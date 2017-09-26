Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 15 °C
Как найти работу в Чехии: Бесплатный мастер-класс в Праге

Как найти работу в Чехии: Бесплатный мастер-класс в Праге

Vladislava M 40 0
24 октября 2017 года, в 15:00, в офисе компании Study Consulting пройдет бесплатный мастер-класс на тему трудоустройства в Чехии. Количество мест ограничено: зарегистрируйтесь.
Как найти работу в Чехии: Бесплатный мастер-класс в Праге
Место:
офис Study Consulting
Время:
24.10.2017
Адрес:
Koněvova 65, 130 00 Прага
Стоимость:
бесплатно, нужна регистрация
Купить билеты

Как составить эффективное резюме? Как искать вакансии и вести себя на собеседование? Какие плюсы и минусы у больших и маленьких чешских компаний? На эти и другие вопросы вы получите ответы на бесплатном и очень полезном мастер-классе «Трудоустройство в Чехии» от компании Study Consulting.

Мероприятие состоится 24 октября 2017 года в офисе компании Study Consulting по адресу Koněvova 65, 130 00 Прага . Продолжительность мастер-класса – 3 часа (с 15:00 до 18:00). Участие бесплатно, но предварительно нужно записаться по ссылке.

Количество мест ограничено!
 


Программа мастер-класса

1. Что такое эффективное резюме? Как правильно его составить?
2. Какую роль играет ваше поведение на собеседовании​? Как себя вести?
3. Где искать свободные вакансии?
4. Почему отдают предпочтение другому кандидату?
5. Плюсы и минусы работы в маленьких фирмах и крупных корпорациях.
6. Что делать, если не получается долгое время найти работу?
7. Иностранный студент и стажер в успешной компании.

 

 

Каждый участник мастер-класса получит именную рекомендацию для работодателя от компании Study Consulting, а также ценные советы от успешного HR-менеджера Оксаны Новожениной – главного спикера мастер-класса.

Узнать подробности можно по телефонам или электронной почте:

+420774057609
+420773313400

info@studyconsulting.cz
education@studyconsulting.cz

www.studyconsulting.cz

На правах рекламы

Рассказать всем:
Темы
мастер-класс работа в Праге работа Чехия
Читайте
по теме 
Бесплатный мастер-класс по ведению бизнеса в Чехии
12.09.2017 12:35 Обучение
Бесплатный мастер-класс по ведению бизнеса в Чехии
515 0
Бизнес-саммит в Праге от профессионала №1 по командообразованию
23.05.2017 09:56 Обучение
Бизнес-саммит в Праге от профессионала №1 по командообразованию
729 0
Мастер-класс Розы Сябитовой в Праге: «Судьба – это результат нашего выбора»
22.03.2017 12:47 Встречи
Мастер-класс Розы Сябитовой в Праге: «Судьба – это результат нашего выбора»
1341 0
Мастер-класс по фотопозированию от известной модели в Праге
23.01.2017 18:36 Обучение
Мастер-класс по фотопозированию от известной модели в Праге
1231 0
Ближайшие события:
с 01.09.2017
по 30.09.2017
Культурно-развлекательная программа РЦНК в Праге на сентябрь 2017
Другие события
Культурно-развлекательная программа РЦНК в Праге на сентябрь 2017
1023 0
с 21.06.2017
по 30.09.2017
Летняя программа в саду Анежского монастыря Anežka Live! в Праге
Другие события
Летняя программа в саду Анежского монастыря Anežka Live! в Праге
1358 0
03
октября
Лев Рубинштейн в Праге: авторские чтения и дебаты
Встречи
Лев Рубинштейн в Праге: авторские чтения и дебаты
254 0
04
октября
Концерт группировки «Ленинград» в Праге
Музыка
Концерт группировки «Ленинград» в Праге
6658 0
с 28.09.2017
по 05.10.2017
Бесплатные экскурсии по историческим зданиям Праги и других городов
Фестивали
Бесплатные экскурсии по историческим зданиям Праги и других городов
1050 0
06
октября
Впервые в Праге: Опера-балет для драматических актеров «А чой-то ты во фраке?»
Театр
Впервые в Праге: Опера-балет для драматических актеров «А чой-то ты во фраке?»
289 0
06
октября
Блистательная оперная певица – солистка Мариинского театра Марина Шагуч в Праге
Музыка
Блистательная оперная певица – солистка Мариинского театра Марина Шагуч в Праге
484 0
11
октября
Хореографический спектакль «Ромео и Джульетта» (С. Прокофьев) в Праге
Театр
Хореографический спектакль «Ромео и Джульетта» (С. Прокофьев) в Праге
1851 0
12
октября
Глеб Самойлов & The Matrixx в Праге с лучшими хитами «Агаты Кристи»
Музыка
Глеб Самойлов & The Matrixx в Праге с лучшими хитами «Агаты Кристи»
1405 0
с 18.09.2017
по 15.10.2017
Выставка «На Восток»: Сибирь, Кавказ, Камчатка и Украина глазами чешских фотографов
Выставки
Выставка «На Восток»: Сибирь, Кавказ, Камчатка и Украина глазами чешских фотографов
268 0


Мобильная версия