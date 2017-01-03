Открытие выставки картин международного арт-проекта «Ангелы мира» в РЦНК в Праге

Адрес Российского центра науки и культуры в Праге На Заторце 16, Прага -6, м. Градчанска (Na Zátorce 16, Praha-6, st.m.Hradčanská)

«Ангелы мира» — это яркая, позитивная, путешествующая по миру, постоянно пополняющаяся новыми работами выставка, начало которой было положено в Сибири. Проект реализуется с помощью единомышленников со всего мира.

Ключевые задачи проекта — создание уникального арт-объекта (365 кв. метров живописи посвященной теме «Ангел-Хранитель»), запуск постоянно действующего музея проекта, знакомство зарубежной аудитории с российскими художниками и их работами, а также миротворческая миссия искусства, эффективное сотрудничество с благотворительными организациями.

В день открытия выставки «Ангелы мира» в Российском центре науки и культуры, 14 января 2017 года, пройдёт презентация международного детского календаря «Ангелы мира», в который войдут детские рисунки на тему «Ангел хранитель».

Принять участие в создании календаря приглашаются детские художественные школы, курсы и студии. Также принимаются работы и от частных лиц. В дальнейшем детский календарь ангелов будет передан на международную выставку детских рисунков в Италию.

Подробная информация по телефону: +420 774 442 109

Email: info@w-kids.info

Сайт организаторов: 365angels.com