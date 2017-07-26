Ретро-выставка в пражском Танцующем доме «13 комнат Первой республики»

В галерее «Танцующий дом» в Праге до конца октября будут показывать, как жили люди в Чехословакии во времена Первой республики.

Фото: www.facebook.com/galerietancicidum/photos

В галерее «Танцующий дом» (Tančící dům) открылась большая тематическая экспозиция под названием «13 комнат Первой республики». Выставка затрагивает все сферы жизни того время в период между двумя мировыми войнами: кино и искусство, моду и спорт, политику и бизнес.

Второй этаж галереи отвели под искусство, и здесь раскрываются темы живописи, архитектуры, поэзии, кино, театра и моды. Посетители могут увидеть подлинные куклы и рисунки известных художников того времени: Йиржи Трнки, Йозефа Лады и Йозефа Скупы, а также магический цикл «Мать земли» фотографа Франтишека Дртикола, работы Йозефа Чапека и других художников мирового значения. Посмотреть можно будет и на игрушки тех времен, раньше они нигде не выставлялись.

В секции киноискусство посетителям покажут киноплакаты, фотографии актеров, личные вещи комика Власты Буриана и других известных киноперсон из Первой республики. В отделе, посвященном моде, представлены платья из салона Ганы Подольской, которая одевала большинство актеров.

Новая выставка в «Танцующем доме» позволяет перенестись во времена Первой республики и узнать, какой быт окружал людей до Второй мировой войны в Чехословакии. Выставка продлится до 25 октября.