Презентация швейцарских институтов гостеприимства в Праге

5 октября в Праге состоится презентация швейцарских институтов гостиничного, ресторанного и событийного менеджмента Glion и Les Roches. Участие бесплатное, по предварительной регистрации.

Индустрия гостеприимства — одна из стремительно развивающихся областей в мировой экономике. Ожидается, что к 2023 году в ней будет задействован каждый десятый работающий житель планеты.

Если вы планируете связать свое будущее с гостиничным, ресторанным или событийным бизнесом, то вам будет полезно это мероприятие. Оно заинтересует не только старшеклассников и студентов, но и специалистов, которые претендуют на руководящие должности или планируют начать собственное дело.

Лучшие университеты мира

Швейцарские методы обучения в области гостеприимства основаны на получении практических знаний и стажировках и считаются лучшими в мире. Glion и Les Roches входят в тройку лучших университетов в сфере гостеприимства в мире. Более 50 лет они предлагают студентам образование, которое признается во всем мире. Выпускники университетов работают в лучших мировых компаниях.

О преимуществах обучения за рубежом, востребованных специальностях и перспективах международной карьеры расскажет директор по зачислению швейцарских институтов Glion и Les Roches — топовых вузов гостеприимства.

На презентации вы узнаете:

- кем можно работать в индустрии гостеприимства и каких высот достичь;

- в чем преимущества учебы в Швейцарии, Великобритании, Испании и Китае;

- какую программу выбрать и как поступить;

- где стажируются студенты и работают выпускники.

Участие бесплатное. Необходима регистрация.

Для тех, кто планирует поступление в институты Glion и Les Roches в следующем году, будут организованы индивидуальные встречи с директором по зачислению. Это уникальная возможность лично пообщаться с представителем вузов и задать свои вопросы.

Встречи пройдут 6 октября. Записаться и назначить удобное вам время можно будет на презентации.

Об организаторе

Организатор мероприятия — образовательная компания IQ Consultancy, официальный представитель институтов гостеприимства Glion и Les Roches в России, Украине и Чехии. Ее эксперты помогут выбрать программу обучения, оформить документы и успешно зачислиться в вуз.

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