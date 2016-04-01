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Тайны Староместской мостовой башни в Праге

Тайны Староместской мостовой башни в Праге

Vlada Marsheva 1651 0
Новая выставка в Староместской мостовой башне к юбилею императора Карла IV.
Тайны Староместской мостовой башни в Праге
Место:
Staroměstská mostecká věž
Время:
01.04.2016 - 31.12.2016
Адрес:
Karlův most 110 00 Praha 1
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Староместская мостовая башня относится к самым ярким примерам средневековой готической архитектуры в мире. Вместе с Карловым мостом ее приказал построить по проекту архитектора Петра Парлержа император Карл IV. Башня была задумана и как символическая триумфальная арка, через которую проходили чешские короли на пути к коронации в кафедральном Соборе св. Вита, Вацлава и Войтеха.

Именно Староместская мостовая башня и стала главным экспонатом выставки. Посетители смогут побывать в ее интерьера, подвалах, осмотреть лестницы, стропила и, конечно, галерею с прекрасным видом на Прагу. Символика башни и ее значение стали важным культурным феноменом в истории пражской средневековой архитектуры, поэтому новая экспозиция делает акцент именно на этом. Выставка показывает связь между строительной конструкцией башни и художественным выражением в контексте времени.

Экспозиция представляет исторические и контекстные связи существования самой башни, Карлова моста и близлежащих окрестностях, а также рассказывает об обстоятельствах возникновения обеих достопримечательностей.

Из истории башни:

Староместская мостовая башня в Праге начала строиться вскоре Карлова моста в 1357 году. Башню решили разместить между первой и второй опорами моста. Строительство было закончено еще при жизни Карла IV, а его сын Вацлав приказал дополнить башню украшениями.

Мостовая башня несколько раз была свидетелем переломных исторических событий. В конце 30-летней войны в 1648 году пражское войско смогло победить шведов во многом благодаря ей. При обстреле башню значительно повредили.

Во второй раз Староместская мостовая башня вошла в историю Чехии при революции 1848 года, когда повстанцы не давали австрийским отрядам пройти через мост.

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Темы
Прага выставка Карлов Мост
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