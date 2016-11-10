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Фотовыставка «Гавел» в Центре современного искусства DOX

Фотовыставка «Гавел» в Центре современного искусства DOX

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На выставке можно будет увидеть около 300 фотографий и документальные кадры, на которых отражены исторические события в Чехии.
Фото: Tomki Němec
Фотовыставка «Гавел» в Центре современного искусства DOX
Место:
Centrum současného umění DOX
Время:
28.10.2016 - 13.02.2017
Адрес:
Poupětova 1, Praha 7
Стоимость:
90 - 180 крон

По случаю 80-летия Вацлава Гавела в Центре современного искусства DOX (Centrum současného umění DOX) будет проходить выставка лучших фотографов Чехии Томки Немца и Богдана Голомичека, которые много лет снимали Вацлава Гавела в разные моменты его жизни и работы на посту президента. 

На выставке будет представлено более трехсот фотографий, а также документальные кадры Петра Янчарека. Фотограф Томки Немец сейчас готовится к выпуску фотокниги о Гавеле. В рамках выставки пройдет ее презентация.

Томки Немец (род. 1963 г.) считается одним из лучших чешских фотографов. Он начала работать в 80-е гг., прежде всего – на чешской неофициальной фотосцене. С 1989 по 1992 гг. он был официальным фотографом Вацлава Гавела, с 1997 по 2003 гг. он документировал жизнь первого президента Чехии. Два раза фотограф удостаивался премии World Press Photo. С 2009 по 2014 гг. Немец был фотографом Карла Шварценберга. 

Богда Голомичек собрал коллекцию уникальных кадров, на которых отражены исторические события в Чехии.

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Темы
фото Вацлав Гавел Прага
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