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Большая выставка истории чешского кинематографа в Праге

Большая выставка истории чешского кинематографа в Праге

Vladislava M 713 0
С сентября 2016 до конца марта 2017 года в Национальном техническом музее Праги будет проходить выставка истории кинематографа. По выходным и праздникам – бесплатные экскурсии с гидом.
Большая выставка истории чешского кинематографа в Праге
Место:
Národní technické muzeum
Время:
29.09.2016 - 26.03.2017
Адрес:
Kostelní 42 170 78 Praha 7

Национальный технический музей и Национальный киноархив ЧР организовали большую выставку истории чешского кинематографа к 120-летию первой кинопроекции в Чехии.

Посетителей ждут интересные экспонаты с момента зарождения кинематографа (конец 19 века) и первой трети 20 века до современной кинотехники. Вы узнаете о важных открытиях и устройствах в истории кинематографии, кочевых и первых постоянных кинотеатрах.

Выставка познакомит посетителей с главными личностями чешского кинематографа, которые стояли перед и за камерой. Также вы узнаете, как создавали первые фильмы, как выглядели первые киностудии и еще много интересного о кино. Экспозиция включает в себя и трансляции первых документальных фильмов.

Кроме основной экспозиции музей предлагает необычную развлекательную программу, которая стала неотъемлемой частью выставки. Для детей и взрослых подготовили специальные кино-воркшопы, тематические показы в выходные и др.

По субботам, воскресеньям и праздникам посетители музея могут бесплатно поучаствовать в комментированной экскурсии с гидом в рамках входного билета в музей (начало экскурсий – 12,14 и 16 часов).

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Темы
кино выставка музей Прага
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