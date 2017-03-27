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Вейп-выставка и конференция VAPESHOW Prague

Вейп-выставка и конференция VAPESHOW Prague

Vladislava M 33 0
13-14 мая в Праге пройдет знаковое событие для всех вейперов – специализированная вейп-выставка и конференция VAPESHOW Prague с мастер-классами, инфосессиями, конкурсами и подарками.
Вейп-выставка и конференция VAPESHOW Prague
Место:
PVA EXPO PRAHA Letňany
Время:
27.03.2017
Адрес:
Beranových 667, 199 00, Praha 9 HALA 2A
Стоимость:
250 крон
Купить билеты

13 и 14 мая в Праге пройдет единственная специализированная вейп-выставка и конференция в Чехии VAPESHOW Prague. Акция объединит представителей вейп-комьюнити: производителей вейп-продукции, топ-блогеров, активных вейперов и тех, кто только знакомится с этой культурой.

Участников VAPESHOW Prague ждет незабываемое шоу: клауд-контесты и трик-шоу, дегустация жидкостей и тестирование девайсов, а также:

- мастер-классы для повышения вейп-скиллов;
- инфосессии с ведущими блогерами вейп-комьюнити;
- конкурсы и подарки.

На выставке соберутся ключевые игроки вейп-промышленности и представители международных вейп-ассоциаций.

Организаторы мероприятия ставят перед собой следующие цели:

- способствовать построению партнерских связей между представителями вейп-бизнеса;
- продемонстрировать успешные проекты по развитию вейп-индустрии; 
- обсудить юридические аспекты по защите прав отрасли;
- показать последние новинки технологии вейпинга;
- создать легкую атмосферу отдыха и приятного общения.

За организацию мероприятия отвечает компания с 11-летним стажем проведения выставок и b2b-конференций. Именно она провела первую вейп-выставку в Чехии. На счету компании более 150 успешных мероприятий в других странах Европы.

Следите за новостями VAPESHOW Prague – знакового события для всех вейперов.

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Темы
выставка шоу отдых Прага
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