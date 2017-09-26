Как найти работу в Чехии: Бесплатный мастер-класс в Праге

24 октября 2017 года, в 15:00, в офисе компании Study Consulting пройдет бесплатный мастер-класс на тему трудоустройства в Чехии. Количество мест ограничено: зарегистрируйтесь.

Как составить эффективное резюме? Как искать вакансии и вести себя на собеседование? Какие плюсы и минусы у больших и маленьких чешских компаний? На эти и другие вопросы вы получите ответы на бесплатном и очень полезном мастер-классе «Трудоустройство в Чехии» от компании Study Consulting.

Мероприятие состоится 24 октября 2017 года в офисе компании Study Consulting по адресу Koněvova 65, 130 00 Прага . Продолжительность мастер-класса – 3 часа (с 15:00 до 18:00). Участие бесплатно, но предварительно нужно записаться по ссылке.

Количество мест ограничено!





Программа мастер-класса

1. Что такое эффективное резюме? Как правильно его составить?

2. Какую роль играет ваше поведение на собеседовании​? Как себя вести?

3. Где искать свободные вакансии?

4. Почему отдают предпочтение другому кандидату?

5. Плюсы и минусы работы в маленьких фирмах и крупных корпорациях.

6. Что делать, если не получается долгое время найти работу?

7. Иностранный студент и стажер в успешной компании.

Каждый участник мастер-класса получит именную рекомендацию для работодателя от компании Study Consulting, а также ценные советы от успешного HR-менеджера Оксаны Новожениной – главного спикера мастер-класса.

Узнать подробности можно по телефонам или электронной почте:

+420774057609

+420773313400



info@studyconsulting.cz

education@studyconsulting.cz​

www.studyconsulting.cz

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