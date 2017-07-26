Выставка «Опыт эмиграции» в Праге

Выставка посвящена судьбам эмигрантов, бежавших из бывшей Российской империи в Чехословакию.

Новая выставка в летнем замке Гвезда в Праге «Опыт эмиграции» будет посвящена феномену междувоенной волны эмиграции из бывшей Российской империи. Люди бежали из страны после Октябрьской революции и гражданской войны. Власти Чехословакии оказали большую поддержку беженцам, и Прага стала одним из главных центров первой волны русской эмиграции на одном ряду с Берлином, Мюнхеном, Парижем и Харбином.

Выставка будет разделена на несколько тематических округов, в каждом из которых посетители смогут не только проследить судьбы отдельных представителей художественной, литературной и интеллектуальной жизни эмиграции, но и узнать о появлении и деятельности эмигрантских организаций, объединений и сообществ.

Многие из русских эмигрантов остались в Чехии надолго и ассимилировались (речь идет в первую очередь о технической интеллигенции). Часть из них поехала дальше – на Запад или за океан. Некоторые решили вернуться на родину. Эти люди оставили важный след не только в истории чешской культуры, науки и искусства, но и в области технических и естественных наук.

Авторы новой выставки попытались охватить широкую область деятельности междувоенной эмиграции, отобразить ее насыщенную художественную, профессиональную и организационную активность. Существенную часть экспозиции занимает иллюстрация взаимоотношений чешского общества и эмигрантов, их двустороннего взаимовыгодного сотрудничества.

Выставку проводит Памятник национальной письменности при участии со Славянским институтом Академии наук ЧР.