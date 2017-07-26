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Ретро-выставка в пражском Танцующем доме «13 комнат Первой республики»

Ретро-выставка в пражском Танцующем доме «13 комнат Первой республики»

artyommm 1256 0
В галерее «Танцующий дом» в Праге до конца октября будут показывать, как жили люди в Чехословакии во времена Первой республики.
Фото: www.facebook.com/galerietancicidum/photos
Ретро-выставка в пражском Танцующем доме «13 комнат Первой республики»
Место:
Танцующий дом
Время:
17.05.2017 - 25.10.2017
Адрес:
Jiráskovo nám. 1981/6, 120 00 Praha 2-Nové Město
Стоимость:
90, 100, 190 крон

В галерее «Танцующий дом» (Tančící dům) открылась большая тематическая экспозиция под названием «13 комнат Первой республики». Выставка затрагивает все сферы жизни того время в период между двумя мировыми войнами: кино и искусство, моду и спорт, политику и бизнес. 

Второй этаж галереи отвели под искусство, и здесь раскрываются темы живописи, архитектуры, поэзии, кино, театра и моды. Посетители могут увидеть подлинные куклы и рисунки известных художников того времени: Йиржи Трнки, Йозефа Лады и Йозефа Скупы, а также магический цикл «Мать земли» фотографа Франтишека Дртикола, работы Йозефа Чапека и других художников мирового значения. Посмотреть можно будет и на игрушки тех времен, раньше они нигде не выставлялись.

В секции киноискусство посетителям покажут киноплакаты, фотографии актеров, личные вещи комика Власты Буриана и других известных киноперсон из Первой республики. В отделе, посвященном моде, представлены платья из салона Ганы Подольской, которая одевала большинство актеров. 

Новая выставка в «Танцующем доме» позволяет перенестись во времена Первой республики и узнать, какой быт окружал людей до Второй мировой войны в Чехословакии. Выставка продлится до 25 октября. 

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Темы
история выставка Прага
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