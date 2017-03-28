Вейп-выставка VAPESHOW Prague

13 и 14 мая в Праге пройдет единственная специализированная вейп-выставка в Чехии VAPESHOW Prague. Акция объединит представителей вейп-комьюнити: производителей вейп-продукции, топ-блогеров, активных вейперов и тех, кто только знакомится с этой культурой.
Участников VAPESHOW Prague ждет незабываемое шоу: клауд-контесты и трик-шоу, дегустация жидкостей и тестирование девайсов, а также:
- мастер-классы для повышения вейп-скиллов;
- инфосессии с ведущими блогерами вейп-комьюнити;
- конкурсы и подарки.
На выставке соберутся ключевые игроки вейп-промышленности и представители международных вейп-ассоциаций.
Организаторы мероприятия ставят перед собой следующие цели:
- способствовать построению партнерских связей между представителями вейп-бизнеса;
- продемонстрировать успешные проекты по развитию вейп-индустрии;
- обсудить юридические аспекты по защите прав отрасли;
- показать последние новинки технологии вейпинга;
- создать легкую атмосферу отдыха и приятного общения.
За организацию мероприятия отвечает компания с 11-летним стажем проведения выставок и b2b-конференций. Именно она провела первую вейп-выставку в Чехии. На счету компании более 150 успешных мероприятий в других странах Европы.
Следите за новостями VAPESHOW Prague – знакового события для всех вейперов.
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