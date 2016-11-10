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Выставка гениального чешского архитектора Яна Каплицкого в Танцующем доме в Праге

Выставка гениального чешского архитектора Яна Каплицкого в Танцующем доме в Праге

Vladislava M 974 0
Ян Каплицки (1937-2009) – легендарный чешский архитектор, большую часть жизни творивший в Англии. Его новаторские работы поражали современников нетривиальностью, а сооружения по его проектам получали международные награды. К 80-летию гениального архитектора галерея Танцующего дома в Праге открыла уникальную выставку.
Фото: http://www.galerietancicidum.cz/
Выставка гениального чешского архитектора Яна Каплицкого в Танцующем доме в Праге
Место:
Galerie Tančící dům
Время:
08.11.2016 - 12.03.2017
Адрес:
Jiráskovo náměstí 1981 , Praha 2
Стоимость:
100-190 крон

В галерее Танцующего дома в Праге 8 ноября открылась новая выставка под названием JKOK, которая проходит в честь 80-летия известного чешского архитектора Яна Каплицкого, большую часть жизни творившего в Англии. Каплицки работал в стиле bio-tech архитектуры, которая берет за основу эстетику форм биологических организмов, также его считают самым ярким представителем стиля блоб (от англ. капля).

С ноября по март на выставке можно будет увидеть самое лучшее, что сделал Каплицки за свою карьеру (здание торгового центра  Selfridges в Бирмингеме и др.). Также в экспозицию войдут предметы и проекты, которые до сих пор ни разу не выставлялись. К сожалению, большая часть проектов архитектурного бюро Future Systems, созданного Яном Каплицким и Дэвидом Никсоном, так и осталась на чертежах.

«Ян Каплицки был архитектором, дизайнером, художником. Его творчество сочетало в себе современность и будущее. Выставка покажет Каплицкого не только как нетривиального проектировщика, но и как дизайнера украшений, посуды и даже одежды, а также ответственного за экологию архитектора и здорового патриота. Посетители смогут пройти вместе с ним по разным этапам творчества», – рассказывает куратор выставки Ладислав Зикмунд-Лендер.

Экспозиция будет разделена на 3 тематические части: легендарные произведения Каплицкого (например, модель Национальной библиотеки); корни архитектора и источники его вдохновения; творческий процесс и его отдельные этапы.

 

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Темы
архитектура выставка Прага
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