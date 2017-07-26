Регистрация
Курсы валют:
EUR
27.02
USD
24.9
RUB
0.31
Энциклопедия Карта Погода
09n 10 °C
Выставка «Опыт эмиграции» в Праге

Выставка «Опыт эмиграции» в Праге

artyommm 937 0
Выставка посвящена судьбам эмигрантов, бежавших из бывшей Российской империи в Чехословакию.
Выставка «Опыт эмиграции» в Праге
Место:
Letohrádek Hvězda
Время:
16.06.2017 - 29.10.2017
Адрес:
Památník národního písemnictví – Letohrádek Hvězda, Liboc 25c, Praha 6 - Liboc, 160 00

Новая выставка в летнем замке Гвезда в Праге «Опыт эмиграции» будет посвящена феномену междувоенной волны эмиграции из бывшей Российской империи. Люди бежали из страны после Октябрьской революции и гражданской войны. Власти Чехословакии оказали большую поддержку беженцам, и Прага стала одним из главных центров первой волны русской эмиграции на одном ряду с Берлином, Мюнхеном, Парижем и Харбином. 

Выставка будет разделена на несколько тематических округов, в каждом из которых посетители смогут не только проследить судьбы отдельных представителей художественной, литературной и интеллектуальной жизни эмиграции, но и узнать о появлении и деятельности эмигрантских организаций, объединений и сообществ. 

Многие из русских эмигрантов остались в Чехии надолго и ассимилировались (речь идет в первую очередь о технической интеллигенции). Часть из них поехала дальше – на Запад или за океан. Некоторые решили вернуться на родину. Эти люди оставили важный след не только в истории чешской культуры, науки и искусства, но и в области технических и естественных наук.

Авторы новой выставки попытались охватить широкую область деятельности междувоенной эмиграции, отобразить ее насыщенную художественную, профессиональную и организационную активность. Существенную часть экспозиции занимает иллюстрация взаимоотношений чешского общества и эмигрантов, их двустороннего взаимовыгодного сотрудничества.

Выставку проводит Памятник национальной письменности при участии со Славянским институтом Академии наук ЧР.

Рассказать всем:
Темы
иммиграция выставка Прага
Читайте
по теме 
Международная выставка по иммиграции и элитной недвижимости в Каннах
21.09.2017 12:42 Выставки
Международная выставка по иммиграции и элитной недвижимости в Каннах
340 0
Фестиваль ReFufest 2017 в Праге
08.05.2017 10:59 Фестивали
Фестиваль ReFufest 2017 в Праге
889 0
Русско-украинская АРТ ЛОДКА - Философский пароход на Влтаве
09.11.2015 22:51 Выставки
Русско-украинская АРТ ЛОДКА - Философский пароход на Влтаве
1530 0
Ближайшие события:
06
октября
Впервые в Праге: Опера-балет для драматических актеров «А чой-то ты во фраке?»
Театр
Впервые в Праге: Опера-балет для драматических актеров «А чой-то ты во фраке?»
421 0
06
октября
Блистательная оперная певица – солистка Мариинского театра Марина Шагуч в Праге
Музыка
Блистательная оперная певица – солистка Мариинского театра Марина Шагуч в Праге
606 0
с 06.10.2017
по 09.10.2017
Евротур Прага-Будапешт: бары, клубы, много алкоголя и царские купальни
Кино
Евротур Прага-Будапешт: бары, клубы, много алкоголя и царские купальни
721 0
11
октября
Хореографический спектакль «Ромео и Джульетта» (С. Прокофьев) в Праге
Театр
Хореографический спектакль «Ромео и Джульетта» (С. Прокофьев) в Праге
1983 0
12
октября
Глеб Самойлов & The Matrixx в Праге с лучшими хитами «Агаты Кристи»
Музыка
Глеб Самойлов & The Matrixx в Праге с лучшими хитами «Агаты Кристи»
1591 0
с 18.09.2017
по 15.10.2017
Выставка «На Восток»: Сибирь, Кавказ, Камчатка и Украина глазами чешских фотографов
Выставки
Выставка «На Восток»: Сибирь, Кавказ, Камчатка и Украина глазами чешских фотографов
446 0
с 14.10.2017
по 15.10.2017
Фестиваль кофе в Праге: Мастер-классы, лекции, дегустации
Фестивали
Фестиваль кофе в Праге: Мастер-классы, лекции, дегустации
704 0
24
октября
Как найти работу в Чехии: Бесплатный мастер-класс в Праге
Обучение
Как найти работу в Чехии: Бесплатный мастер-класс в Праге
748 0
с 17.05.2017
по 25.10.2017
Ретро-выставка в пражском Танцующем доме «13 комнат Первой республики»
Выставки
Ретро-выставка в пражском Танцующем доме «13 комнат Первой республики»
1346 0
26
октября
Ник Кейв и группа The Bad Seeds выступят в Праге
Музыка
Ник Кейв и группа The Bad Seeds выступят в Праге
1240 0


Мобильная версия