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Выставка исторической одежды и аксессуаров «Ретро» в Праге

Выставка исторической одежды и аксессуаров «Ретро» в Праге

Vladislava M 1273 0
До 30 апреля 2017 года в Новом здании Национального музея Праги будет проходить большая выставка «Ретро» для любителей моды и истории.
Выставка исторической одежды и аксессуаров «Ретро» в Праге
Место:
Národní muzeum
Время:
10.06.2016 - 30.04.2017
Адрес:
Vinohradská 1 110 00 Praha 1
Стоимость:
160 крон (льготный - 110 крон)

На выставке «Ретро» в Новом здании Национального музея Праги можно увидеть игрушки, технику, предметы интерьера и, прежде всего, одежду и обувь прошлых лет. Десятки исторических платьев и модных аксессуаров из коллекций музея выставлены в контексте современной одежды от знаменитых кутюрье.

Посетителям представляют вневременные экспонаты и изменчивые тренды, одежду знаменитостей, платья от 19 века до современности, традиционные чешские бренды и эксклюзивную инсталляцию на «невидимых» манекенах.

На выставке работает и большая Ретро-игровая (Retroherna), которая понравится детям и активным посетителям. Здесь семьи с детьми ожидают увлекательные игры и познавательная информация. Дети смогут попробовать самые разные семейные развлечения прошлых лет, а родители обязательно заинтересуются коллекцией игрушек из собственного детства.

 

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Темы
выставка мода история музей Прага
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