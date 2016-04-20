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Обновленная постоянная экспозиция в Староместской мостовой башне

Обновленная постоянная экспозиция в Староместской мостовой башне

artyommm 723 0
С апреля до конца года в Староместкой мостовой башне можно посмотреть на новую экспозицию «Мистерия башни».
Обновленная постоянная экспозиция в Староместской мостовой башне
Место:
Staroměstská mostecká věž
Время:
20.04.2016 - 31.12.2016
Адрес:
Karlův most, Praha 1 - Staré Město, 110 00

Староместская мостовая башня начала строиться одновременно с Карловым мостом в 1357 году и была завершена в одно время с ним – в начале 15 в. На днях Музей Праги обновил постоянную экспозицию в башне. Выставка теперь будет называться «Мистерия башни» (Mysterium věže). Она посвящена истории, декору, символике и событиям, связанным с этой достопримечательностью.

Обновление экспозиции приурочено к 700-летию Карла IV. В аннотации к выставке написано: «Башня – это уникальное сочетание аутентичных деталей, художественного оформления и урбанистичного стиля. Экспозиция открывает неопровержимые факты о достопримечательности и различные гипотезы, которые нельзя проверить, но которые интересны туристам. В подвале башни представлена небольшая коллекция предметов, которые удалось поднять со дна Влтавы».

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Темы
выставка Карлов Мост
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