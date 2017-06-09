Выставка мастеров белорусской графики в Праге: к 500-летию Библии Франциска Скорины

С 15 по 29 июня в галерее Клементинум в Праге будет проходить юбилейная выставка лучших мастеров белорусской графики к 500-летию издания первой печатной Библии на церковнославянском языке Франциском Скориной.

2017 год связан со значимой годовщиной в истории мирового книгопечатания. 500 лет назад Франциск Скорина, уроженец белорусского города Полоцка, издал в Праге первую печатную Библию на церковнославянском языке. Франциск Скорина был не только основателем белорусского книгопечатания, но и прогрессивным человеком, который совершил переворот в иллюстрировании и художественной интерпретации Библии. Он был выдающимся художником и мастером классических европейских канонов в области граверских техник.

К этой юбилейной годовщине в Праге будет проходить выставка белорусского графического искусства, которое ведет богатую и долгую историю. Его эволюция тесно связана с развитием рукописной и печатной книги. Белорусская графика, которая из всех видов изобразительного искусства прославилась за границей больше всего, органически объединяет национальные и международные тенденции разных художестсвенных практик.

Типичные черты белорусской национальной школы – философское отношение к действительности, повышенный интерес к графическому материалу и техническим методам, активное использование средств пластического выражения образа.

В Праге это искусство будет представлено работами известных художников Романа Сустова, Валерия Славука и Владимира Вишневского. Это главные личности белорусской школы графического искусства, которые ориентируются в своем творчестве на традиции Франциска Скорины и его прогрессивную деятельность.

Вы увидите, как необычно в их работах объединяется академизм и эксперимент. Каждый из представленных мастеров обладает уникальным и узнаваемым художественным стилем. Это признанные мастера своего дела, профессоры, носители многих премий и дипломов, полученных на престижных книжных ярмарках и художественных выставках.

Экспозиция «500 лет белорусского книгопечатания. Белорусская графика. Современность и традиции» на примере этих трех мастеров современной белорусской графики покажет, как оригинально сплетается в их работах история и современность.