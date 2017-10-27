Выставка в Праге: Как выбрать лучшую зарубежную школу

14 ноября, с 12:00 до 18:00, в отеле Marriott в Праге пройдет выставка лучших зарубежных частных школ. Вы сможете пообщаться с их представителями и узнать обо всех нюансах образования за границей. Участие бесплатное, по регистрации.

Как зарубежные школы помогают ученикам выбрать профессию

Рынок труда меняется очень динамично. Выходят на первый план новые специальности, более актуальные навыки и личностные качества. Если упустить этот фактор при выборе профессии, будущему выпускнику будет сложно устроиться на престижную высокооплачиваемую работу.

Другим важным критерием, о котором часто забывают родители, являются способности и желания ребенка. Если профессия будет востребованной, но нелюбимой, силы и средства снова окажутся потрачены впустую.

Решить эти проблемы поможет зарубежная система образования, которая оперативно реагирует на изменения рынка, дает актуальные знания и помогает ребенку раскрыться.

За границей школьники определяются с профессией к 16 годам

По данным Всемирного экономического форума (World Economic Forum), лидерами по уровню образования являются Великобритания, США, Швейцария и Канада.

Отличительная черта обучения в этих странах — его прикладной характер. Иностранные школы преподают теорию только в связке с практикой.

В зарубежных школах есть предметы, посвященные лидерству и ведению бизнеса. Формат обучения включает множество семинаров, групповых проектов, презентаций. Ребят учат самостоятельно принимать решения, отстаивать свою точку зрения, работать в команде и добиваться поставленных целей.

Учебные заведения помогают школьникам выбрать профессию и предлагают широкий спектр внеклассных занятий. Дети могут попробовать себя в таких востребованных направлениях, как программирование, графический дизайн, робототехника, дипломатия и многих других. Чем старше школьник, тем больше у него выбор дисциплин. Благодаря такой системе уже к 16 годам 90% старшеклассников знают, кем хотят стать.

Подготовка к поступлению в вуз начинается за 3 года

В старших классах с учениками работают карьерные консультанты, которые тестируют детей, подбирают нужные направления, советуют вузы и знакомят ребят с требованиями. В результате школьник не только знает, кем ему быть и где учиться, но и четко понимает, что нужно для поступления. Старшеклассники начинают более серьезно изучать профильные предметы за 2–3 года до подачи документов в вуз.

Уезжать на учебу за рубеж лучше в возрасте 13–14 лет, тогда к 16 годам ребенок сможет осознанно выбрать направление и вуз.

Как выбрать школу

Чтобы разобраться во всех тонкостях среднего образования за рубежом, посетите выставку ведущих частных школ-пансионов Великобритании, США, Канады, Швейцарии и Австрии. Мероприятие пройдет в Праге 14 ноября.

Вы сможете лично пообщаться с представителями каждого учебного заведения и узнать:

- чем отличаются образовательные системы разных стран;

- сколько стоит обучение;

- какие условия проживания предлагают школы-пансионы;

- чем дети занимаются в свободное время;

- как выбрать летние языковые курсы;

- какие перспективы ждут выпускников.

Выставку стоит посетить школьникам и их родителям. Мероприятие будет особенно полезно старшеклассникам, так как учеба в школе-пансионе за границей — лучший путь к поступлению в зарубежные университеты.



Участие бесплатное. Необходима предварительная регистрация. Зарегистрироваться



Помощь экспертов

Организатор выставки — компания IQ Consultancy. Ее специалисты работают в сфере зарубежного образования более 16 лет. Эксперты помогут выбрать подходящую страну, школу и программу, оформят необходимые документы и окажут поддержку на протяжении всего обучения ребенка.

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