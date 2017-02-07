Из Москвы в Париж: выставка Эдуарда Штейнберга в Праге

В пражской галерее пройдет выставка картин известного русского авангардиста Эдуарда Штейнберга.

Галерея столичного города Праги в сотрудничестве с Музеем Висбадена 24 февраля 2017 года откроет выставку картин и рисунков российского художника и яркого представителя второй волны русского авангарда Эдуарда Штейнберга (1937-2012).

Штейнберг был творческим последователем традиций русского супрематизма во второй половине 20 века. Он рос в интеллектуальной семье диссидентов, поэтому долгое время оставался практически неизвестным в странах Центральной и Восточной Европы.

В 60-е годы к нему впервые привлек широкое общественное внимание Йиндржих Халупецки на выставке в легендарной галерее им. Вацлава Шпалы в Праге.

Эдуард Штейнберг

Большинство картин Штейнберга хранится в немецких коллекциях, некоторые работы представлены в музеях Москвы и Санкт-Петербурга. Свои первые сборные выставки в Москве он провел лишь после падения берлинской стены. Выставки прошли с огромным успехом.

В начале 90-х Эдуард Штейнберг уехал в Париж, где работал и жил в зимние месяцы. Летом художник возвращался в Россию и проводил теплые месяцы в деревнях, черпая источники для вдохновения.