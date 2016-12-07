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Выставка Николая Бахарева в галерее Zahradník в Праге

Выставка Николая Бахарева в галерее Zahradník в Праге

Павел Перевалов 521 0
Выставка фотографий первооткрывателя советского эротизма Николая Бахарева «На пляже и дома» в Праге.
Выставка Николая Бахарева в галерее Zahradník в Праге
Место:
Gallery Zahradník
Время:
10.11.2016 - 22.12.2016
Адрес:
V Jámě 8, Praha 1 - Nové Město
Стоимость:
50-100 Крон
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Чтобы показать портрет своего поколения, Август Зандер фотографировал немцев в одежде, типичной для их профессии. В одежде, типичной для представителя определённого класса. В одежде, которая выдаёт нам всю информацию о её владельце, но в первую очередь о том, кем он работает. Более того, Зандер как истинный каталогизатор дает такое название каждому снимку, чтобы у зрителя не оставалось сомнений в том, кто изображён: кондитер или мясник, католический священник или протестантский, секретарша или домохозяйка. В силу этой визуальной и текстовой дотошности лица людей на фотографиях кажутся вторичными, хотя Зандер, безусловно, великолепный портретист. Его картотека складывается в достоверный портрет немца первых трех десятилетий 20-го века, портрет немца ДО.

Николай Бахарев создавал свой новокузнецкий «каталог», когда 20-му веку оставалась пара десятилетий до конца, а государству СССР почти на 10 лет меньше. Фотограф-бытовик Бахарев снимал на пляже отдыхающих. Снимал, используя мягкую лиственную полутень, с любовью к «клиентам». Получился достоверный портрет советского человека.

Оставаясь местом общественным, пляж располагает к свободе от работы, от одежды, от норм морали, от государства, в конце концов. Эта шелуха снимается, как снимается одежда, а тот минимум, что остаётся, значит стократ меньше, чем лица и тела. На пляжные снимки Бахарева мы смотрим с неловким чувством: они, понятно, адресованы родственникам и друзьям изображенных. Эти снимки говорят слишком многое нам, имеющим СССР в анамнезе. Люди на пляже не предполагали, что их изображения окажутся в пространстве галерей и музеев. Так мы, зрители, попадаем в ловушку фирменной бахаревской интимности, как когда-то в неё попали отдыхающие. Они-то ощущают себя в естественной среде, и пляжный снимала – часть этой среды, свой в доску. А Бахарев, конечно, секретный агент, скрывающийся то под маской фотопрофессионала, то под маской фотолюбителя.

Бахарев – фотолюбитель ныряет в квартиру, как в нору, и там, раздев подруг, снимает откровенные ню, закрывшись на два оборота ключа от ханжеского государства. Он повесил на стену мятую простыню, он сажает моделей на фоне ковра, в кадр лезут атрибуты советского быта, которые фотолюбитель якобы не может скрыть. Порой Бахарев использует жёсткий свет и, вроде бы, снимает в трэшовой эстетике (но иногда эстетика та же интимно – любовная, что на пляже, и от этих снимков просто перехватывает дыхание).

Но это та же игра, просто на другом поле. Нам, зрителям, опять показывают то, что якобы предназначено не нам, а любовнику, жениху или самому фотографу, опять втягивают в водоворот интимности, практически затаскивают в постель.

Ну сколько можно сопротивляться.

Автор вступительного текста: Роман Екимов
--
Выставка фотографий. Николай Бахарев «На пляже и дома»
Часы работы галереи Zahradník: вторник – воскресенье, с 12:00 до 19:00
Стоимость входного билета: 100 крон, льготный - 50 крон
--
Николай Бахарев (род. 1946) – один из самых значительных и таинственных фигур российской фотографии конца ХХ века. Фотограф из Новокузнецка, создававший заказные портреты, с начала 1990-х становится одним из самых востребованных художников в России и за рубежом. Его работы участвуют в групповых и персональных выставках, попадают в музейные и частные коллекции; они были представлены в основной программе 55-й Венецианской биеннале. Николай Бахарев из немногих сибирских авторов, которого признали на мировом уровне.

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Темы
выставка Art Zahradnik
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