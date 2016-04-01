Тайны Староместской мостовой башни в Праге

Новая выставка в Староместской мостовой башне к юбилею императора Карла IV.

Староместская мостовая башня относится к самым ярким примерам средневековой готической архитектуры в мире. Вместе с Карловым мостом ее приказал построить по проекту архитектора Петра Парлержа император Карл IV. Башня была задумана и как символическая триумфальная арка, через которую проходили чешские короли на пути к коронации в кафедральном Соборе св. Вита, Вацлава и Войтеха.

Именно Староместская мостовая башня и стала главным экспонатом выставки. Посетители смогут побывать в ее интерьера, подвалах, осмотреть лестницы, стропила и, конечно, галерею с прекрасным видом на Прагу. Символика башни и ее значение стали важным культурным феноменом в истории пражской средневековой архитектуры, поэтому новая экспозиция делает акцент именно на этом. Выставка показывает связь между строительной конструкцией башни и художественным выражением в контексте времени.

Экспозиция представляет исторические и контекстные связи существования самой башни, Карлова моста и близлежащих окрестностях, а также рассказывает об обстоятельствах возникновения обеих достопримечательностей.

Из истории башни:

Староместская мостовая башня в Праге начала строиться вскоре Карлова моста в 1357 году. Башню решили разместить между первой и второй опорами моста. Строительство было закончено еще при жизни Карла IV, а его сын Вацлав приказал дополнить башню украшениями.

Мостовая башня несколько раз была свидетелем переломных исторических событий. В конце 30-летней войны в 1648 году пражское войско смогло победить шведов во многом благодаря ей. При обстреле башню значительно повредили.

Во второй раз Староместская мостовая башня вошла в историю Чехии при революции 1848 года, когда повстанцы не давали австрийским отрядам пройти через мост.