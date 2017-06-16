Фотовыставка редких животных Wild For Life в аэропорту Праги

С 12 июня по 12 ноября 2017 года в аэропорту Вацлава Гавела в Праге будет проходить фотовыставка в поддержку кампании ООН по защите редких животных Wild For Life.

Фотографии вымирающих видов животных и растений, а также знаменитых людей, поддерживающих кампанию ООН Wild For Life, можно увидеть на выставке Wild For Life в аэропорту Вацлава Гавела в Праге. Выставка переезжает от одного международного аэропорта в другой. В Прагу она приехала из Пекина.

До сих пор фотографии Wild For Life могли увидеть люди в Найроби (Кения), а также в метро Шанхая. В Праге фотографии останутся в течение шести месяцев. Предполагается, что потом они поедут в Пекин.

Кампанию Wild For Life запустила Организация объединенных наций в мае прошлого года. Ее цель – остановить незаконную торговлю растениями и животными, спасти от вымирания редкие виды и защитить планету.

В Прагу выставку отправили потому, что Чехия считается важной транзитной страной, через которую контрабандой провозят носорожьи рога и слоновье мясо на азиатские рынки. Чешская инспекция окружающей среды в прошлом году конфисковала 235 живых животных и 924 изделий из них.

Ежегодно в мире убивают 30 000 слонов, ежедневно от рук браконьеров погибает три носорога. С 2005 по 2015 год был истреблен один миллион панголинов, которых убивают из-за мяса и чешуйчатой кожи, востребованной в странах Азии.