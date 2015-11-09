Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04d -3 °C
"Славянская эпопея" Альфонса Мухи в Праге

"Славянская эпопея" Альфонса Мухи в Праге

Наталья Тарцус 3657 0
"Славянская эпопея" Альфонса Мухи в Праге
Место:
Národní galerie v Praze – Veletržní palác
Время:
10.05.2012 10:00 - 31.12.2016 18:00
Адрес:
Dukelských hrdinů 47, Praha 7
Стоимость:
80 - 200 крон
Купить билеты

Альфонс Муха – чешский художник-модернист, который прославился в Париже, а затем и во всем мире на рубеже 19-20 вв. благодаря своему уникальному декоративному искусству. Он стал первооткрывателем постеров, занимался оформлением во всех его проявлениях: от меню для ресторанов до ширм и витражей. Его цикл «Времена года» получило мировое признание.

Но смысл своей жизни он нашел в другом – в монументальном художественном произведении, над которым работал с 1912 по 1926 гг. «Славянская эпопея» – это цикл полотен, на которых художник изобразил заслуги чехов и других славянских народов.

Презентация цикла была запланирована на осень 1928 г. в Праге по случаю празднования 10-летия независимости Чехословакии в здании, где сегодня располагается Велетржни дворец. Теперь полотна вернулись туда, где они когда-то и должны были оказаться. Выставка пройдет именно в том ключе, в каком ее задумывал сам художник.

Телефон для справок +420 224 301 111

Рассказать всем:
Темы
выставка искусство Альфонс Муха
Читайте
по теме 
Выставка Николая Бахарева в галерее Zahradník в Праге
17.11.2016 15:37 Выставки
Выставка Николая Бахарева в галерее Zahradník в Праге
521 0
Выставка гениального чешского архитектора Яна Каплицкого в Танцующем доме в Праге
10.11.2016 12:28 Выставки
Выставка гениального чешского архитектора Яна Каплицкого в Танцующем доме в Праге
526 0
Выставка «Частные школы за рубежом» в Праге
08.11.2016 08:59 Обучение
Выставка «Частные школы за рубежом» в Праге
598 0
Выставка-ярмарка CzechBus 2016
17.10.2016 12:01 Выставки
Выставка-ярмарка CzechBus 2016
468 0
Ближайшие события:
с 16.12.2016
по 22.12.2016
«Щедрое Рождество с 420on»: розыгрыш портретной фотосессии в Праге
Другие события
«Щедрое Рождество с 420on»: розыгрыш портретной фотосессии в Праге
500 10
с 19.12.2016
по 22.12.2016
«Щедрое Рождество с 420on»: розыгрыш натурального мыла ручной работы
Другие события
«Щедрое Рождество с 420on»: розыгрыш натурального мыла ручной работы
236 5
с 10.11.2016
по 22.12.2016
Выставка Николая Бахарева в галерее Zahradník в Праге
Выставки
Выставка Николая Бахарева в галерее Zahradník в Праге
521 0
23
декабря
Пражские сны в Рождество-2: потрясающий сказочный мюзикл для детей
Шоу
Пражские сны в Рождество-2: потрясающий сказочный мюзикл для детей
1882 0
23
декабря
Рождественский фортепианный концерт Дениса Мацуева в Праге
Музыка
Рождественский фортепианный концерт Дениса Мацуева в Праге
5485 0
с 16.12.2016
по 28.12.2016
«Щедрое Рождество с 420on»: розыгрыш шикарного ювелирного сета с гранатом от FP Garnet
Другие события
«Щедрое Рождество с 420on»: розыгрыш шикарного ювелирного сета с гранатом от FP Garnet
961 0
с 04.12.2016
по 31.12.2016
Культурно-развлекательная программа РЦНК в Праге на декабрь 2016
Другие события
Культурно-развлекательная программа РЦНК в Праге на декабрь 2016
946 0
с 23.11.2016
по 31.12.2016
Дарим подарки читателям: щедрое рождество с 420on.cz
Другие события
Дарим подарки читателям: щедрое рождество с 420on.cz
439 0
с 01.04.2016
по 31.12.2016
Тайны Староместской мостовой башни в Праге
Выставки
Тайны Староместской мостовой башни в Праге
1651 0
с 20.04.2016
по 31.12.2016
Обновленная постоянная экспозиция в Староместской мостовой башне
Выставки
Обновленная постоянная экспозиция в Староместской мостовой башне
723 0



Мобильная версия