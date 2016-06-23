Выставка немецкого художника эпохи Возрождения Лукаса Кранаха в Праге

В экспозицию вошли произведения Лукаса Кранаха из коллекции Национальной галереи в Праге и материалы Cranach Digital Archive Düsseldorf.

На выставке Cranach («Кранах») будет со всех сторон представлен немецкий художник эпохи ренессанса Лукас Кранах и его окружение. Увидеть можно будет не только уникальные произведения искусства, входящие в коллекции Национальной галереи в Праге, но и цифровые материалы из Cranach Digital Archive Düsseldorf.

На выставке во Штернберском дворце можно будет узнать о последних открытиях, касающихся ценнейших произведений эпохи Возрождения. Посетители узнают, что можно считать оригиналом, и почему так много появилось копий картин художника.

Экспозиция уникальна еще и тем, что для гостей предусмотрена интерактивная часть: будет работать художественная мастерская. Там под руководством опытных мастеров посетители будут создать собственные копии картин Кранаха с использованием различных техник репродукции.