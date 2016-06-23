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Выставка немецкого художника эпохи Возрождения Лукаса Кранаха в Праге

Выставка немецкого художника эпохи Возрождения Лукаса Кранаха в Праге

artyommm 1292 0
В экспозицию вошли произведения Лукаса Кранаха из коллекции Национальной галереи в Праге и материалы Cranach Digital Archive Düsseldorf.
Выставка немецкого художника эпохи Возрождения Лукаса Кранаха в Праге
Место:
Šternbernský palác
Время:
26.06.2016 - 22.01.2017
Адрес:
Hradčanské náměstí 15, 110 00 Praha
Стоимость:
80-150 крон

На выставке Cranach («Кранах») будет со всех сторон представлен немецкий художник эпохи ренессанса Лукас Кранах и его окружение. Увидеть можно будет не только уникальные произведения искусства, входящие в коллекции Национальной галереи в Праге, но и цифровые материалы из Cranach Digital Archive Düsseldorf. 

На выставке во Штернберском дворце можно будет узнать о последних открытиях, касающихся ценнейших произведений эпохи Возрождения. Посетители узнают, что можно считать оригиналом, и почему так много появилось копий картин художника. 

Экспозиция уникальна еще и тем, что для гостей предусмотрена интерактивная часть: будет работать художественная мастерская. Там под руководством опытных мастеров посетители будут создать собственные копии картин Кранаха с использованием различных техник репродукции.

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Темы
художник искусство Прага
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