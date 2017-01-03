Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
04n 1 °C
Открытие выставки картин международного арт-проекта «Ангелы мира» в РЦНК в Праге

Открытие выставки картин международного арт-проекта «Ангелы мира» в РЦНК в Праге

Олег Ровда 21 0
Открытие выставки картин международного арт-проекта «Ангелы мира» в РЦНК в Праге
Открытие выставки картин международного арт-проекта «Ангелы мира» в РЦНК в Праге
Место:
Российский центр науки и культуры в Праге
Время:
14.01.2017 - 31.01.2017
Адрес:
Адрес Российского центра науки и культуры в Праге На Заторце 16, Прага -6, м. Градчанска (Na Zátorce 16, Praha-6, st.m.Hradčanská)

«Ангелы мира» — это яркая, позитивная, путешествующая по миру, постоянно пополняющаяся новыми работами выставка, начало которой было положено в Сибири. Проект реализуется с помощью единомышленников со всего мира.

Ключевые задачи проекта — создание уникального арт-объекта (365 кв. метров живописи посвященной теме «Ангел-Хранитель»), запуск постоянно действующего музея проекта, знакомство зарубежной аудитории с российскими художниками и их работами, а также миротворческая миссия искусства, эффективное сотрудничество с благотворительными организациями.

В день открытия выставки «Ангелы мира» в Российском центре науки и культуры, 14 января 2017 года, пройдёт презентация международного детского календаря «Ангелы мира», в который войдут детские рисунки на тему «Ангел хранитель».

Принять участие в создании календаря приглашаются детские художественные школы, курсы и студии. Также принимаются работы и от частных лиц. В дальнейшем детский календарь ангелов будет передан на международную выставку детских рисунков в Италию.

Подробная информация по телефону: +420 774 442 109

Email: info@w-kids.info

Сайт организаторов: 365angels.com

Рассказать всем:
Темы
Ближайшие события:
с 11.12.2016
по 07.01.2017
Лучшие песни короля свинга Фрэнка Синатры: гала-концерты SINATROLOGY в Праге и городах Чехии
Шоу
Лучшие песни короля свинга Фрэнка Синатры: гала-концерты SINATROLOGY в Праге и городах Чехии
891 0
с 11.10.2016
по 15.01.2017
«Фотограф звезд»: выставка самого известного голливудского фотографа в Праге
Выставки
«Фотограф звезд»: выставка самого известного голливудского фотографа в Праге
924 0
с 15.09.2016
по 15.01.2017
Выставка картин Анри Руссо в Праге
Выставки
Выставка картин Анри Руссо в Праге
1208 0
22
января
Green Day возвращаются в Прагу с новым альбомом и старыми хитами
Музыка
Green Day возвращаются в Прагу с новым альбомом и старыми хитами
829 0
с 26.06.2016
по 22.01.2017
Выставка немецкого художника эпохи Возрождения Лукаса Кранаха в Праге
Выставки
Выставка немецкого художника эпохи Возрождения Лукаса Кранаха в Праге
1332 0
с 27.01.2017
по 28.01.2017
«Ночь отелей» в Праге: двухместные номера с завтраком за 777 крон
Другие события
«Ночь отелей» в Праге: двухместные номера с завтраком за 777 крон
1086 0
с 30.11.2016
по 30.01.2017
Кинопремьеры в декабре, которых ждали в Чехии целый год
Кино
Кинопремьеры в декабре, которых ждали в Чехии целый год
938 0
с 14.01.2017
по 31.01.2017
Открытие выставки картин международного арт-проекта «Ангелы мира» в РЦНК в Праге
Выставки
Открытие выставки картин международного арт-проекта «Ангелы мира» в РЦНК в Праге
21 0
02
февраля
Американский хип-хоп дуэт Rae Sremmurd в Праге
Музыка
Американский хип-хоп дуэт Rae Sremmurd в Праге
312 0
11
февраля
Финская группа Apocalyptica выступит в Праге
Музыка
Финская группа Apocalyptica выступит в Праге
568 0



Мобильная версия