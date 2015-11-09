"Славянская эпопея" Альфонса Мухи в Праге

Альфонс Муха – чешский художник-модернист, который прославился в Париже, а затем и во всем мире на рубеже 19-20 вв. благодаря своему уникальному декоративному искусству. Он стал первооткрывателем постеров, занимался оформлением во всех его проявлениях: от меню для ресторанов до ширм и витражей. Его цикл «Времена года» получило мировое признание.

Но смысл своей жизни он нашел в другом – в монументальном художественном произведении, над которым работал с 1912 по 1926 гг. «Славянская эпопея» – это цикл полотен, на которых художник изобразил заслуги чехов и других славянских народов.

Презентация цикла была запланирована на осень 1928 г. в Праге по случаю празднования 10-летия независимости Чехословакии в здании, где сегодня располагается Велетржни дворец. Теперь полотна вернулись туда, где они когда-то и должны были оказаться. Выставка пройдет именно в том ключе, в каком ее задумывал сам художник.

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