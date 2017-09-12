Бесплатный мастер-класс по ведению бизнеса в Чехии

21-го сентября в Праге состоится бесплатный мастер-класс от лекторов Школы бизнеса. Тема – открытие и ведение бизнеса в Чехии. Регистрируйтесь на участие, будет интересно!

Скоро в Праге откроется первая русскоязычная Школа бизнеса (подробнее – здесь), а перед этим лекторы приглашают всех любознательных и стремящихся к успеху людей на полезный мастер-класс, посвященный открытию и ведению бизнеса в Чехии.

Вы узнаете много интересной информации от специалистов-практиков и поймете, что нужно делать дальше.

Мастер-класс состоится 21-го сентября 2017 года, в 15:00, в образовательном центре Study Consulting. Участие в мастер-классе бесплатное, но нужно предварительно зарегистрироваться по ссылке: http://studyconsulting.cz/inczech/135-business

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