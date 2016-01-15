Большая выставка произведений чешского кубизма в Праге

Мебель, архитектура, дизайн, графика, картины и скульптуры в стиле чешского кубизма в самом известном кубистическом здании Праги.

Экспозиция произведений чешского кубизма в Праге проходит на двух этажах известного исторического здания – Дома У Черной Божьей матери. Это здание стало одним из самых ярких архитектурных символов Праги в стиле кубизме. В нем сохранились исторические интерьеры, поэтому посетить его уже представляет интерес.

Выставка включает в себя разнообразные произведения в стиле кубизма. Это и богатые коллекции мебели и отдельных предметов интерьера от Павла Янака, Йозефа Гочара, Властислава Хофмана, Йозефа Хохола и др., и керамика, и предметы из металла, и образцы орнаментальных обоев, плакатов и графики. Важная часть экспозиции – избранные произведения известных художников и скульпторов, творящих в стиле кубизма. Это картины Эмиля Филлы, Богумила Кубишты, Йозефа Чапека, Вацлава Шпалы и Отокара Кубина, а также скульптуры Ото Гутфрейнда.

Кубистическую чешскую архитектуру на экспозиции представили в форме фотографий зданий и архитекторских проектов.

Выставка разделена по главным темам кубизма (идеи, источники вдохновения, проблематика, форма, визуализация и др.). Ко всем представленным экспонатам приложены таблички с подписями. Более подробно почитать о чешском кубизме можно на информационных табло, распечатках и сайте экспозиции. Также гости выставки найдут карту с экскурсией по кубистической архитектуре Праги.