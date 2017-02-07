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Из Москвы в Париж: выставка Эдуарда Штейнберга в Праге

Из Москвы в Париж: выставка Эдуарда Штейнберга в Праге

Vladislava M 776 0
В пражской галерее пройдет выставка картин известного русского авангардиста Эдуарда Штейнберга.
Из Москвы в Париж: выставка Эдуарда Штейнберга в Праге
Место:
Galerie hlavního města Prahy
Время:
24.02.2017 - 28.05.2017
Адрес:
Dům U Kamenného zvonu, Staroměstské nám. 13, Praha 1
Стоимость:
120 крон полный билет, 60 крон льготный билет
Купить билеты

Галерея столичного города Праги в сотрудничестве с Музеем Висбадена 24 февраля 2017 года откроет  выставку картин и рисунков российского художника и яркого представителя второй волны русского авангарда Эдуарда Штейнберга (1937-2012).

Штейнберг был творческим последователем традиций русского супрематизма во второй половине 20 века. Он рос в интеллектуальной семье диссидентов, поэтому долгое время оставался практически неизвестным в странах Центральной и Восточной Европы.

В 60-е годы к нему впервые привлек широкое общественное внимание Йиндржих Халупецки на выставке в легендарной галерее им. Вацлава Шпалы в Праге.

Эдуард Штейнберг

Большинство картин Штейнберга хранится в немецких коллекциях, некоторые работы представлены в музеях Москвы и Санкт-Петербурга. Свои первые сборные выставки в Москве он провел лишь после падения берлинской стены. Выставки прошли с огромным успехом.

В начале 90-х Эдуард Штейнберг уехал в Париж, где работал и жил в зимние месяцы. Летом художник возвращался в Россию и проводил теплые месяцы в деревнях, черпая источники для вдохновения.

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Темы
искусство выставка художник Прага
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