как выстроить клиентоориентированный сервис, чтобы клиенты возвращались и не уходили к конкурентам.

3. Практика: деловая игра, в ходе которой вы научитесь решать бизнес-задачи.

Владимир Маринович имеет успешный опыт развития проектов в компаниях Henkel, Martini, Coca-Cola на рынках Германии, Италии и Англии. В 1995-97 гг. он работал директором по маркетингу и стратегическому развитию в холдинге недвижимости RBI. С 1998 по 2002 г. был директором по маркетингу и продажам в компании Russian Standart. Благодаря его усилиям бренд вышел в лидеры в области российской водки премиум-класса.

С 2006 по 2009 гг. Маринович был генеральным директором магазинов Улыбка Радуги. Он проанализировал европейский ранок и разработал удачный формат магазина, благодаря которому сеть увеличилась с 2 до 68 магазинов.

Видео-обращение Владимира Мариновича к предпринимателям

С 2009 года Владимир стал директором по бизнес-процессам и стратегическому развитию бренда SELA. В его задачи входила разработка стратегического плана развития в кризисный 2009 год.

С 2011 по 2012 гг. он был исполнительным директором компании Vigoda.ru. При его деятельности оборот компании вырос всего за 4 месяца по Санкт-Петербургу в 10 раз, а по Москве в 4 раза

С 2012 по 2014 гг. Владимир Маринович был генеральным директором и акционером стартапа GETTAXI. По версии Forbes, этот стартап вошел в ТОП-15 самых быстроразвивающихся.

Владимир Маринович основал бизнес-школу «Вверх» и теперь делится своими бесценными знаниями со всеми желающими развить собственный успешный бизнес.

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