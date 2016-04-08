Большая выставка Альфонса Мухи в Галерее GOAP

На выставке демонстрируются экспонаты из частных коллекций. Это наиболее полная ретроспектива творчества чешского художника-модерниста с мировым именем.

Фото: goap.cz

В презентабельных залах галереи GOAP на Староместской площади в Праге снова открывается большая выставка работ известного во всем мире художника Альфонса Мухи. Экспозиция занимает более 500 кв. м, увидеть можно более 300 экспонатов.

Выставка поделена на несколько тематических блоков. Зрители могут посмотреть не только на знаменитые плакаты, которыми чешский художник на рубеже 19 и 20 вв. покорил Париж и другие города Европы и США, но и другие работы мастера, например, первые чехословацкие марки и деньги. Выставлены также открытки его работы из французской и чешской коллекций.

Посетители выставки также смогут ознакомиться с коллекцией Documents Decoratifs, в которой Муха проявил себя дизайнером различных бытовых вещей: посуды, столовых приборов, стекла и др.

Выставка составлена из экспонатов частных коллекций и представляет собой комплексную ретроспективу творчества Альфонса Мухи, который считается одной из самых ярких фигур в модернизме.