Обновленная постоянная экспозиция в Староместской мостовой башне

С апреля до конца года в Староместкой мостовой башне можно посмотреть на новую экспозицию «Мистерия башни».

Староместская мостовая башня начала строиться одновременно с Карловым мостом в 1357 году и была завершена в одно время с ним – в начале 15 в. На днях Музей Праги обновил постоянную экспозицию в башне. Выставка теперь будет называться «Мистерия башни» (Mysterium věže). Она посвящена истории, декору, символике и событиям, связанным с этой достопримечательностью.

Обновление экспозиции приурочено к 700-летию Карла IV. В аннотации к выставке написано: «Башня – это уникальное сочетание аутентичных деталей, художественного оформления и урбанистичного стиля. Экспозиция открывает неопровержимые факты о достопримечательности и различные гипотезы, которые нельзя проверить, но которые интересны туристам. В подвале башни представлена небольшая коллекция предметов, которые удалось поднять со дна Влтавы».