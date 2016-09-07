Выставка исторической одежды и аксессуаров «Ретро» в Праге

До 30 апреля 2017 года в Новом здании Национального музея Праги будет проходить большая выставка «Ретро» для любителей моды и истории.

На выставке «Ретро» в Новом здании Национального музея Праги можно увидеть игрушки, технику, предметы интерьера и, прежде всего, одежду и обувь прошлых лет. Десятки исторических платьев и модных аксессуаров из коллекций музея выставлены в контексте современной одежды от знаменитых кутюрье.

Посетителям представляют вневременные экспонаты и изменчивые тренды, одежду знаменитостей, платья от 19 века до современности, традиционные чешские бренды и эксклюзивную инсталляцию на «невидимых» манекенах.

На выставке работает и большая Ретро-игровая (Retroherna), которая понравится детям и активным посетителям. Здесь семьи с детьми ожидают увлекательные игры и познавательная информация. Дети смогут попробовать самые разные семейные развлечения прошлых лет, а родители обязательно заинтересуются коллекцией игрушек из собственного детства.