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Выставка в Праге: Как выбрать лучшую зарубежную школу

Выставка в Праге: Как выбрать лучшую зарубежную школу

Vladislava M 141 0
14 ноября, с 12:00 до 18:00, в отеле Marriott в Праге пройдет выставка лучших зарубежных частных школ. Вы сможете пообщаться с их представителями и узнать обо всех нюансах образования за границей. Участие бесплатное, по регистрации.
Выставка в Праге: Как выбрать лучшую зарубежную школу
Место:
Prague Marriott Hotel
Время:
14.11.2017
Адрес:
V Celnici 1028/8, 110 00 Nové Město
Стоимость:
бесплатно, нужна регистрация
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Как зарубежные школы помогают ученикам выбрать профессию

Рынок труда меняется очень динамично. Выходят на первый план новые специальности, более актуальные навыки и личностные качества. Если упустить этот фактор при выборе профессии, будущему выпускнику будет сложно устроиться на престижную высокооплачиваемую работу.

Другим важным критерием, о котором часто забывают родители, являются способности и желания ребенка. Если профессия будет востребованной, но нелюбимой, силы и средства снова окажутся потрачены впустую.

Решить эти проблемы поможет зарубежная система образования, которая оперативно реагирует на изменения рынка, дает актуальные знания и помогает ребенку раскрыться.

За границей школьники определяются с профессией к 16 годам

По данным Всемирного экономического форума (World Economic Forum), лидерами по уровню образования являются Великобритания, США, Швейцария и Канада.

Отличительная черта обучения в этих странах — его прикладной характер. Иностранные школы преподают теорию только в связке с практикой.  

В зарубежных школах есть предметы, посвященные лидерству и ведению бизнеса. Формат обучения включает множество семинаров, групповых проектов, презентаций. Ребят учат самостоятельно принимать решения, отстаивать свою точку зрения, работать в команде и добиваться поставленных целей.

Учебные заведения помогают школьникам выбрать профессию и предлагают широкий спектр внеклассных занятий. Дети могут попробовать себя в таких востребованных направлениях, как программирование, графический дизайн, робототехника, дипломатия и многих других. Чем старше школьник, тем больше у него выбор дисциплин. Благодаря такой системе уже к 16 годам 90% старшеклассников знают, кем хотят стать.

Подготовка к поступлению в вуз начинается за 3 года

В старших классах с учениками работают карьерные консультанты, которые тестируют детей, подбирают нужные направления, советуют вузы и знакомят ребят с требованиями. В результате школьник не только знает, кем ему быть и где учиться, но и четко понимает, что нужно для поступления. Старшеклассники начинают более серьезно изучать профильные предметы за 2–3 года до подачи документов в вуз.

Уезжать на учебу за рубеж лучше в возрасте 13–14 лет, тогда к 16 годам ребенок сможет осознанно выбрать направление и вуз.

Как выбрать школу

Чтобы разобраться во всех тонкостях среднего образования за рубежом, посетите выставку ведущих частных школ-пансионов Великобритании, США, Канады, Швейцарии и Австрии. Мероприятие пройдет в Праге 14 ноября.

Вы сможете лично пообщаться с представителями каждого учебного заведения и узнать:

- чем отличаются образовательные системы разных стран;
- сколько стоит обучение;
- какие условия проживания предлагают школы-пансионы;
- чем дети занимаются в свободное время;
- как выбрать летние языковые курсы;
- какие перспективы ждут выпускников.

Выставку стоит посетить школьникам и их родителям. Мероприятие будет особенно полезно старшеклассникам, так как учеба в школе-пансионе за границей — лучший путь к поступлению в зарубежные университеты.
 

Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация.

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Помощь экспертов

Организатор выставки — компания IQ Consultancy. Ее специалисты работают в сфере зарубежного образования более 16 лет. Эксперты помогут выбрать подходящую страну, школу и программу, оформят необходимые документы и окажут поддержку на протяжении всего обучения ребенка.

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Темы
выставка образование Прага Чехия
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