Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
02d 17 °C
Бесплатный мастер-класс по ведению бизнеса в Чехии

Бесплатный мастер-класс по ведению бизнеса в Чехии

Vladislava M 86 0
21-го сентября в Праге состоится бесплатный мастер-класс от лекторов Школы бизнеса. Тема – открытие и ведение бизнеса в Чехии. Регистрируйтесь на участие, будет интересно!
Бесплатный мастер-класс по ведению бизнеса в Чехии
Место:
центр Study Consulting
Время:
21.09.2017
Адрес:
Коневова 65, Прага 3
Стоимость:
бесплатно, зарегистрируйтесь по электронной почте
Купить билеты

Скоро в Праге откроется первая русскоязычная Школа бизнеса (подробнее – здесь), а перед этим лекторы приглашают всех любознательных и стремящихся к успеху людей на полезный мастер-класс, посвященный открытию и ведению бизнеса в Чехии.

Вы узнаете много интересной информации от специалистов-практиков и поймете, что нужно делать дальше.

Мастер-класс состоится 21-го сентября 2017 года, в 15:00, в образовательном центре Study Consulting. Участие в мастер-классе бесплатное, но нужно предварительно зарегистрироваться по ссылке: http://studyconsulting.cz/inczech/135-business

На правах рекламы

Рассказать всем:
Темы
Прага бизнес курсы образование мастер-класс
Читайте
по теме 
Бесплатные экскурсии по Староместской ратуше в Праге
07.09.2017 12:37 Другие события
Бесплатные экскурсии по Староместской ратуше в Праге
759 0
Культурно-развлекательная программа РЦНК в Праге на сентябрь 2017
01.09.2017 14:35 Другие события
Культурно-развлекательная программа РЦНК в Праге на сентябрь 2017
688 0
Бесплатные экскурсии по историческим зданиям Праги и других городов
30.08.2017 13:28 Фестивали
Бесплатные экскурсии по историческим зданиям Праги и других городов
663 0
Неделя моды Mercedes-Benz Prague Fashion Week в Праге
30.08.2017 12:53 Шоу
Неделя моды Mercedes-Benz Prague Fashion Week в Праге
551 0
Ближайшие события:
с 12.09.2017
по 13.09.2017
Мировая премьера в Праге: Театральная постановка бестселлера Светланы Алексиевич
Театр
Мировая премьера в Праге: Театральная постановка бестселлера Светланы Алексиевич
746 0
с 19.06.2017
по 14.09.2017
«Кинобус 2017» в Праге: Бесплатные киносеансы под открытым небом
Кино
«Кинобус 2017» в Праге: Бесплатные киносеансы под открытым небом
1988 0
с 15.09.2017
по 17.09.2017
Бесплатные экскурсии по Староместской ратуше в Праге
Другие события
Бесплатные экскурсии по Староместской ратуше в Праге
759 0
21
сентября
«Белорусский сон»: Показ фильма и дискуссия
Другие события
«Белорусский сон»: Показ фильма и дискуссия
392 0
21
сентября
Бесплатный мастер-класс по ведению бизнеса в Чехии
Обучение
Бесплатный мастер-класс по ведению бизнеса в Чехии
86 0
22
сентября
В Праге выступит Симон Осиашвили
Музыка
В Праге выступит Симон Осиашвили
623 0
с 22.09.2017
по 23.09.2017
Событие года в мире интернет-бизнеса в Праге: Конференция WebExpo 2017
Обучение
Событие года в мире интернет-бизнеса в Праге: Конференция WebExpo 2017
1068 0
с 08.09.2017
по 23.09.2017
Юбилейный международный фестиваль классической музыки «Прага Дворжака»
Фестивали
Юбилейный международный фестиваль классической музыки «Прага Дворжака»
529 0
с 01.09.2017
по 30.09.2017
Культурно-развлекательная программа РЦНК в Праге на сентябрь 2017
Другие события
Культурно-развлекательная программа РЦНК в Праге на сентябрь 2017
688 0
с 21.06.2017
по 30.09.2017
Летняя программа в саду Анежского монастыря Anežka Live! в Праге
Другие события
Летняя программа в саду Анежского монастыря Anežka Live! в Праге
1218 0


Мобильная версия