Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
01d 21 °C
Фотовыставка редких животных Wild For Life в аэропорту Праги

Фотовыставка редких животных Wild For Life в аэропорту Праги

Vladislava M 547 0
С 12 июня по 12 ноября 2017 года в аэропорту Вацлава Гавела в Праге будет проходить фотовыставка в поддержку кампании ООН по защите редких животных Wild For Life.
Фотовыставка редких животных Wild For Life в аэропорту Праги
Место:
аэропорт Вацлава Гавела
Время:
12.06.2017 - 12.11.2017
Адрес:
Aviatická, 161 08 Praha 6
Стоимость:
бесплатно

Фотографии вымирающих видов животных и растений, а также знаменитых людей, поддерживающих кампанию ООН Wild For Life, можно увидеть на выставке Wild For Life в аэропорту Вацлава Гавела в Праге. Выставка переезжает от одного международного аэропорта в другой. В Прагу она приехала из Пекина.

До сих пор фотографии Wild For Life могли увидеть люди в Найроби (Кения), а также в метро Шанхая. В Праге фотографии останутся в течение шести месяцев. Предполагается, что потом они поедут в Пекин.

Кампанию Wild For Life запустила Организация объединенных наций в мае прошлого года. Ее цель – остановить незаконную торговлю растениями и животными, спасти от вымирания редкие виды и защитить планету.

В Прагу выставку отправили потому, что Чехия считается важной транзитной страной, через которую контрабандой провозят носорожьи рога и слоновье мясо на азиатские рынки. Чешская инспекция окружающей среды в прошлом году конфисковала 235 живых животных и 924 изделий из них.

Ежегодно в мире убивают 30 000 слонов, ежедневно от рук браконьеров погибает три носорога. С 2005 по 2015 год был истреблен один миллион панголинов, которых убивают из-за мяса и чешуйчатой кожи, востребованной в странах Азии.

Рассказать всем:
Темы
выставка фото Прага аэропорт Прага
Читайте
по теме 
Международная выставка по иммиграции и элитной недвижимости в Каннах
21.09.2017 12:42 Выставки
Международная выставка по иммиграции и элитной недвижимости в Каннах
460 0
Выставка «На Восток»: Сибирь, Кавказ, Камчатка и Украина глазами чешских фотографов
18.09.2017 14:46 Выставки
Выставка «На Восток»: Сибирь, Кавказ, Камчатка и Украина глазами чешских фотографов
608 0
Вход свободный: Выставка «Пути римских императоров» в Праге
24.08.2017 09:25 Выставки
Вход свободный: Выставка «Пути римских императоров» в Праге
516 0
Выставка скульптора, создавшего памятник Францу Кафке в Праге
19.07.2017 15:25 Выставки
Выставка скульптора, создавшего памятник Францу Кафке в Праге
1078 0
Ближайшие события:
24
октября
Как найти работу в Чехии: Бесплатный мастер-класс в Праге
Обучение
Как найти работу в Чехии: Бесплатный мастер-класс в Праге
1182 0
с 17.05.2017
по 25.10.2017
Ретро-выставка в пражском Танцующем доме «13 комнат Первой республики»
Выставки
Ретро-выставка в пражском Танцующем доме «13 комнат Первой республики»
1431 0
26
октября
Ник Кейв и группа The Bad Seeds выступят в Праге
Музыка
Ник Кейв и группа The Bad Seeds выступят в Праге
1326 0
с 26.10.2017
по 27.10.2017
Международная выставка по иммиграции и элитной недвижимости в Каннах
Выставки
Международная выставка по иммиграции и элитной недвижимости в Каннах
460 0
27
октября
Группа Guano Apes исполнит в Праге лучшие песни за 20 лет
Музыка
Группа Guano Apes исполнит в Праге лучшие песни за 20 лет
1211 0
с 16.06.2017
по 29.10.2017
Выставка «Опыт эмиграции» в Праге
Выставки
Выставка «Опыт эмиграции» в Праге
1009 0
с 19.07.2017
по 29.10.2017
Выставка скульптора, создавшего памятник Францу Кафке в Праге
Выставки
Выставка скульптора, создавшего памятник Францу Кафке в Праге
1078 0
с 30.10.2017
по 31.10.2017
Первая аффилейт-конференция по крипто-офферам в Праге
Другие события
Первая аффилейт-конференция по крипто-офферам в Праге
347 0
31
октября
Презентация итальянского института моды, дизайна и искусства в Праге
Обучение
Презентация итальянского института моды, дизайна и искусства в Праге
348 0
с 01.09.2017
по 07.11.2017
230-летие оперы Моцарта «Дон Жуан» в Праге: Юбилейные концерты в Театре Сословий
Театр
230-летие оперы Моцарта «Дон Жуан» в Праге: Юбилейные концерты в Театре Сословий
740 0


Мобильная версия