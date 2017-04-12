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Выставка фотографий Бориса Назаренко в Праге

Выставка фотографий Бориса Назаренко в Праге

Vladislava M 149 0
С 13 апреля по 14 мая (среда – воскресенье) в пражской галерее Zahradník будет проходить выставка талантливого фотографа из Омска Бориса Назаренко.
Фото: "Из-за забора". Фотограф Борис Назаренко.
Выставка фотографий Бориса Назаренко в Праге
Место:
галерея Zahradník
Время:
13.04.2017 - 14.05.2017
Адрес:
Zahradník - V Jámě 8, Praha 1, 110 00
Стоимость:
50-100 крон
Купить билеты

С 13 апреля по 14 мая, со среды по воскресенье, в галерее Zahradník будет проходить выставка фотографий Бориса Васильевича Назаренко (время работы – с 12:00 по 19:00). На выставке будут представлены яркие фотографии мастера, каждая из которых наполнена эмоциями и деталями.

 

"Дозор". Фото: Борис Назаренко

 

Глядя на эти кадры, вы сами сможете придумать свою историю: грустную, веселую, оригинальную и красочную. Фотографии Бориса Назаренко отражают характерные бытовые сцены, нетривиальные ситуации, взаимоотношения между людьми и реакцию людей на события в окружающем мире.

 

Василиса и собаки, фото: Борис Назаренко.

Борис Васильевич Назаренко родился 7 июля 1950 года в сибирском городе Омске. Сейчас он живет в Москве, на пенсии. По специальности Назаренко – экономист и математик с ученой степенью, который много лет занимался научной деятельностью. Фотографией и живописью он увлекался с детства.

В выставке принимает участие специальный гость, фотограф из Москвы Анастасия Потехина.

 

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