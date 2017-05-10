Выставка «Уникальный мир Адольфа Борна» на Кампе

В пражском музее на Кампе проходит выставка рисунков, юмористических путевых записок и ранее не выставлявшихся графических работ известного чешского художника, иллюстратора, режиссера и карикатуриста Адольфа Борна.

Через год после смерти известного чешского иллюстратора и художника Адольфа Борна Музей Кампа в Праге открыл его ретроспективную выставку.

Посетители экспозиции «Уникальный мир Адольфа Борна» увидят не только иллюстрации, но и красочные акварельные рисунки, собрание графических работ и юмористические путевые зарисовки и записки, которые Борн составлял в путешествиях. Организаторы утверждают, что в такой форме эта выставка, на которой представлено 156 избранных произведений Борна, больше нигде не пройдет.

В подготовке выставки принял участие куратор, художественный критик и друг семьи Борна – Петр Вольф. Он думал над тем, как приблизить людям автора известного чешского мультсериала «Мах и Шебестова». Семья Адольфа Борна предоставила Вольфу семейный архив и позволила ему выбрать любые предметы для выставки.

Выставку назвали «Уникальный мир». Речь идет не о безбрежной фантазии Борна, бесконечном количестве шуток, карикатурных зарисовок и идей, а о работе с цветами. С 80-х лет Борн рисовал акварелью и пастелью. Для этого у него был даже специальный кабинет. За годы работы Борн создал множество удивительно красочных произведений.

Также на выставке представлен сборник ранних литографий автора, которые еще никогда не выставляли вместе. Разумеется, среди экспонатов есть и иллюстрации, так как Борн считал себя, прежде всего, именно иллюстратором.

Выставка продлится до 30 июля. Ее дополнят также работы концептуалиста 60-70х годов Томаса Райлиха. Музей открыт каждый день, с 10 до 18:00.

Искусство Адольфа Борна (1930-2016) стало важнейшей составляющей чешской визуальной культуры нескольких поколений. За свою плодотворную жизнь Борн создал огромный сборник произведений из тысяч работ в разных областях изобразительного искусства. Он занимался иллюстрированием книг (среди его работ – «Три мушкетёра» А. Дюма, «Найдёныш с погибшей «Цинтии»» Ж. Верна, «Книга джунглей» Киплинга, басни Лафонтена, сказки братьев Гримм и др.), созданием мультфильмов, карикатур, свободной графикой, рисованием, сценографическими проектами и даже созданием сценических костюмов и декораций для Национального театра.