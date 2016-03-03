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Выставка «Культуры Австралии и Океании» в Музее Напрстека в Праге

Выставка «Культуры Австралии и Океании» в Музее Напрстека в Праге

artyommm 1284 0
За 130 лет удалось насобирать коллекцию более чем из 6 тысяч предметов, характерных для культур Австралии и Океании.
Фото: akce.cz
Выставка «Культуры Австралии и Океании» в Музее Напрстека в Праге
Место:
Náprstkovo muzeum
Время:
03.03.2016 - 01.01.2017
Адрес:
Betlémské náměstí 1, 110 00 Praha 1

Коллекция предметов из Австралии и островов в Тихом океане начала формироваться с 1877 г. Тогда еще в Чешский промышленный музей, который позже стал Музеем Напрстека, принесли  деревянный кий с острова Фиджи. Этот предмет и стал первым в коллекции, которая сегодня насчитывает более 6 тысяч экспонатов. 

Музей Напрстека – единственный в Чехии специализируется на неевропейских культурах, поэтому сюда начали стекаться предметы из неевропейских коллекций региональных музеев с 50-х гг. 20 в. Многие предметы подарили коллекционеры, много было куплено в музейный фонд. Коллекцию собирали 130 лет, и сегодня результат может увидеть каждый. Выставка работает до конца года.

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Темы
музей выставка Прага
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