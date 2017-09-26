Как найти работу в Чехии: Бесплатный мастер-класс в Праге

Как составить эффективное резюме? Как искать вакансии и вести себя на собеседование? Какие плюсы и минусы у больших и маленьких чешских компаний? На эти и другие вопросы вы получите ответы на бесплатном и очень полезном мастер-классе «Трудоустройство в Чехии» от компании Study Consulting.
Мероприятие состоится 24 октября 2017 года в офисе компании Study Consulting по адресу Koněvova 65, 130 00 Прага . Продолжительность мастер-класса – 3 часа (с 15:00 до 18:00). Участие бесплатно, но предварительно нужно записаться по ссылке.
Количество мест ограничено!
Программа мастер-класса
1. Что такое эффективное резюме? Как правильно его составить?
2. Какую роль играет ваше поведение на собеседовании? Как себя вести?
3. Где искать свободные вакансии?
4. Почему отдают предпочтение другому кандидату?
5. Плюсы и минусы работы в маленьких фирмах и крупных корпорациях.
6. Что делать, если не получается долгое время найти работу?
7. Иностранный студент и стажер в успешной компании.
Каждый участник мастер-класса получит именную рекомендацию для работодателя от компании Study Consulting, а также ценные советы от успешного HR-менеджера Оксаны Новожениной – главного спикера мастер-класса.
Узнать подробности можно по телефонам или электронной почте:
+420774057609
+420773313400
info@studyconsulting.cz
education@studyconsulting.cz
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