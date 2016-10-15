«Фотограф звезд»: выставка самого известного голливудского фотографа в Праге

С 11 октября в пражском Доме фотографии будет проходить выставка работ Сэма Шоу – родоначальника нового жанра голливудского фото. На выставке представят легендарные фото Мэрилин Монро, Софи Лорен и других звезд Голливуда.

Фото: Marilyn Monroe, Amangansett, New York 1957. © Sam Shaw Inc.

Одна из самых известных фотографий ХХ века – Мэрилин Монро в развевающемся белом платье над уличной шахтой вентиляции в Нью-Йорке – будет представлена на пражской выставке ее автора, американского фотографа и кинопродюсера Сэма Шоу (1912-1999). Он сделал легендарный кадр в 1954 году. Хотя с момента создания фотографии прошло уже больше 60 лет, она до сих пор привлекает к себе внимание.

В Доме фотографии на улице Револучни будут представлены и многие другие авторские фотографии. Выставка под названием «Фотограф звезд» начнется 11 октября.

Сэм Шоу фотографирует Одри Хепберн, Париж, 1957 год. © Sam Shaw Inc.

Сэм Шоу был одним из самых известных в мире фотографов своего поколения. Он работал с самыми популярными изданиями (Harper's Bazaar, Look, Time, Playboy, Paris Match). Его фотографии появлялись в этих журналах регулярно. Шоу считают родоначальником нового жанра голливудских фотографий: он первым стал снимать звезд не в студиях, а в естественной обстановке. Фотограф избегал постановочных поз и любил, чтобы модели выглядели непринужденно.

Фотографии Шоу завоевали международную популярность. Он прославился снимками Элизабет Тейлор, Софи Лорен, Альфреда Хичкока, Вуди Аллена, Одри Хепберн и др. В его архиве множество портретов известных людей, среди которых Теннесси Уильямс, Марк Шагал, Артур Миллер.

Сэм Шоу и Мэрилин Монро. Считалось, что он был личным фотографом актрисы. © Sam Shaw Inc.

Более чем 50-летняя карьера Шоу началась в журнале Collier’s, для которого в 40-е годы прошлого века он создал цикл «Как живет Америка». Сэм объездил все Соединенные Штаты, чтобы отразить жизнь обычных людей во всех уголках страны.

В 50-е годы Шоу занялся миром кино, который он изобразил через сотни портретов киноактеров, включая и легендарный кадр Мэрилин Монро в Нью-Йорке. В 60-е годы Сэм работал кинопродюсером, но не бросал фотографию. Он создал жанр спонтанного и динамичного кадра. Сам Шоу говорил о таких фотографиях, что они отражают кинетическую красоту.